Aus der Arbeitslosigkeit ins Berufsleben: „Hartz und herzlich“-Dieter hat neuen Job

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Dieter war einige Jahre arbeitslos. Bei der Jobsuche erlitt er viele Rückschläge. Bis jetzt! Freudestrahlend verkündet er den Fans gute Neuigkeiten.

Die Benz-Baracken in Mannheim – dieses Viertel kennt die guten wie auch die schlechten Seiten. Die Bewohner der Siedlung kämpfen um die Unabhängigkeit vom Amt. Auch „Hartz und herzlich“-Liebling Dieter lebt in den Reihenhäusern des Viertels. Auf Instagram teilt der 53-Jährige jetzt freudige Neuigkeiten: Dieter hat endlich einen Job ergattert! Darüber berichtet MANNHEIM24.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Dieter freut sich über neuen Job

Seit 2017 begeistert die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ RTLZWEI-Zuschauer in ganz Deutschland. Für die Beliebtheit des Formats sorgen vor allem die Bewohner der Benz-Baracken, die vor den TV-Kameras ihren Alltag rund um Arbeitslosigkeit, Geldsorgen und Nachbarschaft teilen. Die Benz-Barackler haben ein gemeinsames Ziel: endlich Unabhängigkeit vom Amt.

Nach jahrelanger Arbeitslosigkeit hat Dieter jetzt einen Glücksgriff gelandet. Der „Hartz und herzlich“-Protagonist hat sich von seinen Rückschlägen nicht entmutigen lassen – und nun endlich einen Job bekommen! Das verkündet der Mannheimer jetzt auf Instagram: „Leute, ich habe eine Arbeit!“

Dieter von „Hartz und herzlich“ bekommt endlich einen Job – was er jetzt beruflich macht

Endlich beantwortet Dieter den „Hartz und herzlich“-Fans die häufig gestellte Frage: „Hat das jetzt geklappt mit der Arbeit?“ Freudestrahlend berichtet er seinen Followern derweil, dass er wieder ins Berufsleben eingestiegen ist. Zuletzt zeigten sich die Fans geschockt, als Dieters Ehefrau Carmen bei „Hartz und herzlich“ davon berichtete, wie sehr die Arbeitslosigkeit seiner Psyche zusetzt.

Wie Dieter nun überglücklich erklärt, hat er eine Stelle als Hausmeister ergattern können. „Ich bin froh, dass ich jetzt eine Arbeit gefunden habe, denn drei Firmen haben mich leider verarscht. Bei der einen Firma wäre ich gerne geblieben“, teilt er den „Hartz und herzlich“-Fans mit. Doch wie sehen die Aufgaben in Dieters neuem Job aus? Findet er sich im Berufsleben zurecht?

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Dieter spricht über Job – „mache Hausmeistertätigkeiten“

Wie sein Freund Michael, der bei „Hartz und herzlich“ auch als Hausmeister bekannt ist, erwarten Dieter in seinem neuen Beruf jede Menge handwerkliche Aufgaben. „Ich mache Hausmeistertätigkeiten – Garten sauber machen, Schule und was alles so anliegt“, verrät Dieter auf Instagram. Damit bessert der Benz-Barackler künftig die Familienkasse auf.

Auch seine Ehefrau Carmen bleibt nicht untätig. Sie arbeitet schon seit geraumer Zeit auf Minijobbasis. Erfreuliche Veränderungen im gelben Reihenhaus der Benz-Baracken – und das nicht nur auf beruflicher Ebene! Denn Carmen und Dieter sind erst kürzlich Großeltern geworden: „Hartz und herzlich“-Neuling Denise zeigt sich auf ihrem Social Media-Profil erstmals mit Baby – und präsentiert dabei ihren After-Baby-Body. (sik)