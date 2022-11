Beliebte Vertretung – ProSieben ersetzt Moderator bei TV total

Von: Teresa Knoll

„TV total“ - Sebastian Pufpaff © dpa/Henning Kaiser

Pufpaff wird am 9. November von einem anderen Moderator bei TV total auf ProSieben vertreten. Lesen Sie hier, wie begeistert die Fans auf Facebook von dem Ersatz sind:

16 Jahre lang wurde TV total von Unterhaltungs-Titan Stefan Raab moderiert. Seit dem TV-Comeback mit Moderator Sebastian Puffpass ist die Sendung für viele Fans nicht mehr dieselbe. Nun hat ProSieben für TV total eine kurzfristige Änderung verkündet: Michael „Bully“ Herbig springt in der Show am Mittwoch (9. November) als Moderator ein.

MANNHEIM24 verrät, was die Facebook-Fans zu „Bully“ als Moderator bei TV total auf ProSieben sagen.

TV total wurde von 1999 bis 2015 von Stefan Raab nachhaltig geprägt. Nachdem er aufhörte die Sendung zu moderieren, waren viele enttäuscht. Umso größer die Freude, als die Show ab 2021 mit Moderator Sebastian Pufpaff in einer Neuauflage wieder ausgestrahlt wurde. Kurzfristig muss jetzt allerdings ein anderer Star für Pufpaff einspringen. Jemand, der aus Film und Fernsehen ebenfalls schon seit Jahren bekannt ist. (resa)