„Letzte Flasche“: Andrea Kiewel fühlt sich von Fernsehgarten-Gast beleidigt

Von: Jonas Erbas

Im „ZDF-Fernsehgarten“ stand ein spektakulärer Rekordversuch an. Doch bevor es ans Eingemachte ging, fühlte sich Andrea Kiewel von der Bemerkung ihres Gasts vollkommen überrumpelt.

Mainz – Im „ZDF-Fernsehgarten“ stehen regelmäßig Einlagen auf dem Programm, die man sonst eher „Wetten, dass..?“ zugeordnet hätte. So auch am Sonntag (3. September) in der „Rock im Garten“-Ausgabe: Dort versuchte Kampfsportler Harun Özdemir, bei Andrea Kiewel (58) live einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Fernsehgarten-Gast möchte Teil seines Rekordversuches Andrea Kiewel widmen

Doch das, was sich der Taekwondo-Großmeister da vorgenommen hatte, klang reichlich kompliziert: Binnen 90 Sekunden sollte er per Rückwärtssalto zehn Wasserflaschen in Höhe von jeweils zwei Metern so treffen, dass der Öffnungsmechanismus am Flaschenhals aufsprang. „Ich würde diesen Weltrekordversuch meinen Kindern widmen“, erklärte der zweifache Vater Andrea Kiewel selbstbewusst – von Anspannung keine Spur!

Stattdessen wollte der Leiter zweier Kampfsportschulen auch der „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin eine Freude bereiten – und erkundigte sich vor seinem Rekordversuch höflich: „Dürfte ich die letzte Flasche dir widmen?“ Doch die Ehre, die ihr da zuteilwerden sollte, befand Andrea Kiewel offenbar als zweifelhaft.

Die verbleibenden Mottosendungen im „ZDF-Fernsehgarten“ 2023 10.09.2023: Tiergarten 17.09.2023: Großes Kino 24.09.2023: Oktoberfest

Nette Geste falsch verstanden? Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel irritiert mit Reaktion

„Ohhhh“, entfuhr es der Fernsehgarten-Ikone, die Harun Özdemirs Geste offenbar als Seitenhieb aufgefasst hatte. „Lass mich kurz überlegen“, zeigte sie sich unentschlossen und dachte dann laut darüber nach, was Comedian Mario Barth (50) an ihrer Stelle geantwortet hätte. „Ist das ein Kompliment?“, wandte sie sich schließlich an den Kampfsportler, der etwas beschämt grinsend neben ihr stand. Bevor er antworten konnte, erklärte die Moderatorin dann: „Ja, warum nicht. Ich halte das aus. Letzte Flaschen sind auch Flaschen.“

Die eigentlich nett gemeinte Geste ihres „ZDF-Fernsehgarten“-Gasts fasst Andrea Kiewel als Seitenhieb auf © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Aus dem neuen Weltrekord wurde am Ende allerdings leider nichts. Obwohl das Taekwondo-Ass einen fehlerfreien Auftakt hinlegte, ging ihm zum Schluss die Zeit aus. Die letzte Flasche – also jene, die er Andrea Kiewel gewidmet hatte – konnte er zwar öffnen, allerdings war da die letzte Sekunde schon abgelaufen. Reichlich Applaus und sogar eine Trophäe gab es aber dennoch. Weniger Begeisterung löste dahingegen die Tatsache aus, dass im „ZDF-Fernsehgarten“ Mario Barth statt Armin Roßmeier (74) kochte. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF/ZDFmediathek, Ausgabe vom 3. September 2023). zdf.de