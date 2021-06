„Bauer sucht Frau“: Todesfall in Namibia – Anna will am liebsten nach Polen

So schlimm ist die Corona-Lage

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die Fans von Gerald und Anna Heiser aus der RTL-Show „Bauers sucht Frau“ erreichen schlimme Nachrichten. Es geht um einen Todesfall und die Corona-Lage in Namibia.

Am 13. März sprach Anna Heiser über einen Todesfall in Namibia* in einer emotionalen Story auf Instagram. Ein paar Monate später erreicht die Fans nun eine weitere Instagram-Story der Ex-Hofdame aus der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“, die Anlass zur Sorge ist. Berichten von echo24.de* zufolge gibt einen weiteren Todesfall in Namibia, über welchen Anna ihre Fans informiert. Das Paar aus der TV-Show von RTL* wurde darüber informiert, dass ihr Nachbar vermutlich an Corona gestorben ist.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Todesfall in Namibia – war es Corona?

Er sei von seinen Mitarbeitern tot aufgefunden worden, erzählt Anna Heiser. „Die Lage in Namibia ist gerade ziemlich krass.“ Fast alle Freunde des Paars aus der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ sind laut Anna an Corona erkrankt. Tatsächlich ist die Corona-Lage in Namibia aktuell ernst. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet das Land Stand 27. Juni 83.698 Infektionen. Das Auswärtige Amt in Berlin stuft Namibia aktuell als Virusvarianten-Gebiet mit „hohem Infektionsrisiko“ ein.

Anna Heiser: „Am liebsten würde ich jetzt Leon nehmen und direkt nach Polen fliegen. Aber dann wäre die Trennung von Gerald zu lang, deswegen können wir es nicht machen.“ Doch trotz aller negativen Nachrichten aus Namibia gibt es auch etwas Positives zu verkünden. Wir erinnern uns: Auch Anna und Gerald Heiser waren mit Covid-19 infiziert* und mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Am Sonntag machte das Paar aus „Bauer sucht Frau“ erneut einen Corona-Test.

Am liebsten würde ich Leon nehmen und direkt nach Polen fliegen.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Corona-Update von Anna – „sind negativ“

Am Sonntagnachmittag verkündete die Ex-Hofdame aus der Kuppelshow von RTL die erfreuliche Nachricht auf Instagram. „Wir sind negativ.“ Gerald und Anna Heiser haben einen Corona-Schnelltest gemacht. Für viele Fans mit Sicherheit eine erfreuliche Nachricht, nachdem sie vom Tod des Nachbarn und der aktuell heiklen Corona-Lage in Namibia erfahren hatten. Vor wenigen Tagen hatte die Ex-Hofdame aus der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ zudem verkündet, dass auch Sohn Leon Corona-Symptome* zeige.

Auch das war eine Nachricht, die in Fankreisen Besorgnis auslöste. In einer Videobotschaft auf RTL erzählte Anna Heiser daraufhin aber, dass Leon nur leichte Corona-Symptome wie Husten und Schnupfen zeige. „Wir hoffen, dass das so bleibt und es sich nicht weiter verschlimmert“, sagte die Ex-Hofdame aus der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ am 22. Juni in der Videobotschaft. Die frisch gebackene Familie aus Namibia kann hoffentlich bald mit Corona abschließen – zumindest mit der Erkrankung.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Die Corona-Symptome wird Anna nicht los

Anna Heiser auf Instagram: „Ich hoffe, wir haben Corona als Erkrankung überstanden. Jetzt müssen wir nur noch die wirtschaftlichen Folgen überstehen.“ Das Paar aus der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ betreibt in Namibia einen Campingplatz, der coronabedingt aller Wahrscheinlichkeit nach auch gerade nicht läuft. Doch viel wichtiger ist, dass die frisch gebackene Familie vergleichsweise gut die Corona-Infektion überstand. Baby Leon zeigte nur leichte Corona-Symptome.

+ Anna Heiser macht sich Sorgen wegen der Corona-Lage. Am liebsten würde sie mit Leon nach Polen reisen (Fotomontage). © picture alliance/dpa/NIAID-RML/AP/Screenshot: Instagram/Anna Heiser

Und auch Gerald und Anna Heiser hatten keine schweren Verläufe. Aber: „Wir waren ziemlich krank“, erzählte die Ex-Hofdame aus der RTL-Show mit Moderatorin Inka Bause* zu ihrem und Geralds Krankheitsverlauf in einer Story auf Instagram. Der Verlust ihres Geruch- und Geschmackssinns machte der jungen Mutter besonders zu schaffen. Umso erfreulicher, dass es nun zumindest etwas bergauf geht und es zum Glück keinen weiteren Todesfall in der Familie von Anna und Gerald gibt. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Center for Disease Control | picture alliance/dpa | Screenshot: Instagram/Anna Heiser