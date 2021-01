Bauer sucht Frau (RTL): Streit-Drama – Denise und Patrick gehen voll aneinander hoch

Zwischen Bio-Bäuerin Denise und Jungbauer Patrick aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ herrscht Funkstille. Schlimmer noch: Es gibt Streit!

Jungbauer Patrick und Pferdewirtin Denise haben in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mitgemacht.

Seit der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* ist viel passiert. Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg ist mit Ex-Kandidatin Antonia in einer festen Beziehung. Und auch Bio-Bäuerin Denise aus NRW* ist nach der TV-Show von RTL* mit Ex-Hofherr Nils glücklich geworden. echo24.de* berichtet regelmäßig über die Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020* und die Entwicklungen nach der Dating-Show mit Moderatorin Inka Bause*. Alles könnte perfekt sein, ist es aber nicht. Der Grund: Zwischen zwei Kandidaten aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kracht es ganz gewaltig.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Mega-Streit von Patrick und Denise erschüttert Show

In einer neuen Story auf Instagram sprich Patrick Klartext und verrät: Er und Denise haben keinen Kontakt mehr. Was ist passiert? Oder besser: Was ist vorgefallen? Kürzlich will ein Fan von Patrick via Instagram wissen, was der 25-jährige Jungbauer aus Baden-Württemberg von der 32-jährigen Bio-Bäuerin aus NRW halte. Die Antwort von Patrick schockiert! Der Grund: Bisher haben sich die beiden Kandidaten aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* immer sehr gut verstanden. Das ist jetzt Geschichte.

Von jetzt auf nachher soll Denise den Kontakt zu Patrick abgebrochen haben. Aber warum? Das weiß auch der 25-jährige Jungbauer von „Bauer sucht Frau“ 2020 nicht. Als Patrick Denise kürzlich eine persönliche Nachricht geschickt habe, sei die Situation wohl völlig eskaliert. In der Nachricht sei es Patrick zufolge um ein missratenes Bild von Denise in der Presse gegangen. Zum Bild soll der Jungbauer aus Baden-Württemberg geschrieben haben: „Die nehmen echt auch immer die schönsten Bilder raus.“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Auf Nachricht von Patrick reagiert Denise ganz fies

Auf die Nachricht von Patrick ist Denise gar nicht gut zu sprechen. Auf die Worte soll die 32-Jährige geantwortet haben, dass sie ganz andere Sorgen habe. Sie habe keine Zeit, sich um so etwas Gedanken zu machen. Der besorgte Jungbauer aus Baden-Württemberg habe nach der Aktion erneut Kontakt mit Denise aufgenommen. Er habe gefragt, was vorgefallen sei. Doch bis heute habe der 25-jährige Kandidat von „Bauer sucht Frau“ 2020 keine Antwort von der Pferdewirtin erhalten.

Aber es kommt noch schlimmer. Nach der Aktion erlaubt sich der 25-jährige Jungbauer aus Baden-Württemberg einen kleinen Spaß mit der Bio-Bäuerin. Über Denise und ihren Freund Nils* scherzt Patrick in einer Story auf Instagram. Für Patrick ist das ein kleiner Scherz, die Pferdewirtin aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ findet die Aktion nicht zum Lachen. Im Gegenteil: Denise reagiert barsch und will wissen, was ihm einfalle. Nach der Reaktion blockiert Denise Patrick auf allen Kanälen.

Denise ist eine Person, die gerne austeilt, aber nicht einstecken kann.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Model Antonia kritisiert das Verhalten von Denise heftig

Model Antonia erklärt in einer Fan-Sprechstunde auf Instagram: „Denise ist eine Person, die gerne austeilt, aber nicht einstecken kann.“ Angeblich habe die Pferdewirtin aus „Bauer sucht Frau“ 2020 sogar gedroht, private Chats zu veröffentlichen. Das wäre übrigens nicht das erste Mal. Bereits während des Zicken-Kriegs von Denise und Antonia* sind private Chatverläufe der beiden Kandidatinnen von RTL auf Instagram aufgetaucht – veröffentlicht von Denise und für alle Instagram-Nutzer einsehbar.

Patrick erklärt in der Fan-Sprechstunde auf Instagram, dass er es traurig finde, dass es so ende. Antonia: „Ich glaube, Denise ist auch ein kleines bisschen eifersüchtig auf uns, aus was für Gründen auch immer.“ Zum Hintergrund: Seit der TV-Ausstrahlung des Staffel-Finales mit Inka Bause* ist es offiziell: Jungbauer Patrick und Antonia sind ein Paar* und glücklich miteinander. Bereits zuvor ist gemunkelt worden, dass Patrick eine Ex-Kandidatin datet und am Ende von „Bauer sucht Frau“ 2020 nicht mit seiner eigentlichen Hofdame zusammen gekommen ist.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Reaktion von Pferdewirtin Denise stößt auf Unverständnis

Und auch Denise sollte nach der TV-Show von RTL eigentlich glücklich sein. Immerhin vermuten viele Fans der Pferdewirtin, dass Denise und Nils bereits verlobt sind. Übrigens: Das Patrick seine Freunde gerne auch Mal auf die Schippe nimmt, ist kein Geheimnis. Im exklusiven Interview mit echo24.de* verrät Patrick*, dass Humor und Lachen seine großen Stärken sind. Das sollte Denise eigentlich wissen. Zumal sie in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ selbst als humorvolle Frau rüberkommt.

Es ist, wie es ist. Nachtrauern werden Antonia und Patrick Denise nicht. Zumal Antonia nach der Zickerei mit Denise ohnehin nicht gut auf die Pferdewirtin aus NRW zu sprechen ist. Und auch Patrick dürfte nach der Aktion nicht mehr allzu viel von Denise wissen wollen. Für einige Fans allerdings dürfte die Entwicklung traurig sein. Der Grund: Patrick und Denise sind für viele Fans der TV-Show „Bauer sucht Frau“ 2020 die zwei absoluten Lieblings-Kandidaten. Das zeigt eine laufende Umfrage von echo24.de* zu „Bauer sucht Frau“ 2020*. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

