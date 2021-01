„Bauer sucht Frau“ (RTL): Ende der Fernbeziehung mit Patrick? Antonia wagt Riesen-Schritt

Seit der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ führen Patrick und Antonia eine Fernbeziehung. Doch bald schon wird das Paar nur noch wenige Kilometer trennen.

Zu Beginn der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verbrachte Jungbauer Patrick die Hofwoche mit insgesamt drei Frauen in Baden-Württemberg.

von verbrachte Jungbauer die Hofwoche mit insgesamt drei Frauen in Baden-Württemberg. Model Antonia verließ die Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ 2020 vorzeitig. Nach der TV-Show kamen sie und Patrick wieder zusammen.

verließ die Hofwoche von vorzeitig. Nach der kamen sie und Patrick wieder zusammen. Im Moment führen Patrick und Antonia eine Fernbeziehung. Doch schon bald ist das Paar nur noch wenige Kilometer voneinander entfernt.

Keine Frage: Einige Kandidaten aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* werden die Zuschauer nicht so schnell vergessen. Jungbauer Patrick Romer aus Baden-Württemberg* ist einer von ihnen. Schon zu Beginn der TV-Show war klar, dass der 25-jährige Jungbauer kein einfacher Fall für Aushilfs-Amor Inka Bause* wird. Wie echo24.de* berichtete, sorgte Patrick bereits in der ersten Folge für Aufsehen, als er sich nicht für eine Hofdame entscheiden konnte.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Neue Hammer-Meldung nach Beziehungs-Chaos

Und so kam es, dass am Ende Julia, Sofia und Antonia die Hofwoche gemeinsam mit Patrick verbrachten. Doch das Dating zu viert war nicht lange gut gegangen. Bereits in Folge 3 von „Bauer sucht Frau“ 2020* verkündete Antonia ihr vorzeitiges Hofwochen-Aus. Der Druck durch ihre Konkurrentinnen sei einfach zu groß gewesen, erklärte Antonia im exklusiven Interview* mit echo24.de* zu ihrer Entscheidung, vorzeitig aus „Bauer sucht Frau“ 2020 auszusteigen.

Für Patrick wurde es nach Antonias Abreise nicht einfacher. Im weiteren Verlauf der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* konnte er sich einfach nicht zwischen Julia und Sofia entscheiden. Nach einer gefühlten Ewigkeit an Bedenkzeit verkündete der Jungbauer aus Baden-Württemberg schließlich, dass er die letzten Tage der Hofwoche mit Julia verbringen wolle. Und es sah tatsächlich so aus, als ob es für die beiden nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ein Happy End geben würde.

Name Antonia Hemmer (20) Bekannt aus 16. Staffel von Bauer sucht Frau Sender RTL Television Moderation Inka Bause Genre Dating-Show

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Model Antonia trifft wichtige Entscheidung

Im Staffel-Finale von „Bauer sucht Frau“ 2020* ließ Patrick schließlich die Beziehungs-Bombe platzen. Der Jungbauer aus Baden-Württemberg verkündete, dass er und Julia nach der Hofwoche doch kein Paar geworden sind. Die offizielle Begründung des Jungbauern: Er und Julia sind zu verschieden.

Stattdessen sei er mit Antonia in einer „Kennlernphase“, erklärte Patrick im Gespräch mit Inka Bause. Und so kam es, dass der Jungbauer nach der TV-Show von RTL* seine Ex-Kandidatin datete. Mittlerweile sind Patrick und Antonia ein Paar* und zeigen auf ihren Social-Media-Kanälen fast täglich, wie sehr sie sich lieben. Und offenbar bereitet sich das glückliche Paar aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nun auf den nächsten Schritt vor.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Umzug zu Patrick? Antonia spricht endlich Klartext

Der Grund: Auf Instagram lässt Antonia ihre Follower wissen, dass sie schon bald nach Baden-Württemberg ziehen wolle. Zum Hintergrund: Patrick und Antonia führen im Moment noch eine Fernbeziehung. Antonia lebt mit ihrer Mutter in Hannover, Patrick mit seiner Familie in Konstanz am Bodensee. Damit könnte aber bald Schluss sein. Auf Instagram will ein Fan von Antonia wissen: „Wann ziehst du zu Patrick und wollt ihr Kinder?“

Antonia reagiert auf die Anfrage und schreibt, dass Kinder noch nicht geplant seien. Ganz anders sieht das mit den Umzugsplänen der Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020 aus.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Deshalb kommt Antonia nach Baden-Württemberg

Antonia schreibt: „Tatsächlich habe ich mega Neuigkeiten und zwar bin ich ab dem 25. für einen Monat in Konstanz.“ Allerdings nicht auf Patricks Hof, sondern in einer eigenen Wohnung. „Ich kann sozusagen schon mal etwas ‚Probe leben‘ dort mit Patrick zusammen. Darauf freue ich mich extrem“, schreibt die 20-jährige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020. In Konstanz wolle sie einem neuen Job nachgehen, so Antonia. Ein richtiges Zusammenziehen ist es also noch nicht.

Doch immerhin können sich der Jungbauer und das Model aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* in den kommenden Wochen öfter sehen. Und wer weiß, vielleicht bleibt Antonia doch noch etwas länger in Baden-Württemberg? Fakt ist, dass Antonia und Patrick ihre gemeinsame Zeit richtig genießen. Dass die beiden irgendwann einmal zusammenziehen, ist gar nicht so abwegig. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW