„Bauer sucht Frau“ (RTL): Wollen Antonia und Patrick an weiteren TV-Shows teilnehmen?

Ein Fan will von Antonia wissen, ob sie nach „Bauer sucht Frau“ noch an anderen TV-Shows teilnehmen möchte (Fotomontage).

Patrick und Antonia haben in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mitgemacht. Werden die beiden ehemaligen Kandidaten von RTL bald öfter im TV zu sehen sein?

In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verbrachten Antonia , Julia und Sofia die Hofwoche mit Jungbauer Patrick am Bodensee in Baden-Württemberg.

verbrachten , und die mit Jungbauer am Bodensee in Baden-Württemberg. Schon in Folge 3 verkündete Antonia ihr Hofwochen-Aus. Sofia packte in Folge 5 die Koffer. Die restliche Hofwoche verbrachte Patrick mit der 25-jährigen Julia.

ihr Hofwochen-Aus. Sofia packte in Folge 5 die Koffer. Die restliche verbrachte mit der 25-jährigen Julia. Im Staffel-Finale ließ Patrick die Bombe platzen und verkündete, dass er und Antonia in einer Art „Kennlernphase“ seien. Wenig später machten sie ihre Beziehung offiziell.

Vor der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* kannte die wenigsten Menschen ihre Namen. Heute sind Jungbauer Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer deutschlandweit bekannt. Innerhalb kürzester Zeit stieg die Zahl ihrer Follower auf Instagram rasant an. Allein Antonia folgen derzeit über 80.000 Menschen. Dabei war die 20-jährige Kosmetikerin nur kurz in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ zu sehen. Wie echo24.de*berichtete, verließ sie schon in Folge 3 die TV-Show.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Antonia und Patrick bald öfter im TV zu sehen?

Zu groß sei der Druck durch ihre Konkurrentinnen gewesen, erzählte Antonia im exklusiven Interview mit echo24.de* zu ihrem vorzeitigen Hofwochen-Aus. Im Staffel-Finale mit Inka Bause* ließ Patrick schließlich die Beziehungs-Bombe platzen und erklärte, dass er und Antonia in einer „Kennlernphase“ seien. Nach Antonias und Sofias Abreise hatte Patrick die restliche Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ 2020 mit Julia aus München verbracht, die nach der TV-Show single bleibt.

Ruhig wurde es um Patrick und Antonia nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* aber nicht. Im Gegenteil: Aktionen wie der Umzug von Antonia nach Baden-Württemberg oder der Mega-Streit von Patrick und Denise bringen das junge Paar in die Schlagzeilen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn sich Sender wie RTL* für weitere TV-Shows mit Antonia und Patrick interessieren würden. Wie sich nun in einer Q&A Runde auf Instagram herausstellt, ist das denkbar.

Name Antonia Hemmer (20) Wohnort Konstanz, Baden-Württemberg Bekannt aus 16. Staffel von Bauer sucht Frau Sender RTL Television Moderation Inka Bause

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Weitere Auftritte in TV-Shows? Antonia packt aus

Und nicht nur das. In der Q&A-Runde erzählt Antonia, dass momentan „einiges im Raum stehe“, was künftige Auftritte in anderen TV-Shows betreffe. Gespräche laufen wohl schon! „Doch final kann ich euch noch nichts dazu sagen“, erklärt die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ dazu. Eine wichtige Neuigkeit bekommen die Fans aber noch. „Im großen Wiedersehen von ‚Bauer sucht Frau‘ an Ostern werden Patrick und ich zu sehen sein“, sagt die Freundin von Jungbauer Patrick.

Das zwei ehemalige Kandidaten nach „Bauer sucht Frau“ in weiteren TV-Shows zu sehen sind, wäre nicht das erste Mal. In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ war beispielsweise auch Till Adam als Hofherr mit dabei. Zusammen mit Sascha und Till buhlte der Bademeister um Bio-Bäuerin Denise. Zuvor war Till schon in TV-Shows wie „Die Bachelorette“* oder „Love Island“ zu sehen. Zwar bestreitet RTL, dass Till für „Bauer sucht Frau“ 2020 engagiert* wurde, Fakt ist aber, dass er kein Unbekannter war.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Karriere im TV? Antonia und Patrick kein Einzelfall

Und auch Gerald und Anna Heiser aus „Bauer sucht Frau“ 2017* sind drei Jahre nach der Dating-Show von RTL noch ein großes Gesprächsthema. Kürzlich kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Zeiten, wo Kandidaten auftreten und nach der Show wieder verschwinden, sind vorbei. Allein die Tatsache, dass viele junge Kandidaten in den sozialen Netzwerken aktiv sind verhindert, dass sie nach der TV-Show schnell vergessen werden.

Patrick und Antonia aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ sind also nur ein Beispiel von vielen welches zeigt, dass ein Auftritt im TV ein Sprungbrett sein kann. Und wer weis, vielleicht sehen wir Patrick und Antonia bald noch in einer anderen Show? Formate wie „Der Bachelor“ oder „Love Island“ kommen jedenfalls nicht infrage. Schließlich haben sich die beiden ehemaligen Kandidaten von RTL in „Bauer sucht Frau“ gesucht und gefunden. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.