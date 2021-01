„Bauer sucht Frau“ (RTL): Ist Julia nach Patrick wieder vergeben? Hinweis offensichtlich

Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ brodelt die Gerüchteküche. Ist Patricks ehemalige Hofdame Julia nach der Liebes-Pleite wieder vergeben?

In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verbrachte Jungbauer Patrick die Hofwoche in Baden-Württemberg mit Antonia, Sofia und Julia gleichzeitig.

von verbrachte die Hofwoche in mit Antonia, Sofia und Julia gleichzeitig. In Folge 3 von „Bauer sucht Frau“ 2020 reiste Antonia freiwillig ab. Und auch Sofia musste in Folge 5 die Koffer packen und die Dating-Show verlassen.

2020 reiste freiwillig ab. Und auch musste in Folge 5 die Koffer packen und die Dating-Show verlassen. Patrick verbrachte die letzten Tage der Hofwoche allein mit Julia. Nach der letzten Folge gehen der Jungbauer und seine Hofdame aber getrennte Wege.

Update, 21. Januar: Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* wurden Hofdame Julia und Jungbauer Patrick kein Paar. Im Staffel-Finale mit Inka Bause* verkündete der Jungbauer, dass er und Julia zu verschieden seien. Single blieb Patrick aber nicht. Noch im Staffel-Finale verriet der Jungbauer, dass er und Antonia in der „Kennlernphase“ seien. Wenige Tage nach Staffel-Ende wurde es offiziell: Patrick und Antonia führen eine Beziehung. echo24.de* berichtet darüber.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Liebes-Pleite wieder vergeben? Julias Reaktion

Um Hofdame Julia wurde es ruhig. Nach der Liebes-Pleite mit Patrick war von der ehemaligen Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ nicht mehr viel zu hören. Doch kürzlich postete die 25-jährige Münchnerin eine interessante Story auf Instagram. Wie echo24.de* berichtete, war im geposteten Bild der Satz „Auf dem Weg zu meinem ❤️“ zu lesen. Einige Fans von Julia ließ die Instagram-Story aufhorchen. Ist die hübsche Münchnerin wieder in einer festen Beziehung?

In einer Fragerunde auf Instagram will es ein Fan von ihr wissen. „Hast du inzwischen einen anderen Partner?“, lautet die Frage. Eine Antwort in Buchstaben gibt es von Julia nicht. Stattdessen reagiert die 25-jährige Hofdame von „Bauer sucht Frau“ 2020 mit Emojis (Foto). Allerdings lässt der Herzchen-Smiley einige Fans hellhörig werden. In Zusammenhang mit der ersten Story auf Instagram scheint die Botschaft klar. Eine offizielle Bestätigung gibt es von Julia aber nicht.

+ Ist auch Hofdame Julia nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wieder vergeben? Auf Instagram findet sich ein offensichtlicher Hinweis (Fotomontage). © Screenshots: RTL/Instagram/Collage: echo24.de

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Ex-Hofdame Julia verrät überraschende Details zur Show

Dafür verrät die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020* einige Fakten, die ihre Fans überraschen dürften. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zu anderen Kandidaten der 16. Staffel habe, antwortet Julia: „Ja klar, waren alles super tolle Menschen.“ Auch mit Patrick und Antonia ist Julia noch in Kontakt. „Wir sind nie im Schlechten auseinander“, schreibt sie als Antwort auf die Frage des Fans. Nichtsdestotrotz habe sie gehofft, in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ die Liebe zu finden.

Patrick und Antonia gönnt Julia aber ihr Glück. „Was gibt es Schöneres als zwei glückliche Menschen“, schreibt Julia auf Instagram. Und sie selbst sei auch glücklich, teilt die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ ihren Fans noch mit. Auch die Nachricht schmückt Julia übrigens wieder mit einem Herzchen-Smiley am Ende. Eine neue Liebe oder doch nur die Hoffnung darauf? Die Antwort auf diese Frage kennt nur Julia selbst – und behält sie vorerst für sich.

Aber wer weiß, vielleicht verrät Julia in der nächsten Fan-Fragerunde am Wochenende mehr dazu? Viele ihrer Fans wünschen ihr das Liebesglück jedenfalls von Herzen. Der Grund: Neben vielen Fragen bekommt die hübsche Münchnerin auch nicht wenige Komplimente von ihren vielen Followern. Mittlerweile folgen der ehemaligen Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ mehr als 24.000 Menschen auf Instagram. Darunter auch einige Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Show lässt Patrick die Beziehungs-Bombe platzen

Erstmeldung, 15. Januar: Kein anderer Kandidat aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ machte es nach der TV-Show so spannend wie Jungbauer Patrick. Der 25-jährige Landwirt hatte die Hofwoche in Baden-Württemberg mit gleich drei Frauen auf einmal verbracht. Bereits in Folge 3 von „Bauer sucht Frau“ 2020 reiste Antonia wieder ab. Der Druck durch ihre beiden Konkurrentinnen sei einfach zu groß gewesen, erzählte Antonia im exklusiven Interview* mit echo24.de* zu ihrer Entscheidung, die TV-Show von RTL zu verlassen.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Patrick tauscht Siegerin gegen Ex-Kandidatin aus

Das Hofwochen-Aus von Antonia* machte die Entscheidung für Patrick aber keineswegs einfacher. Im Gegenteil: Erst in Folge 5 von „Bauer sucht Frau“ 2020 verkündete er, dass er die restliche Hofwoche mit Julia verbringen wolle. Während Patricks Entscheidung wurde bereits Spekuliert, dass Patrick und Antonia ein Paar* geworden sind. Allerdings ließen die Gerüchte um seinen eigentlichen Beziehungsstatus nach, als eine Kuschel-Szene von Julia und Patrick im Bett* auftauchte.

+ Nach Patrick wieder vergeben? Hofdame Julia aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ist scheinbar in einer neuen Beziehung (Fotomontage). © Screenshots: RTL/Instagram | Collage: echo24.de

Im Laufe der restlichen Hofwoche kamen sich Patrick und Julia immer näher. In Folge 6 von „Bauer sucht Frau“ 2020 küssten sich der Jungbauer und seine 25-jährige Hofdame sogar liebevoll. Zum Abschied bekommt Julia sogar noch ein ganz besonders Geschenk von Patrick. Es ist ein Foto der beiden, dass vom Jungbauern eingerahmt wurde. An dieser Stelle war vielen Fans klar: Zwischen Patrick und Julia muss es richtig gefunkt haben. Doch Patrick ließ die Beziehungs-Bombe platzen.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Julia wieder vergeben? Hinweis auf Instagram

Im Staffel-Finale mit Inka Bause verkündete der Jungbauer, dass es zwischen ihm und Julia doch nicht geklappt habe. Man sei einfach zu verschieden, erklärt Patrick der verdutzten Inka Bause* im persönlichen Gespräch. Stattdessen seien er und Antonia in einer „Kennlernphase“, so Patrick. Mittlerweile ist es offiziell: Patrick und Antonia sind nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in einer festen Beziehung. Auch ein Umzug von Antonia zu Patrick* ist scheinbar schon im Gespräch.

Und was ist mit Julia? Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* ist es still um die Hofdame geworden. Zuletzt sah man sie am Tag des Staffel-Finales im Dezember. Auf Instagram ist die 25-Jährige sehr aktiv. Und eine neue Story der ehemaligen Hofdame sorgt aktuell für Aufsehen. Dort schreibt sie: „Auf dem Weg zu meinem ❤️.“ Offenbar ist die Story während einer Zugfahrt aufgenommen worden. Und noch ein Hinweis lässt erahnen, dass die 25-Jährige nicht mehr länger Single ist.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Neue Beziehung? Julia verrät sich selbst

In ihrer Profilbeschreibung auf Instagram schreibt Julia: „Muc❣️“. Was das genau bedeutet, weiß nur sie selbst. Aber sowohl ihre neue Story, als auch ihre Profilbeschreibung lassen vermuten, dass es einen neuen Mann in Julias Leben gibt. Patrick und Julia sind übrigens nicht das einzige Kandidaten-Paar, dass nach der TV-Show von RTL* nicht zusammen ist. Die Kuppel-Bilanz der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* ist erschreckend. Nur zwei Kandidaten-Paare sind nach der TV-Show noch zusammen.

Umso erfreulicher ist es, dass es für einige Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020 nach der TV-Show doch noch ein Happy End gibt. Angeblich ist auch Hofherr Sascha in einer neuen Beziehung*, nachdem er und Bio-Bäuerin Denise sich wieder getrennt hatten. Nicht wenige Nutzer auf Instagram vermuten zudem, dass auch Geflügelbauer Rüdiger wieder vergeben* ist, nachdem es mit Hofdame Tatjana kein Happy End gegeben hatte. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW