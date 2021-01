„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Show und Verlobung – Denise bereut wichtige Entscheidung

Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ sind Denise und Nils zusammengezogen. Bereut die ehemalige Kandidatin von RTL diese Entscheidung nun?

In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ buhlten Nils, Sascha und Till um das Herz von Bio-Bäuerin Denise aus NRW. Am Ende hatte sich Denise für Nils entschieden.

von buhlten Nils, Sascha und Till um das Herz von Bio-Bäuerin Denise aus NRW. Am Ende hatte sich Denise für Nils entschieden. Nach der TV-Show von RTL verbrachten Nils und Denise viel Zeit miteinander. Ende Dezember ist die Bio-Bäuerin schließlich zu Nils gezogen. Ihren Hof verpachtete sie.

von verbrachten Nils und Denise viel Zeit miteinander. Ende Dezember ist die Bio-Bäuerin schließlich zu Nils gezogen. Ihren Hof verpachtete sie. Mittlerweile ist das Paar aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verlobt. Alles scheint perfekt zu sein. Doch Denise bereut eine sehr wichtige Entscheidung.

In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* suchte Bio-Bäuerin Denise Mundig einen Mann für Leben. Leicht war für sie die Entscheidung nicht. Immerhin hatte sie zeitweise drei Männer zu Gast, die um ihr Herz buhlten. Wie echo24.de* berichtete, musste Nils als erster Hofherr die Koffer packen und die Heimreise antreten. In Folge 4 von „Bauer sucht Frau“ 2020 bekam schließlich auch Till den Laufpass von Denise und musste vor Staffel-Ende abreisen.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Trotz Verlobung unglücklich? Denise überrascht

Am Ende war nur noch Zeitsoldat Sascha übrig, der mit allen Mitteln versuchte, die Bio-Bäuerin zu beeindrucken. Tatsächlich nähern sich die beiden Kandidaten von RTL* immer weiter an. In Folge 8 von „Bauer sucht Frau“ 2020 reden Denise und Sascha sogar schon übers Zusammenziehen und planten ihre gemeinsame Zukunft. Doch daraus wurde nichts. Im Staffel-Finale mit Moderatorin Inka Bause* erklärte Denise, dass sie und Sascha sich wieder getrennt hätten.

Als Grund für die Trennung nannte die Bio-Bäuerin Saschas Eifersuchts-Probleme*, die er wohl nicht in Griff bekam. echo24.de* hatte ausführlich darüber berichtet. Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ blieb Denise aber nicht lange single. Bereits wenige Tage nach der TV-Show von RTL verkündete sie, dass sie mit ihrem ehemaligen Hofherren Nils zusammen sei. Seit Weihnachten sind Nils und Denise verlobt* und posten fast täglich romantische Couple-Bilder im Netz.

Name Denise Mundig (32) Wohnort Kreis Minden, NRW Bekannt aus 16. Staffel von Bauer sucht Frau Sender RTL Television Moderation Inka Bause

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Heimweh nach Umzug? Denise bereut Entscheidung

Das Paar aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* will zusammen neu anfangen. Bereits Ende Dezember 2020 ist Denise deshalb zu Nils gezogen. Ihren eigenen Hof habe sie verpachtet, erklärte die ehemalige Kandidatin von RTL kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram. Doch mit der Entscheidung, ihren eigenen Hof aufzugeben, hadert die Bio-Bäuerin von „Bauer sucht Frau“ nun. Schlimmer noch: Wie extratipp.com berichtet, bereut Denise ihren Umzug auf Nils Hof im Nachhinein sogar.

Einer ihrer Fans wollte mehr dazu wissen und fragte, weshalb sie ihren Umzug bereue. Denise antwortete kurz und knapp: „Weil es mein Zuhause war und das von ganzem Herzen.“ Es seien deswegen schon viele Tränen geflossen. Und weil ihr alter Hof verpachtet ist, kann die Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020* auch nicht so einfach zurück. Und was nun? Nach der Q&A-Runde auf Instagram bleibt diese Frage ungeklärt. Fest steht nur, dass die ehemalige Kandidatin von RTL das Heimweh plagt.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nils spricht über Hochzeit und Familienplanung

Ihr Verlobter dürfte aber nicht der Grund dafür sein. Die vielen Couple-Bilder von Denise und Nils auf Instagram zeigen, wie sehr sich die beiden lieben. Und wie sieht es mit der Hochzeit aus? Das wollten einige Fans von Nils wissen und sprachen ihn in der Fragerunde direkt darauf an. Seine Antwort: „Einen genauen Termin haben wir noch nicht.“ Und auch zum Thema Kinder äußert sich der ehemalige Kandidat von „Bauer sucht Frau“ nur vage.

„Kinder vielleicht“, ist seine Antwort. Fest steht aber, dass es Nils und Denise mit einer gemeinsamen Zukunft ernst meinen. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW/Screenshot: Instagram/Collage: echo24.de