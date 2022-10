Erster Kuss zum Hofwochen-Start bei „Bauer sucht Frau“ – Jörg ist schon verliebt

Von: Julia Cuprakowa

Die zweite Folge der 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ steckt voller Überraschungen: Beim Scheunenfest gibt es die finalen Entscheidungen. Es kullern wieder Tränen und geküsst wird auch schon.

Moderatorin Inka Bause spielt wieder Amor: In der Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ auf RTL suchen aktuell zum 18. Mal einsame Bauer und eine Landwirtin nach der ganz großen Liebe. „Endlich ist es wieder Zeit, sich zu verlieben“, verkündet Inka Bause zum Staffelstart.

In der ersten Folge ging bereits das große Scheunenfest los. Die Bauern lernen dort ihre auserwählten Hofdamen und auch Herren kennen. Zum ersten Mal in der Geschichte von „Bauer sucht Frau“ ist auch ein bisexueller Landwirt dabei. Obwohl er sowohl auf Frauen als auch Männer steht, lädt Michael überraschenderweise nur Männer zum Scheunenfest ein, wie echo24.de berichtet.

In der zweiten Folge geht das große Scheunenfest weiter – die Stimmung ist ausgelassen. Aber welche Frau oder welcher Mann macht nun das Rennen und wird auf die Hofwoche eingeladen? Während manche Landwirte sich bereits für eine Hofdame entscheiden haben, zögern andere ihre Entscheidung noch heraus. Die Spannung stieg schon in der ersten Folge und bei einer Hofdame von Bauer Jörg kullerten bereits Tränen. Für welche Hofdame wird sich Jörg beim Scheunenfest entscheiden?

+++ Achtung, Spoiler! +++ Das passiert in der zweiten Folge der 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ (bereits zu sehen auf TVNOW, hinter der Bezahlschranke) – Sendetermin: 11. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL.

Bauer sucht Frau: Der erste Kuss der Staffel – Jörg ist bereits verliebt

Wie bereits erwähnt, konnte sich Jörg zuerst nicht zwischen seinen zwei Hofdamen entscheiden. Doch in Folge zwei geht plötzlich alles ganz schnell. Beim Tanzen auf dem Scheunenfest schmiegt sich Patricia ganz eng an ihren Bauer und es glitzern sogar Tränen in ihren Augen. „Jörg hat sich für mich entschieden“, sagt die 40-Jährige dem Sender RTL. „Ich darf mit auf die Hofwoche kommen“. Doch zuerst muss es die Konkurrentin Annika erfahren. Sie nimmt Jörgs Entscheidung gefasst auf und wünsche den beiden viel Glück.

Und schon startet endlich die Hofwoche und die Bauern machen sich für den Empfang der Hofdamen fertig. Besonders Jörg sieht man die Aufregung an, denn schließlich hat er sich etwas ganz besonders für Patricia ausgedacht. In seiner Freizeit ist der Hesse nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und holt seine Auserwählte deswegen mit dem Feuerwehrwagen ab. Wie wird Patricia wohl darauf reagieren?

Bei „Bauer sucht Frau“ fliegen die Funken – „Das war bei uns wie ein Blitzschlag“

Das Wiedersehen am Bahnhof ist mehr als herzlich. Patricia fällt Jörg direkt in die Arme und die beiden umarmen sich lang und innig. Es gibt auch erste „Fast-Küsschen“ auf die Backe. Beide freuen sich offensichtlich unglaublich über das Wiedersehen. „Ich war überglücklich, dass sie endlich da war und wir uns endlich wiedersehen. Das kann man gar nicht beschreiben, weil ich das nie gedacht habe, dass ich mich so schnell verlieben kann. Das war bei uns wie ein Blitzschlag“, verrät Jörg.

Und dann schließlich, nach einer gefühlt ewigen Umarmung, trauen sich die beiden ein Küsschen auf den Mund zu geben. Endlich der erste Kuss der 18. Staffel! Und das, obwohl die Hofwoche noch nicht richtig gestartet hat. Da ist der Funke definitiv übergesprungen. Auch die 40-Jährige ist überglücklich. „Ich habe dieses Gefühl vermisst. Dieses Gefühl, wenn man nach Hause kommt. Und bei Jörg hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen.“

Wie geht es zwischen den beiden Turteltäubchen weiter? Hat es bei den beiden tatsächlich so heftig gefunkt, oder war es nur die erste Freude über das Wiedersehen? Und wie haben sich die anderen Bauern entschieden? Die Antwort auf die Fragen und noch viel mehr gibt es heute um 20.15 Uhr auf RTL.