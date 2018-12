„Bauer sucht Frau“: Beliebtes Paar feiert schon wieder Traumhochzeit

Anna (28) und Gerald von „Bauer sucht Frau“ haben sich in Namibia erneut das Jawort geben. Zweimal hat sich das verliebte Paar nun das Eheversprechen gegeben. Folgt nun das Happy End?

„Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald haben „Ja“ gesagt

Update vom 11. Dezember 2018: Wie romantisch! Anna (28) und Gerald (32) - das Traumpaar von „Bauer sucht Frau“ - haben zum zweiten Mal Hochzeit gefeiert. Nach der Trauung in Annas Heimat Polen haben sich die beiden in der Heimat Geralds Namibia erneut das „Ja-Wort“ gegeben. „Mit Gottes Hilfe werden wir das ganze Leben durchgehen, bis dass der Tod uns scheidet", hat Anna ihrem Farmer versprochen.

Beim zweiten Eheversprechen kämpfte Gerald mit den Tränen, teilt RTL weiter mit. Dann küssen sich die beiden unter lautem Jubel ihrer Gäste zärtlich.

„Bauer sucht Frau“: Darum heiraten Anna und Gerald doppelt

„Ich habe mir gewünscht, wenn ich eines Tages heirate, dann auf jeden Fall auf der Farm. Denn das ist, wo ich aufgewachsen bin. Das ist mein Zuhause. Das ist, was ich meinen Kindern vererben will. Für mich hat die zweite Hochzeit eine sehr wichtige Bedeutung", erklärt Gerald gegenüber RTL.

In der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ hatten sich Anna und Gerald im Sommer 2017 kennengelernt. Nun sind die beiden nach zwei Hochzeiten endlich ein Paar. Die TV-Romanze am Montagabend haben 4,49 Millionen Zuschauer verfolgt, teilte der Sender in einer Pressemitteilung mit.

Noch mehr Bauern-Hochzeiten zeigt RTL übrigens am 25. und 26. Dezember um 19.05 Uhr.

+ „Bauer sucht Frau“: Findet die Traumhochzeit von Anna und Gerald in Namibia wirklich statt? © MG RTL D / flashed by micky

„Bauer sucht Frau“: Vor der Traumhochzeit von Anna und Gerald fließen Tränen

Update vom 10. Dezember 2018: Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Anna (28) und Gerald (32) haben bewegte Zeiten hinter sich. Die beiden lernten sich in der RTL-Kuppelshow kennen und verliebten sich, aller Widerstände zum Trotz.

Nun wollen die beiden in endlich auch in Namibia das Jawort geben. Zuvor hatten Anna und Farmer Gerald in Polen - Annas Heimat - ihre erste Hochzeit gefeiert. Vor der zweiten Traumhochzeit in Namibia kullerten jedoch bei der Braut die Tränen.

Anna hat sich entschlossen, für ihren Traummann Gerald Deutschland zu verlassen und ein neues Leben in Namibia anzufangen. Mit einer Fernbeziehung zwischen zwei Kontinenten sollte Schluss sein. Die Hochzeits-Vorbereitungen haben Anna ganz schöne Nerven gekostet, wie die 28-Jährige in einem RTL-Interview gesteht. Sie wollte als „Perfektionistin“ nämlich eine „perfekte Hochzeit“ haben.

Wie die Bild berichtet, kam es vor der Trauung in Namibia zu einem tränenreichen Zwischenfall. Annas Schwester hatte Probleme bei der Einreise am Flughafen nach Namibia. Ein Schock für die Braut.

„Bauer sucht Frau“: Schlechte Nachrichten für Anna und Gerald Traumhochzeit in Namibia

Plötzlich sollen Behörden die Geburtsurkunde von der 17-jährigen Schwester verlangt haben - obwohl sie in Begleitung ihrer Eltern unterwegs war. Am Ende konnte Anna jedoch ihre Liebsten in Namibia in die Arme schließen.

Ob beim Jawort in Namibia dann wirklich alles glatt läuft? Ein RTL-Team hat die Traumhochzeit von Anna und Gerald in Namibia begleitet, und so können Zuschauer die Zeremonie mit allen Höhen und Tiefen verfolgen (Montag, 10.12.2018 um 20.15 Uhr).

Bauer sucht Frau: Anna verabschiedet sich aus Deutschland - und wo ist Gerald?

Unser Ursprungs-Artikel zum Thema:

München/Köln - Bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ hatte Anna (28) vor einem Jahr ihre große Liebe Gerald (33) kennengelernt. Die beiden gelten als das perfekte Traumpaar (27.09: „Bauer sucht Frau“-Traumpaar: Anna leidet und schockt mit traurigem Geständnis, wie extratipp.com* berichtet). Allerdings wurde ihre Liebe anfangs schnell auf die Probe gestellt: Der sympathische Rinderzüchter Gerald lebt in Namibia und Anna lebte und arbeitete in Deutschland.

Drama bei „Bauer sucht Frau“

Nach den Dreharbeiten führten der Bauer Gerald und seine Anna eine Fernbeziehung. Dann überschattete eine traurige Diagnose ihr Liebesglück: Gerald leidet an der heimtückischen Krankheit Guillain-Barré-Syndrom.

Anna und Gerald- das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar

Allen widrigen Umständen zum Trotz halten Anna und Gerald zusammen. Sie wollen gemeinsam ein neues Leben beginnen und heiraten. Am 29. Juli wollen sich die beiden das Jawort geben.

Anna ist nun nach Polen gereist und hat sich von Deutschland verabschiedet. In einem emotionalen Post auf Instagram schreibt sie: „#goodbyedeutschland ! Es war sehr schön bei dir! Danke für all die Möglichkeiten, die du mir geboten hast! Man kann sich bei dir ein sehr schönes Leben aufbauen. Ich werde dich vermissen! Jetzt fängt aber für mich ein neues Kapitel an.“ Am Ende setzt sie noch ein Emoji-Herz.

Wie romantisch! In ihrer Heimat Polen findet die Hochzeit Ende Juli statt. Ihr Liebster Gerald wird bestimmt bald anreisen. Bis dahin muss sich die Braut noch etwas gedulden.

