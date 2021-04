„Bauer sucht Frau“ (RTL): Das sind die Details zur süßen Baby-Taufe in Namibia

Überglücklich trotz Zahn-OP und Todesfall

Das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2014 ist überglücklich, wie süße Baby-Fotos auf der Taufe in Namibia zeigen – trotz Todesfall und schwerer Zahn-OP von Anna.

Trotz des Todesfalls in Namibia* und Annas schwerer Zahn-OP* war der Dienstag für Gerald und Anna Heiser wohl einer der schönsten Tage ihres Lebens. Das Paar aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ postete auf Instagram mehrere Bilder von der Taufe ihres Sohnes. Wie echo24.de* berichtet, hatte Anna bereits in den letzten Tagen fleißig über die Vorbereitungen zur Taufe aus Namibia berichtet. Nun war es endlich so weit. Das wenige Monate alte Baby wurde getauft.

„Bauer sucht Frau“: Das bedeutet die geheime Botschaft von Anna

Die Zeremonie fand im Freien statt. Wie stolz und glücklich Anna und Gerald sind, zeigen die Fotos nur allzu deutlich. Zu den gesammelten Aufnahmen schreibt die ehemalige Teilnehmerin von „Bauer sucht Frau“: „Denn er hat seinen Engeln befohlen,

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91,11“ Überraschend wenige Worte, wenn man bedenkt, dass sich Anna gerne sehr ausführlich zu ihren Beiträgen auf Instagram äußert. Am Dienstag waren weniger Worte wohl mehr und der mutmaßliche Taufspruch genügte.

Zu Psalm 91,11 heißt es in der Bibel: „Denn er befiehlt seinen Engeln, / dich zu behüten auf all deinen Wegen.“ Mehr Worte braucht es dazu auch nicht. Das Paar aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ hatte in den letzten Wochen seit der Geburt Ende Januar bewiesen, wie sehr ihnen ihr Baby am Herzen liegt. Manchen Nutzern auf Instagram geht der Wirbel um den Kleinen zu weit. Auch deshalb musste Anna ihren Kritikern kürzlich Contra geben und sich und ihre Familie auf Instagram verteidigen.

„Bauer sucht Frau“: Fans werden mit krassen Baby-Fotos überrascht

Doch all die Sorgen scheinen am Tag der Taufe verflogen zu sein. Auf der ersten Fotoaufnahme am Taufbecken wirkt Anna in ihrem roten Kleid überglücklich. Das zweite Bild auf Instagram ist ein neues Familienfoto, das Anna, Gerald und ihr Baby zeigt. Wie auf allen Baby-Fotos aus Namibia* ist das Gesicht des Kleinen verdeckt. Dadurch will das Paar aus der TV-Show „Bauer sucht Frau“ von RTL* offenbar die Privatsphäre ihres Kindes wahren. Auch der Name des Babys* ist nicht bekannt.

Doch die Unwissenheit über den Namen des Babys stört die Fans von Gerald und Anna Heiser nicht im Geringsten. In den Kommentaren zu den Baby-Fotos von der Taufe hagelt es haufenweise Glückwünsche. Worte wie „tolle Bilder“ oder „herzlichen Glückwünsche zur Taufe“ sind gleich mehrfach zu lesen und zeigen, dass das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2014 auch lange nach der Show mit Moderatorin Inka Bause* noch sehr populär unter den Fans des TV-Formats von RTL ist.

„Bauer sucht Frau“: Paare aus Show von RTL werden immer populärer

Neben Gerald und Anna Heiser kommen übrigens auch andere ehemalige Paare von „Bauer sucht Frau“ einfach nicht aus den Schlagzeilen. Jungbauer Patrick Romer und Freundin Antonia Hemmer sind nur ein Beispiel. Mittlerweile sind die beiden schon so populär, dass sie nebenher als Influencer in den sozialen Netzwerken arbeiten. Auch Anna ist schon auf diesen Zug aufgesprungen und baute sich mit der Tätigkeit ein zweites Standbein auf. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © dpa/Symbolbild