„Bauer sucht Frau“: Nach Zusammenbruch im Namibia-Urlaub – Anna wieder gesund?

Nach Namibia-Urlaub mit der Familie

An Ostersamstag erlitt Anna Heiser aus „Bauer sucht Frau“ 2014 einen Kollaps und musste in ein Krankenhaus. Nun meldet sie sich auf Instagram zurück.

Update, 10. April: Für so manchen Fan muss es ein Schock gewesen sein, als Anna Heiser in einer Story auf Instagram erzählte, dass sie im Namibia-Urlaub kollabiert sei. Die Familie sei in der Nähe von Soussvlei campen gewesen. „An sich war alles okay“, erzählte die ehemalige Hofdame aus „Bauer sucht Frau“ auf Instagram. Doch sie habe starke Bauchschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen bekommen. Wie echo24.de* berichtet, musste die Familie deshalb den Urlaub abbrechen und die 30-Jährige in ein 300 Kilometer entferntes Krankenhaus bringen.

„Bauer sucht Frau“: Nach Kollaps in Namibia-Urlaub – Anna wieder fit

„Die Infusionen haben mir geholfen. Und ich versuche mich zu erholen“, sagte Anna am Ende ihrer Story in der vergangenen Woche auf Instagram. Zum Glück scheint es der ehemaligen Kandidatin aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nun wieder besser zu gehen. Denn: Auf Instagram postete Anna Heiser ein Familienfoto*, auf welchem sie wieder fit aussieht. Nur etwas traurig dürfte die 30-Jährige sein, denn ihre Eltern, ihre Schwestern sowie ihr Schwager reisen nach der Taufe in Namibia* wieder ab.

Erstmeldung, 8. April: Die negativen Schlagzeilen um Gerald und Anna Heiser aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nehmen kein Ende. Erst vor ein paar Wochen löste ein Todesfall in Namibia Bestürzung aus. Kurz darauf erreichte die Fans die nächste schlimme Nachricht von Anna und Gerald aus Namibia. Die 30-Jährige ist vor der Taufe in Namibia zusammengebrochen und muss sich laut echo24.de* wohl bald einer schweren Kiefer-OP* unterziehen. Nun ist Anna erneut zusammengebrochen.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser musste nach Kollaps in ein Krankenhaus

Schlimmer noch, auf Instagram berichtet die Kandidatin aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ihren Fans, dass sie am Samstag an schweren Bauschmerzen, Übelkeit und Erbrechen litt und schließlich sogar kollabierte. Anna: „Meine größte Sorge war, dass ich für unseren Sohn nicht genug Milch habe.“ Daher sei die Familie in ein 300 Kilometer entferntes Krankenhaus gefahren. Die Ärzte wollten die ehemalige Kandidatin von RTL* nach ihrer Ankunft im Krankenhaus stationär aufnehmen.

Die Familie habe sich aber gegen eine stationäre Aufnahme entschieden. „Mit unserem Sohn wäre das zu kompliziert geworden“, erklärt Anna in ihrer Story auf Instagram weiter. „Wir haben stattdessen nah am Krankenhaus übernachtet und die Infusionen haben mir geholfen.“ Nun versuche sie, sich erst einmal zu erholen. Was genau die Ursache für ihren Kollaps war, ließ die Kandidatin aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause* offen.

„Bauer sucht Frau“: Eine mögliche Ursache für Annas Kollaps in Namibia

Die Infusionen, die Anna nach ihrem Kollaps bekam, sprechen aber dafür, dass eventuell ein Flüssigkeitsmangel eine Rolle gespielt haben könnte. In Namibia herrschen laut weather.com derzeit Temperaturen zwischen 20 und 37 Grad Celsius. Sprich: Das Wetter könnte als Auslöser für Annas Kollaps in Betracht kommen – das ist aber Spekulation. Sicher ist nur, dass die Kandidatin aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in letzter Zeit so einiges durchmachen muss.

+ An Ostersamstag musste Anna Heiser aus „Bauer sucht Frau“ 2014 in ein Krankenhaus. Die frisch gebackene Mutter war kollabiert (Fotomontage). © DPA/Georg Went/Screenshot: Instagram/Collage: echo24.de

Zum Glück gibt es aber auch viele positive Augenblicke im Leben von Anna Heiser, die der frisch gebackenen Mutter Kraft geben. Der letzte Namibia-Urlaub von Anna ist nur ein Beispiel dafür. Die größte Kraftquelle dürfte für die ehemalige Kandidatin von RTL aber ihr Sohn sein, der Anfang des Jahres in Namibia zur Welt kam. Fast täglich postet die frisch gebackene Mutter niedliche Fotos auf Instagram die zeigen, wie glücklich das Paar aus „Bauer sucht Frau“* ist.

Rubriklistenbild: © Screenshots: RTL/Instagram/Collage: echo24.de