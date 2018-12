„Bauer sucht Frau“-Paar Narumol und Josef: Explosion auf ihrem Hof - Nun äußert sich Josef 

Stecken Narumol und Josef in der Ehekrise, nachdem sie sich bei „Bauer sucht Frau“ gefunden hatten?

Was für ein Schock für Narumol (53) und Josef (59). Auf dem Hof des „Bauer sucht Frau“-Paares hat sich eine fürchterliche Explosion ereignet. Jetzt hat sich Josef dazu geäußert.

Update vom 21. Dezember, 11.51 Uhr: Bauer Josef erklärte auf Nachfrage von chiemgau24.de, dass es zwar „einen sauberen Schnoizerer" gegeben habe, aber nicht zu einer Explosion auf dem Hof in Pittenhart gekommen sei. Dennoch, die Heizung im Keller sei die Wurzel des Übels gewesen, wie Josef weiter betont: „Wir haben wie gewohnt eingeheizt und plötzlich etwas gehört, das auf den ersten Eindruck wie eine Explosion wirkte. Vor allem Narumol ist sehr erschrocken. Es war dann so, dass die Leitung der Heizung im Keller gebrochen ist. Wir haben dann auch gleich den Heizungsbauer gerufen und der hat inzwischen alles wieder richten können. Es war alles halb so schlimm, keiner ist zu Schaden gekommen - die kaputte Leitung hat uns nur einen wahnsinnigen Schreck eingejagt."

Narumol und Josef: „Bauer sucht Frau“-Paar erlebt schreckliche Explosion

Update vom 19. Dezember 2018: Ausgerechnet vor Weihnachten hat sich auf dem Hof von Narumol und Josef ein Drama abgespielt. Der Zentralofen auf ihrem Hof ist explodiert, wie das Neue Blatt berichtet. Das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar Narumol und Josef sowie ihre Tochter Jorafina blieben zum Glück unverletzt.

„Es war grauenhaft. Es war, als ob eine Bombe hochgeht“, erzählte „Bauer sucht Frau“-Liebling Narumol im Interview gegenüber das Neue Blatt.

Die Heizung im Keller, die den Bauerhof mit Warmwasser und Wärme versorgt, sei demnach explodiert. Die Explosion sei so stark gewesen, dass sich Ofenteile tief in die Erde gegraben hätten.

„Bauer sucht Frau“-Kultpaar: Narumol und Josef hatten Todesangst

Der Schock sitzt bei Narumol und Josef wohl sehr tief. Doch die beiden sind dankbar, wie in dem Artikel zu erfahren ist. Die Kult-Bäuerin ist nämlich überzeugt, dass eine ganze Schar Schutzengel ihre Familie vor dem Schlimmsten bewahrt habe.

„Ich war im Kuhstall, Jorafine war in ihrem Zimmer, als Josef angerannt kam. Er war weiß wie eine Wand. Wir hatten Todesangst“, sagte die gebürtige Thailänderin gegenüber dem Klatschmagazin.

Vermutlich hat ein verstopfter Abzug am Schornstein die Explosion verursacht. Auf heißes Wasser und Heizung muss die Familie nun verzichten, bis Handwerker alles wieder repariert haben, wie außerdem im Neuen Blatt zu erfahren ist. „Die sagten, dass normalerweise bei so einem Drama von dem Haus eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Mein Gott, da darf man gar nicht weiter drüber nachdenken“, so Narumol weiter.

An Heiligabend wollen Narumol und Josef mit ihrer Tochter Jorafina in die Kirche gehen und sich „beim lieben Herrgott“ bedanken.

Narumol und Josef: Krise bei „Bauer sucht Frau“-Paar? So steht es wirklich um das RTL-Duo

Update vom 7. November 2018: Bei Narumol (52) und Josef (59) von „Bauer sucht Frau“ gibt es Zoff. Bei dem beliebten Kultpaar aus der RTL-Show kriselt es. Die Lieblings-Bäuerin Narumol hat sich kürzlich offen über ihre Probleme in der Ehe geäußert. Ist die Beziehung von den beiden noch zu retten?

„Bauer sucht Frau“: RTL-Lieblings-Bäuerin Narumol postet Foto

Nun hat Narumol selbst ein Foto auf Facebook gepostet. Es zeigt, wie es gerade um ihre Liebe zu Bauer Josef steht. Offenbar hat sich die miese Stimmung auf dem Hof und zwischen den beiden gebessert. Die gebürtige Vietnamesin ist für ihre witzigen Sprüche bekannt und immer für eine Überraschung gut. Für ihren Ehemann Josef hat sich Narumol nun etwas ganz besonders ausgedacht. Zu seinem 59. Geburtstag hat die 52-Jährige eine Torte in Herzform gebacken und ein Bild davon auf Facebook gepostet. Obendrein hat Narumol noch einen Schnappschuss von Josef und ihrer gemeinsamen Tochter hinzugefügt. Ihr Kommentar zu den beiden Fotos ist einfach rührend - obwohl oder gerade weil er nicht in perfektem Deutsch verfasst wurde.

„Mein Schatz wir haben uns liebe mit viele Zutaten zusammen gemischt für wir zusammen liebe und für alles schaffen und ich freue mich mit dir gemeinsam in Leben gehen“, schreibt Narumol zu ihrem persönlichen Geburtstags-Post. Und weiter wünscht sie ihrem Ehemann: „Herzlich Glückwunsch zum Geburtstag, Gesundheit, Gottessegen und alles Gute“ und schließt mit den Worten „meine Liebe Josef“.

Keine Frage, Narumol kämpft weiter für ihre Ehe mit Josef. Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar hat schon einige Krisen gemeistert, und auch diesmal scheinen die beiden wieder zueinander gefunden zu haben.

Schock für „Bauer sucht Frau“-Zuschauer: Trennung bei Narumol und Josef?

Die News vom 31. Oktober 2018: „Bauer sucht Frau“-Lieblings-Bäuerin Narumol hat in der fünften Staffel der RTL-Show das einsame Herz von Bauer Josef erobert. Die gebürtige Thailänderin und Josef sind nun seit sieben Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Die beiden gelten als das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar.

„Bauer sucht Frau“ auf RTL: Haben Narumol und Josef eine Ehekrise?

Wie das Magazin Gala online berichtet, hängt der Haussegen bei Narumol und Josef schief. Bei dem Traumpaar scheint es zu kriseln. Sogar eine Trennung würde sich anbahnen. Narumol habe sich aber nun zu der aktuellen Situation geäußert, berichtet Gala.

„Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht besser meine Sachen packen sollte", verriet Narumol in einem Interview mit Das neue Blatt.

Video: Bald ohne Josef?

Warum die Ehe der beiden aktuell auf dem Prüfstand stehe, habe bestimmte Ursachen. Vor allem die Hofarbeit habe wohl Konfliktpotenzial. Narumol könne aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so aktiv zupacken. Für ihren Gatten Josef sei das unverständlich und das würde zu einigen Missverständnissen führen, ist bei Gala zu erfahren.

„Bauer sucht Frau“: Will RTL-Star Narumol ihre Liebe zu Josef retten?

Die quirlige Narumol gibt sich laut dem Bericht optimistisch und möchte für ihre Beziehung weiter kämpfen. Selbst, wenn es stressig mit Josef sei.

Das Kultpaar aus „Bauer sucht Frau“ hat gemeinsam schon gute und schlechte Zeiten gemeistert und Schicksalsschläge überstanden. Vergangenes Jahr haben Narumol und Josef ihr Eheversprechen in New York erneuert. Bleibt abzuwarten, ob Narumol und Josef auch diese Herausforderung meistern.

Josef und Narumol auf großer Reise

Am 19. November um 20.15 Uhr sind Josef und Narumol das nächste Mal bei RTL zu sehen. In der Sendung „Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub“ reisen sie mit Tochter Jorafina nach Bangkok. „Es ist immer schön für ein paar Tage mal vom Bauernhof wegzukommen“, verriet Josef vorab. Für ihn gibt es also doch noch mehr als bloß die Hofarbeit, die laut Narumol zu Konflikten geführt hat.

ml

