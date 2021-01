„Bauer sucht Frau“ (RTL): Endlich Gewissheit: Denise äußert sich zu Verlobungs-Gerüchten

Seit der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kursieren wilde Verlobungs-Gerüchte um Bio-Bäuerin Denise und ihre große Liebe Sascha. Endlich gibt es Gewissheit.

Bio-Bäuerin Denise ist nach der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ 2020 mit Sascha zusammen. Wegen Saschas Eifersuchts-Problemen trennen sich die beiden wieder.

Nach der Trennung von Sascha kommt Denise mit Ex-Kandidat Nils zusammen. Mittlerweile sind die beiden ein richtiges Paar und sind bereits zusammengezogen.

mit Ex-Kandidat zusammen. Mittlerweile sind die beiden ein richtiges Paar und sind bereits zusammengezogen. Ein Couple-Foto von Nils und Denise auf Instagram sorgt für ein heißes Gerücht. Via Instagram spricht Denise endlich Klartext und verrät, was eigentlich los ist.

Update, 7. Januar: Ein Couple-Foto von Denise und Nils auf Instagram heizt seit Tagen die Gerüchteküche an. Auf einer Fotoaufnahme schauen sich die beiden Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020* verliebt an. Nicht zu übersehen sind die Silberringe, die Nils und Denise am Ringfinger tragen. Von ihren Fans hagelt es Glückwünsche. echo24.de* berichtet darüber. Einige Nutzer vermuten bereits, dass bald die Hochzeitsglocken läuten könnten.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Verlobungs-Gerüchten: Denise spricht Klartext

Und damit sollten sie Recht behalten. In einem Livestream auf Instagram macht die Kandidatin von RTL reinen Tisch. „Ja, wir sind verlobt.“ Und nicht nur das. Auch einige Details zur Verlobung mit Nils plaudert Denise völlig ungeniert aus. So soll Nils bereits an Weihnachten um ihre Hand angehalten haben. Der Verlobungsring sei in einer leeren Chips-Dose unterm Weihnachtsbaum versteckt gewesen, erzählt die Bio-Bäuerin aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* ihren Fans auf Instagram.

Auf die Antwort von Denise muss Nils nicht warten. „Ich habe sofort ja gesagt.“ Die Verlobung mit Nils sei für sie das Richtige, erklärt Denise im Livestream weiter. Die Bio-Bäuerin von „Bauer sucht Frau“ 2020* ist bereits einmal verheiratet gewesen. Aus dieser Ehe stammt auch ihr Sohn im Grundschulalter. echo24.de* berichtet über diese Hammer-Enthüllung von Denise und verrät zudem bisher unbekannte Details über die Kandidatin aus der Dating-Show von RTL. Doch das ist noch nicht alles.

Aktuell soll es einen Mega-Streit zwischen Denise und Patrick geben. echo24.de* berichtet darüber. Auf Instagram verrät der Jungbauer aus Baden-Württemberg, was genau vorgefallen ist. Nur so viel vorweg: Dass es zwischen Denise und Patrick so einen Mega-Zoff gibt, hätte niemand für möglich gehalten. Zumal die Bio-Bäuerin und der Jungbauer beide viel Humor haben. Unabhängig davon gibt es für die beiden Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020 am Ende doch noch ein Happy End.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Ring-Foto auf Instagram – Fans sind sich sicher

Update, 4. Januar: Kein anderer Kandidat und keine andere Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020 sorgt für so viele Überraschungen wie Bio-Bäuerin Denise aus NRW. Zuerst begann sie ihre Hofwoche mit drei Hofherren. Nils war der erste, der von Denise den Laufpass bekam. In Folge 4 von „Bauer sucht Frau“* musste schließlich auch Hofherr Till die Koffer packen. echo24.de* berichtete darüber. Am Ende blieb Sascha übrig, der mit Denise nach der Hofwoche auch eine Beziehung begann.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Foto löst wilde Fan-Spekulation auf Instagram aus

Im Staffel-Finale mit Inka Bause* schockte die Pferdewirtin aus NRW die Zuschauer. Sie und Sascha hatten sich nach der TV-Show wieder getrennt. Der Grund: Sascha bekam seine Eifersuchts-Probleme nicht in den Griff. Kurze Zeit später sorgte ein Post der Bio-Bäuerin auf Instagram abermals für viel Aufsehen. Nach der frischen Trennung von Sascha wurden Denise und Ex-Kandidat Nils ein Paar* und posteten fortan regelmäßig romantische Liebes-Fotos auf ihren Instagram-Seiten.

Eines der Liebes-Fotos sorgt unter Fans aktuell für wilde Spekulationen. Zu sehen sind die beiden Kandidaten von „Bauer sucht Frau“, die sich verliebt anschauen und fast schon provokant ihre Hände ins Bild legen. Nicht zu übersehen sind die zwei identischen Silberringe. Sowohl Nils als auch Denise tragen einen am Ringfinger. Es hagelt reihenweise Glückwünsche von den Fans. Zumal Nils‘ Beschreibung „#fürimmerandeinerseite“ für viele Instagram-Nutzer mehr als eindeutig ist.

Vielfach ist der Satz zu lesen: „Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.“ Ein Nutzer geht schon weiter und fragt: „Sind das Eheringe an euren Händen?“ Bisher gibt es von den beiden Kandidaten von „Bauer sucht Frau“* noch kein offizielles Statement. Für viele Fans auf Instagram ist das Foto aber ohnehin eindeutig. Fakt ist: Nach einigen Turbulenzen scheint Denise ihr Liebes-Glück gefunden zu haben. Für welche Paare aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es noch ein Happy End? Die Kuppel-Bilanz von echo24.de* zeigt ein erschreckendes Fazit zur 16. Staffel der beliebten TV-Show.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Ex-Kandidat wird fester Freund von Denise

Erstmeldung, 30. Dezember: Mit Hofherr Sascha ist es nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nichts geworden. Umso erfreulicher ist es, dass Bio-Bäuerin Denise aus NRW in Ex-Kandidat Nils die große Liebe findet. Bereits kurz nach der Hofwoche haben die Bio-Bäuerin und der Ex-Kandidat wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Viele Zuschauer der TV-Show überrascht das noch heute. Zumal Nils der erste ist, der die Hofwoche in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* verlassen muss. echo24.de* berichtet darüber.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bio-Bäuerin Denise findet ihre große Liebe

Es ist Zeitsoldat Sascha, der das Herz von Denise zuerst erobern kann. Die Beiden kommen sich gegen Ende der Hofwoche immer näher. In Folge 8 von „Bauer sucht Frau“ 2020 denken die Bio-Bäuerin und der Zeitsoldat sogar schon über das Zusammenziehen nach! Doch daraus wird nichts. Im Staffel-Finale mit Inka Bause* löst Denise das Liebes-Chaos auf. Sie und Sascha sind nach der Hofwoche getrennte Wege gegangen. Schuld daran ist Saschas Eifersucht, die er nicht ablegen kann.

Bereits nach Folge 5 von „Bauer sucht Frau“ 2020* ist Saschas Eifersucht für Denise ein großes Problem. Sie mag ihren Hofherrn wirklich sehr. Doch mit seiner Eifersucht nehme er ihr „die Luft zum Atem“, erklärt Denise im Gespräch mit RTL. In Folge 6 von „Bauer sucht Frau“ 2020* sucht Denise das Gespräch mit Sascha. Und danach sieht es wirklich so aus, als ob die beiden doch noch glücklich werden können. Davon zeugen die vielen romantischen Momente in der restlichen Hofwoche.

+ Nicht alle finden das Auftreten von Denise gut. Ex-Kandidatin Anna Heiser übt offen Kritik an der Bio-Bäuerin (Fotomontage). © TVNOW/Instagram/promiflash/nilsdwortzak/Collage: echo24.de

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Verlobung, Hochzeit? Post sorgt für Aufregung

Letztlich schafft es Sascha aber nicht, seine Eifersucht in Griff zu kriegen. Das geht aus mehreren Beiträgen auf Instagram hervor, in welchen Denise über die Trennung von Sascha* berichtet. Mit Nils führt Denise eine glückliche Beziehung* nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Davon zeugen diverse Beiträge auf Instagram. echo24.de* berichtet aktuell darüber. Einer dieser Beiträge erregt jetzt besonders viel Aufmerksamkeit im Netz. Konkret geht es um ein Selfie der beiden Turteltäubchen.

Sehr auffällig ist, dass die beiden Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020* auf der Fotoaufnahme einen silbernen Ring am Finger tragen. Fast schon provokant zeigen Denise und Sascha die Ringe in die Kamera. Hinzu kommt, dass Nils seinen eigenen Beitrag auf Instagram noch mit „#fürimmerandeinerseite“ kommentiert. Viele Fans des Traumpaars auf Instagram vermuten deshalb, dass Denise und Nils übers Heiraten* nachdenken. Quasi die Blitz-Hochzeit nach der Dating-Show von RTL.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Blitz-Hochzeit nach Hofwoche? Detail überrascht

Dass es womöglich schon Eheringe sind, ist eher unwahrscheinlich. Wie extratipp.com* berichtet, werden Eheringe in Deutschland traditionell an der rechten Hand getragen. Andererseits ist auffällig, dass Nils genau den gleichen Ring am Finger trägt. Normalerweise tragen Männer nur Eheringe und keine Verlobungsringe. Egal ob so oder so, die Gerüchteküche brodelt – und zwar gewaltig. Zumal die Hofwoche von Denise in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ vom Liebes-Chaos geprägt ist. Erst die Hofwoche zu dritt, dann der Rauswurf von Hofherr Till* und zum Schluss noch die Trennung von Sascha.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist heiß hergegangen. Aber egal, ob verheiratet, verlobt oder nur ein Liebesbeweis – die Ringe und das Foto zeigen, wie sehr sich die beiden lieben. Aushilfs-Amor Inka Bause* und das Team von „Bauer sucht Frau“ haben ganze Arbeit geleistet. Auch, wenn der Weg zum Liebesglück von Denise holprig war, um es vorsichtig auszudrücken. Für die Zukunft kann man Denise und Sascha nur Dinge wie Gesundheit oder Erfolg wünschen – die Liebe ihres Lebens scheinen alle beide schon gefunden zu haben. *echo24.de und extratipp.com sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

