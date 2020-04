„Bauer sucht Frau International“: Kandidatin bricht Dreharbeiten ab - jetzt packt sie den Grund aus

Jüngst wurde sie noch als Kandidatin für „Bauer sucht Frau International“ präsentiert, doch nun ist Katharina nicht mehr zu sehen. Gegenüber unserer Redaktion schildert sie die Hintergründe.

Aktuell läuft die RTL-Show „Bauer sucht Frau International".

Für den Ableger der Kultsendung gab RTL im Dezember die Kandidatenliste bekannt.

Damals mit dabei: Katharina aus Mexiko. Doch nun fehlt die 51-Jährige - aus gutem Grund, wie sie gegenüber tz.de schildert.

München - Mithilfe der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau International" wollte auch Katharina die große Liebe finden. Die in Mexiko lebende 51-Jährige wurde von RTL im Dezember auch noch als eine von zwei Kandidatinnen vorgestellt, war in der ersten Ausgabe der Show am Sonntag (19. April) jedoch nicht zu sehen.

„Bauer sucht Frau International“ (RTL): Kandidatin bricht Dreharbeiten ab - aus für sie gutem Grund

Dass dahinter durchweg positive Nachrichten stecken, schildert die gebürtige Dresdnerin nun gegenüber tz.de. Noch bevor die Dreharbeiten für die Show wegen des Coronavirus nach hinten verschoben geworden wären, habe sich Katharina bereits für drei Männer entschieden.

Georg, einer von ihnen, habe es infolgedessen nicht mehr ausgehalten, auf seine Angebetete zu warten und abseits der Kamera ein Flugticket nach Mexiko gebucht, wie die Kaffeebäuerin erklärt: „Hiermit möchte ich euch mitteilen, dass einer meiner Kandidaten sich im Februar direkt in den Flieger zu mir nach Mexiko gesetzt hat und schon am Flughafen hat es gefunkt.“

„Bauer sucht Frau International“ auf RTL: Katharina hat die Liebe schon gefunden

Über das unerwartet schnelle Liebesglück mit Georg ist die Auswanderin überglücklich: „Das Leben ist oft besser als Fernsehen!“ An die verbliebenen Teilnehmer der Show sendet das frisch verliebte Paar zudem liebevolle Grüße: „Wir wünschen allen Bäuerinnen und Bauern sowie allen Kandidatinnen und Kandidaten von ganzem Herzen alles, alles Liebe und viel Glück beim Finden ihres Traumpartners.“

In der RTL-Show werden die beiden damit wohl nicht mehr zu sehen sein. Eine Sprecherin des Privatsenders erklärte auf tz-Anfrage knapp: „Wie bei ‚Bauer sucht Frau' auch haben wir aus redaktionellen und/oder produktionellen Gründen nicht unbedingt alle Bauern und Bäuerinnen, die wir vorstellen, auch in der Staffel dabei." Ob im TV zu sehen oder nicht, am wichtigsten scheint doch auch ohne Kameras, dass Katharina die große Liebe offensichtlich gefunden hat.

„Bauer sucht Frau International“ (RTL): Kandidatin Katharina abseits der Kameras frisch verliebt

Katharina wanderte einst mit ihrem damaligen Ehemann nach Mexiko aus. Während er nach Deutschland zurückkehrte, blieb sie in Nordamerika und machte sich selbstständig. Heute baut sie Kaffee auf ihrer eigenen Plantage an und vertreibt diesen in ihrem Laden. Damit verkauft sie bis zu drei Tonnen Kaffee pro Jahr - und muss dies dank Georg in Zukunft nicht mehr alleine bewerkstelligen.

