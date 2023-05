Trennung bei „Bauer sucht Frau International“: Lisa verrät Grund für Beziehungs-Aus mit Ezi

Teilen

Die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau International“ ist zu Ende. Doch Kandidatin Lisa gibt direkt nach Ausstrahlung die Trennung mit Bauer Ezi bekannt.

Insgesamt sieben Bauern und eine Bäuerin suchten in der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau International“ die große Liebe. Bauer Ezequiel entschied sich zuletzt dafür, die Hofwoche mit Lisa zu verbringen. Dort hatten die beiden einige romantische Stunden und sogar den ersten Kuss. Zwischen dem 41-Jährigen und Lisa schien es wirklich gefunkt zu haben. Das berichtet echo24.de.

Beim Abschied flossen in Argentinien noch die Tränen. „Es war wunderschön. Eine einzigartige Erfahrung“, sagte Lisa mit Tränen in den Augen. Für Ezi war mit dem Kuss das Schicksal besiegelt: „Mit dem Kuss war mir klar, dass wir uns wieder sehen werden“, sagte er abschließend. Doch nun folgt die Schock-Nachricht von Lisa: Die Beziehung der beiden ist wohl ohne Happy-End ausgegangen.

Nach „Bauer sucht Frau international“: Lisa verrät Ende der Beziehung zu Ezi

Nach der traumhaften Hofwoche der beiden folgt nun jedoch schon die Trennung: Die Beziehung der beiden ist mittlerweile wohl zu Bruch gegangen. Lisa Klemp verriet bei Instagram, direkt nach Ausstrahlung der Sendung, dass die Beziehung nicht lange hielt. „Ezequiel und ich waren nach der Sendung paar Monate zusammen“, schrieb sie in dem Beitrag. „Es hat aber für ihn nicht mehr gereicht und er hat Schluss gemacht, mich kurz und knapp per WhatsApp abserviert, warum und weshalb weiß ich selber nicht genau, weil ihm was nicht passte?“

In einem weiteren Instagram-Post, der einen Tag später erschien, gab Lisa noch weitere Details zur Trennung bekannt: „Ich wäre tatsächlich ausgewandert hätte es zu 100% gepasst, hat es aber leider nicht denn es gab Meinungsverschiedenheiten, vieles was ihm nicht passte, wenn ich Vorschläge hatte, Unstimmigkeiten. Liegt wohl an deren Temperament“, berichtete sie.

Trotz Trennung von „Bauer sucht Frau international“-Bauer Ezi: Lisa lässt den Kopf nicht hängen

Ezequiel erklärte in einem Statement gegenüber RTL: „Nach der Hofwoche waren Lisa und ich ein Paar. Wir haben täglich geschrieben und telefoniert.“ Die beiden haben dann aber festgestellt, doch sie doch nicht die gleichen Interessen haben. „Wir haben uns getrennt. Aber man weiß eben nie, wo Liebe zu finden ist. Ich warte noch auf die Richtige!“

Trotz der Trennung scheint Lisa Klemp jedoch keine Zeit an Trauern zu verschwenden. „Nun ist es vorbei und das Leben geht weiter für mich“, meinte sie am Ende ihres Posts zur Trennung von Bauer Ezequiel. In einem weiteren Beitrag schrieb sie außerdem: „Das Leben geht weiter ich finde noch den richtigen“ und hing viele rote Herz-Emojis hinten dran. Die Ex-Hofdame gibt die Suche also auf keinen Fall auf – und lässt den Kopf nicht hängen.