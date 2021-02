„Bauer sucht Frau“ (RTL): Inka Bause auf Partnersuche? Dating-Portal erregt Aufmerksamkeit

Inka Bause ist das Gesicht von „Bauer sucht Frau“. In der TV-Show von RTL verkuppelt sie einsame Landwirte. Und auch sie selbst ist scheinbar auf Partnersuche.

Seit 2005 moderiert Inka Bause* die TV-Show „Bauer sucht Frau“ von RTL – und das mit Erfolg. Die 16. Staffel der Dating-Show haben sich im Schnitt mehr als fünf Millionen Menschen angeschaut. Das geht aus einer Mitteilung von RTL an echo24.de* hervor. Interessant ist, dass eine solche TV-Show in Zeiten von Dating-Apps wie Tinder, Parship und Co. solche Quoten einfährt. Mitunter liegt das auch daran, dass auch junge Kandidaten in der Dating-Show „Bauer sucht Frau“ mitmachen.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Dating-App erregt Aufsehen – wegen Inka Bause

Jungbauer Patrick Romer aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* ist ein Paradebeispiel dafür. Kein anderer Kandidat bekamt in der Geschichte von „Bauer sucht Frau“ so viele Bewerbungen von Frauen wie der 25-jährige Student aus Baden-Württemberg. Eine Umfrage von echo24.de* zeigt, dass Patrick im Laufe der 16. Staffel für viele Zuschauer zum Publikumsliebling wurde. Und am Ende fand der Jungbauer mithilfe von RTL* und Inka Bause sogar die große Liebe.

Viele Paare von „Bauer sucht Frau“* haben sich durch das Zutun von Inka Bause gefunden und sind noch heute zusammen. Manche haben sogar schon eine Familie gegründet. Das Baby von Gerald und Anna Heiser* kam erst kürzlich zu Welt. Das Paar lernte sich 2017 durch „Bauer sucht Frau“ kennen. Schon ein Jahr später wurde Hochzeit gefeiert. Aktuell lebt die frisch gebackene Familie auf Geralds Farm in Namibia. Unzählige Paare konnte Inka Bause schon zusammenführen.

Name Inka Bause (52) Geboren 21. November 1968, Leipzig Ehepartner Hendrik Bruch (verh. 1996 bis 2005) Kinder Anneli Bruch Bekannt aus TV-Show Bauer sucht Frau

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Inka Bause auf Partnersuche? Neues Video verwirrt

Die Moderatorin selbst ist allerdings seit Jahren single. Ihre Ehe mit Sänger und Komponist Hendrick Bruch scheiterte 2005. Die Moderatorin von RTL und der Sänger haben eine gemeinsame Tochter, Anneli Bruch. Trotz der Scheidung blieben Inka Bause und Hendrick Bruch gute Freunde. Im Jahr 2016 nahm sich der Sänger und Komponist das Leben. Seit ihrer Scheidung ist die Moderatorin von „Bauer sucht Frau“ single. Ist sie nun womöglich auf der Suche nach einer neuen Liebe?

Anlass für die Vermutung ist die Tatsache, dass Inka Bause offensichtlich bei einer Dating-App angemeldet ist. Konkret geht es um das Portal Zweisamkeit.de, das auf die Partnervermittlung von Menschen über 50 Jahren spezialisiert ist. „Mit über 50 weis man besser, was man will“, erzählt die Moderatorin von „Bauer sucht Frau“ in einem YouTube-Video zu der Dating-App. Doch es geht noch weiter: „Man liebt die einfachen Dinge im Leben. Und Beziehungen sollten doch einfach sein, oder?“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Werbung für Dating-App sorgt für Fragezeichen

So Flirt-Begeistert kennen die Zuschauer Inka Bause gar nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Moderatorin von RTL offenbar einen Werbe-Deal mit der Dating-App abgeschlossen hat. Der Spot mit ihr läuft aktuell auf diversen Sendern und im Internet. Ob Inka Bause möglicherweise selbst in der App angemeldet ist? Ihren Aussagen im Video zufolge ist das Portal zu empfehlen. Und vom Alter würde es auf jeden Fall passen. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

