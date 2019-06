„Bauer sucht Frau“: Ex-Kandidatin rechnet mit RTL-Show ab

Liebe gesucht, Freundschaft verloren: Nach ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ scheint Tayisiya nun allein dazustehen. Jetzt packt die Ex-Kandidatin aus, welche traurigen Konsequenzen sie nach der Show ziehen musste.

Das hat sie sich wohl anders erhofft. Eigentlich hätte Tayisiya Mordergers in der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“ den Mann fürs Leben finden wollen. Doch stattdessen muss sie nun eine andere wichtige Person aus selbigem streichen. Denn wie die Profi-Tennisspielerin nun enttäuscht erklärt, habe die Show-Teilnahme sie ihre beste Freundin gekostet. Denn erst jetzt, nach der Ausstrahlung der letzten Staffel, habe sie erkannt, mit wem sie es eigentlich zu tun hatte. „Seit zehn Jahren sind wir befreundet und ich habe wirklich das erste Mal ihr richtiges Gesicht gesehen“, resümiert Tayisiya. Doch wie konnte das passieren?

„Bauer sucht Frau“ sollte die große Liebe bringen

Bei „Bauer sucht Frau“ lernten sie sich kennen und lieben: Profi-Tennisspielerin Tayisiya und Landwirt Matthias. „Meine Gefühle waren stark“ beteuert sie im Interview mit RTL. So einen netten jungen Mann treffe man schließlich nicht einfach so immer auf der Straße. Sie habe ihren Matthias richtig ins Herz geschlossen und es wäre richtig schön gewesen.

Auch der Jungbauer schien zunächst bis über beide Ohren verliebt: „Ich hab schon lang nicht mehr für ein Mädl so empfunden wie für dich“, schwärmte er noch vor Kurzem von seiner Herzensdame. Wenig später die Trennung. „Alle sind traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber ich kann‘s jetzt auch nicht ändern“, meint die 22-Jährige.

Tayisiya und Matthias: Woran scheiterte ihre Liebe nach „Bauer sucht Frau“?

Als Grund für das Beziehungs-Aus nennt Tayisiya ihren Beruf. Zwar wäre es für Matthias nicht schlimm gewesen, dass sie oft weg war, dennoch hatte sie das Gefühl, ihn auf Dauer nicht glücklich machen zu können. So erklärt die Profi-Tennisspielerin, sie wünsche ihm, dass er eine Frau findet, die ihm Aufmerksamkeit schenkt und immer bei ihm ist. Denn nach der Trennung sei Matthias nun ihr bester Freund, so die 22-Jährige.

Den kann sie offensichtlich nun auch wirklich brauchen. Denn mit ihrer einstigen besten Freundin will die Blondine keinen Kontakt mehr haben.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Tayisiya über das Zerwürfnis mit ihrer besten Freundin

„Ich habe da absolut einen Schlussstrich gezogen“, erklärt Tayisiya im Interview mit P romiflash. Zehn Jahre seien sie befreundet gewesen, „und dann, wegen ‚Bauer sucht Frau‘ und Instagram - dass ich etwas poste und mehr Follower habe als sie - da haben sie mir Sachen an den Kopf geworfen“, erinnert sich die 22-Jährige. So wäre sie zum Beispiel als „scheiß Tennisspielerin“ beschimpft worden, erinnert sich die Profisportlerin.

Nach „Bauer sucht Frau“-Teilnahme: Shitstorm auch auf Instagram

Dabei dürften ihr Neid, Missgunst und Häme eigentlich nur allzu gut bekannt sein. Denn auch auf ihrer Instagram-Seite musste sich die Sportlerin bereits einige böswillige Kommentare anhören. Immer wieder wird ihr vorgeworfen, hinter ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow hätten keine ernsthaften Absichten gesteckt: „Du wolltest doch einfach nur ins Fernsehen“ oder „Also du hast mich in dieser Staffel am meisten aufgeregt. Hauptsache irgendwie ins Fernsehen kommen. Selbst ein Toast Brot kommt schlauer rüber“, echauffieren sich die User. „Fake? So kommt es mir von Taya vor. Leider“, schimpfen sie weiter.

„Bauer sucht Frau“-Tayisiya: Ihren Fans halten zu ihr

Dennoch scheint die junge Blondine durch das „Bauer sucht Frau“ auch Fans gefunden zu haben. Und die halten zu ihr: „Unglaublich, was sich hier manche Menschen einfach rausnehmen zu schreiben. Schaut besser auf euch selbst, bevor ihr mit dem Finger auf andere zeigt“, verteidigen sie ihre Anhänger. Sie fanden sie die „sympathischste Kandidatin“ und „megahübsch noch dazu“.

Tayisiya steht nach „Bauer sucht Frau“ zu ihrer Entscheidung

Doch die Kommentare fremder Menschen sind das eine, die Meinung der engsten Bezugspersonen das andere. Dementsprechend wollte Tayisiya die Beziehung zu ihrer besten Freundin zunächst auch nicht einfach so aufgeben. Trotz der Sticheleien habe sie den Kontakt gesucht, allerdings immer wieder eine Abfuhr erhalten. Rückblickend und mit etwas Abstand bereut Tayasiya ihre Entscheidung und den radikalen Bruch mit ihrer einstigen Vertrauten allerdings trotzdem nicht - „sonst wäre ich heute noch mit den falschen Leuten befreundet“.

Während es bei Tayisiya also weder mit der Liebe noch der Freundschaft klappen wollte, schwebt ein anderes „Bauer sucht Frau“-Paar immer noch im siebten Himmel. Alle Fans der mittlerweile Kult-gewordenen RTL-Show dürfen sich außerdem freuen: So hat der Sender unlängst weitere Sendetermine angekündigt.