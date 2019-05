„Bauer sucht Frau“ bei RTL: Das sind die neuen Kandidaten

© @TV NOW, Stefan Gre

„Bauer sucht Frau“ geht in die nächste Runde. Einige Monate vor Ausstrahlung der 15. Staffel hat RTL die ersten Kandidaten enthüllt. So stellen sie sich vor.

Köln - Das Warten hat langsam ein Ende. In einigen Monaten wird Moderatorin Inka Bause wieder Landwirte aus ganz Deutschland auf ihrer Suche nach der wahren Liebe begleiten. RTL beglückt mittlerweile die Fans von „Bauer sucht Frau“ mit einer kleinen Überraschung: Der Sender stellt nämlich auf seiner Webseite die ersten drei Kandidaten der 15. Staffel vor.

Das sind die ersten drei Kandidaten bei „Bauer sucht Frau“: Christian aus Niedersachsen

Der 33-Jährige lebt mit seiner Mutter im Landkreis Celle und ist im Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt auf Kartoffelanbau tätig, doch sein Herz brennt fürs Motorradfahren. Von seiner zukünftigen Frau wünscht sich der Niedersachse vor allem Überraschungen. Diese müssen allerdings nicht groß sein: „Sie sollte mich gerne mit Kleinigkeiten überraschen - und wenn's nur ein schönes Abendbrot ist."

+ Christian aus Niedersachsen. © @RTL, TV NOW

„Bauer sucht Frau“: Thomas aus Niedersachsen

Ihm war schon immer klar, dass er mal Landwirt werden würde. Der 47-Jährige arbeitet als Viehhändler und betreibt zudem eine eigene Rinderzucht. Seine große Leidenschaft: Der HSV. Zusammen mit Freunden liebt der Niedersachse es, Fußball zu schauen. Thomas wünscht sich eine Frau, die "so normal-verrückt sei, wie ich es bin." Doch sie soll auch mit seiner Patchwork-Familie gut klar kommen, denn der Landwirt lebt mit den zwei erwachsenen Kindern seiner Ex-Freundin zusammen.

+ Thomas aus Niedersachsen © @RTL, TV NOW

„Bauer sucht Frau“: Jürgen aus Thüringen

Der bisher älteste Kandidat der Staffel ist gelernter Zimmermann und lebt mit seiner „Großfamilie“ - bestehend aus 18 Mutterkühen, sieben Kälbern, zwei Ponys, einer Ziege und einer Hündin - im ländlichen Wartburgkreis. Der 63-Jährige hat eine klare Vorstellung, wie seine neue Gattin ticken soll: Sie soll gut kochen können, zwischen 55 und 64 Jahren alt sein und „jeden Spaß mitmachen".

+ Jürgen aus Thüringen © @RTL, TV NOW

„Bauer sucht Frau“: Ex-Kandidat feiert Hochzeit nach vier Jahren

Die restlichen Kandidaten der 15. Staffel „Bauer sucht Frau“ werden am 10. Juni in der Sondersendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern und eine Hochzeit" der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu ein großes Highlight: Gefeiert wird auch die Mittelalterhochzeit vom ehemaligen Kandidat Norbert und seiner Petra. Die beiden lernten sich 2015 in der RTL-Sendung kennen und haben endlich ihr neues Liebesglück besiegelt.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein!

fm