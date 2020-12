„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Erschreckende Kuppel-Bilanz – das ging nach hinten los

In der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ suchten neun Bauern und eine Bio-Bäuerin die große Liebe. Fakt ist: Die Kuppel-Bilanz ist erschreckend.

Ein Heiratsantrag, zwei Happy Ends und stolze sieben Trennungen sind die ernüchternde Bilanz nach der 16. Staffel der beliebten Dating-Show „Bauer sucht Frau“ von Inka Bause. Schlimmer noch: Ein Paar lieferte sich schon vor der TV-Ausstrahlung des Staffel-Finales am Montag einen Schlagabtausch auf Instagram. echo24.de* berichtete über den Rosenkrieg von Rüdiger und Tatjana* nach der Hofwoche. Offenbar wurde der Geflügelbauer aus Baden-Württemberg von Tatjana betrogen.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Kuppel-Bilanz nach Staffel-Finale

Zum Glück gibt es auch gute Nachrichten. Rinderzüchter Lutz aus Sachsen und seine Hofdame Steffi haben sich in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gesucht und gefunden. Kurz zusammengefasst: Mehr Liebe geht nicht. Seine tiefen Gefühle für Steffi zeigt Lutz im Laufe der TV-Show von RTL* immer wieder. Im Staffel-Finale von „Bauer sucht Frau“ 2020* gibt der Rinderzüchter dann definitiv Vollgas. Im Vier-Augen-Gespräch schenkt er seiner Traumfrau eine besondere Brosche.

Lutz: „Die habe ich extra aus Schottland schicken lassen.“ Dort symbolisiert die Brosche übrigens die Liebe und eine ewige Verbundenheit. Das Schmuckstück wird in Schottland gerne zur Verlobung verschenkt. Läuten vielleicht bald die Hochzeitsglocken für das Traumpaar von „Bauer sucht Frau“ 2020? Unwahrscheinlich ist das nicht. Im Gespräch mit RTL erklärte das Paar an, dass es in absehbarer Zeit zusammenziehen wolle. Die Geschichte des Traumpaars fängt gerade erst an.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Mehr Trennungen als Happy Ends

Bianca steckt ebenfalls in den Umzugsvorbereitungen. Nach der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ 2020 machen Thomas und seine Hofdame Nägel mit Köpfen. Sie wollen so schnell wie möglich ihre gemeinsame Zukunft beginnen. „Ich habe mich gleich in der Hofwoche in Bianca verliebt“, erzählt Thomas. Und auch die Hofdame kann sich ein Leben ohne Bauer Thomas nicht mehr vorstellen. Bianca: „Jetzt gibt es auch keinen Umtausch mehr. Ich habe die Quittung weggeworfen.“

Auch Hobby-Landwirt Leif ist nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* glücklich geworden. Allerdings nicht mit Hofdame Christina. Leif im Gespräch mit RTL: „Nach der Hofwoche haben wir dann festgestellt, dass es doch nicht für eine Beziehung reicht.“ Der gewisse Funke habe gefehlt. Single ist Leif trotzdem nicht. Nach der TV-Show von Inka Bause lernt er Stephanie kennen. Mit ihr führt der Hobby-Landwirt mittlerweile eine feste Beziehung. Bald steht für Stephanie ein Umzug an.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Happy End mit der Ex-Kandidatin

Das Liebes-Aus von Rüdiger und Tatjana* ist schon vor der TV-Ausstrahlung des Staffel-Finales bekannt geworden. Zwar sagt Rüdiger im Staffel-Finale von „Bauer sucht Frau“ 2020*, dass er um Tatjana kämpfen werde, am Ende gibt es aber wohl trotzdem kein gemeinsames Happy End. Nach der heftigen Auseinandersetzung auf Instagram ist es zudem fraglich, ob der Landwirt aus Gundelsheim (Baden-Württemberg) überhaupt noch was von Tatjana und „Bauer sucht Frau“ wissen will.

Patrick und Julia: kein Paar

Andy und Nicole: kein Paar

Simon und Jacqueline: kein Paar

Denise und Sascha: kein Paar

Rüdiger und Tatjana: kein Paar

Peter und Alina: kein Paar

Thomas U. und Nicole: kein Paar

Leif und Christina: kein Paar

Lutz und Steffi: sind ein Paar

Thomas K. und Bianca: sind ein Paar

Auch Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg* konnte mithilfe von Aushilfs-Amor Inka Bause sein Liebesglück finden. Allerdings nicht in Hofdame Julia. Die neue Frau an seiner Seite ist für die Zuschauer keine Unbekannte. echo24.de* berichtet aktuell in einem separaten Artikel über Jungbauer Patricks neue Beziehung* und seine Zeit nach „Bauer sucht Frau“. Keinen Erfolg kann Inka Bause mit Rinderzüchter Andy aus Schleswig-Holstein verzeichnen.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): auch für Bio-Bäuerin Denise kein Happy End

Andy hat erst Nicole und später Maya zur Hofwoche eingeladen. Als es am Ende der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mit Nicole nicht klappt, versucht der Rinderzüchter sein Glück nochmal mit Maya. Es kommt zum Drama: Nicole findet raus, dass sich Andy und Maya geküsst haben. Dabei sind Andy und Nicole zu der Zeit ein Paar gewesen. Am Ende der TV-Show bleibt Andy alleine. Den Single-Status behält auch Bio-Bäuerin Denise* aus NRW. Mit Sascha habe es nicht funktioniert, sagt sie.

Das Problem soll Saschas anhaltende Eifersucht gewesen sein. Zum Hintergrund: Denise und Ex-Kandidat Nils haben ihren Kontakt auch nach den Dreharbeiten für „Bauer sucht Frau“ aufrechterhalten. Wieder ein anderes Beziehungsgeflecht besteht zwischen Kartoffelbauer Peter und Hofdame Alina. Die beiden sind nach „Bauer sucht Frau“ kein Liebespaar geworden. Beide verbindet seit der TV-Show von Moderatorin Inka Bause* aber ein freundschaftliches Verhältnis.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Thomas trifft überraschende Entscheidung

Auch Schweinebauer Thomas und Nicole sind nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* kein Paar geworden. Nach der Hofwoche stellt Thomas im gemeinsamen Urlaub fest, dass die Gefühle für eine gemeinsame Zukunft nicht ausreichen. Ganz anders muss Nicole die Beziehung gesehen haben. Die Account-Managerin aus Wien wirkt im Staffel-Finale kalt und enttäuscht. Und auch aus Milchbauer Simon und Hofdame Jacqueline ist am Ende nichts geworden.

Die Hofdame ist bereits einen Tag nach ihrer Anreise schon wieder nach Hause gefahren. Offizieller Grund: Unterschiedliche Vorstellungen einer Beziehung. Beim Staffel-Finale von „Bauer sucht Frau“ 2020 sind die beiden übrigens nicht dabei gewesen. „Sie waren beide eingeladen, hatten aber keine Zeit“, erklärt ein Sprecher von RTL auf Anfrage der Bild-Zeitung. Hobby Bauer Leif und Hofdame Christina sind ebenfalls nicht zum Staffel-Finale angereist. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

