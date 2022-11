Bares für Rares (ZDF): Waldi fällt mit Aussagen über Frauen-Skulptur auf

Sonst gilt er eigentlich als charmant: Händler Waldi fiel bei „Bares für Rares“ im ZDF mit einer Aussage über eine Frauen-Skulptur auf. © Frank W. Hempel/ZDF

Das war nicht unbedingt charmant - zumindest, wenn er es über eine echte Frau gesagt hätte. Händler „Waldi“ fiel bei „Bares für Rares“ im ZDF mit einer Aussage über eine weibliche Skulptur auf.

Köln - In der neuen Folge der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter, die am 10. November 2022 ausgestrahlt wurde, fiel Händler Walter Lehnertz im Walzwerk in Pulheim bei Köln mit ein paar spitzen Bemerkungen über das Aussehen einer Frauen-Skulptur auf - und das nicht unbedingt positiv.

Bares für Rares (ZDF): Waldi fällt mit Aussagen über Frauen-Skulptur auf

Gerne bezeichnet „Waldi“ aus der Eifel in der ZDF-Sendung seine weiblichen Gegenüber als „Engelchen“. Für eine Skulptur, die Ingrid Lechner aus Schwäbisch-Hall mitgebracht hatte, hatte der Händler, der für seine 80-Euro-Gebote bekannt ist, allerdings keine freundlichen Bemerkungen im Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen übrig.

Moderator Horst Lichter tippte zunächst, dass es sich um eine „Engelchen“-Figur handelt. Dem war aber nicht so. „Es sind kurze Flügel, wie man sie von Insekten kennt“, erklärte Experte und Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz aus Essen. „Dann könnte es eine Fee sein“, sagte Horst Lichter, der jüngst bei „Bares für Rares“ im ZDF einen Köln-Düsseldorf-Streit begonnen hatte.

Die tanzende Figur ist in „vollkommener Harmonie des Körperbildes dargestellt“, schwärmte Colmar Schulte-Goltz, „auf einem Bein stehend in kompletter Bewegung.“ Es sei eine „sehr schöne Figur“. Sie wurde von dem französischen Bildhauer Eugène Delaplanche (1836-1891) geschaffen - etwa kurz vor 1900.

Als Schüler des Bildhauers Francisque Joseph Duret hatte der Künstler 1864 den Prix de Rome errungen und das damit verbundene Privileg erhalten, sich von 1864 bis 1867 in Rom in der Villa Medici aufzuhalten. Zudem wurde er 1878 mit der Ehrenmedaille der Weltausstellung ausgezeichnet.

Die Feen-Figur wurde in mindestens vier Größen hergestellt. Die Figur ist unter verschiedenen Namen auf dem Markt - unter anderem als „tanzendes Mädchen“, „Fee mit Blumen“, „Nymphe“ oder „Psyche“. Eugène Delaplanche stellte nicht nur Bronze-Figuren her, sondern arbeitete auch mit Marmor als Material.

Das Gesicht der von Eugène Delaplanche geschaffenen Figur gefiel „Wald“ bei „Bares für Rares“ im ZDF nicht. © Screenshot

Den Wert der bei Ferdinand Barbedienne gegossenen Feen-Figur schätzte der „Bares für Rares“-Experte auf 1800 bis 2000 Euro. „Die hat doch kein schönes Gesicht“, rief Walter Lehnertz aber gleich beim Anblick der Statuette Im „Bares für Rares“-Händlerraum aus, in dem Elisabeth Nüdling aus Fulda (Hessen) dieses Mal nicht dabei war.

„Hast du mal den Zinken gesehen?“, untermauerte „Waldi“ seine Aussage, nachdem die anderen Händler ihm nicht zugestimmt hatten. „Ah, für euch ist jede Frau schön“, führte die Händler aus der Eifel aus. Von der vor ihm sitzenden Händler-Kollegin Elke Velten erntete „Waldi“ einen strengen Blick.

Immerhin zeigte sich Walter Lehnertz dann etwas charmanter, als Verkäuferin Ingrid Lechner den Händlerraum betrat. „Hallo Engelchen! Da hast du aber Grazie mitgebracht!“. Eine, die letztlich Elke Velten für 1200 Euro kaufte. Einen letzten Spruch konnte sich „Waldi“ nicht verkneifen: „So von Frau zu Frau - das läuft immer.“