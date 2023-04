Müller, Beckenbauer und Co: Bares für Rares-Experte kennt sich mit WM-Team von 1974 nicht aus

Gerd Müller schoss im WM-Finale 1974 das Siegtor. Es war sein letztes Länderspiel. Das wusste ein „Bares für Rares“-Experte offenbar nicht. © Karl Schnörrer/dpa

Bei „Bares für Rares“ im ZDF lag ein Experte bei einem Autogramm-Fußball etwas daneben. Beckenbauer, Müller & Co - er kannte sich mit den Weltmeistern von 1974 nicht richtig aus.

Köln - In der Folge der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ vom 6. April 2023 bringt Patrick Eltz aus Esslingen am Neckar einen Autogramm-Fußball zum Verkauf in das Walzwerk in Pulheim - unterschrieben von vielen Weltmeister-Fußballern der deutschen Nationalmannschaft von 1974.

Bares für Rares (ZDF): Beckenbauer und Co - Experte kennt sich mit Weltmeistern nicht aus

Sein Kollege Sven Deutschmanek aus Schieder-Schwalenberg erweist sich in der Sendung vom 6. April hingegen nicht als großer Fußball-Experte. Er kennt sich offenbar mit der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1974 nicht richtig aus. „In der Theorie ist Sven Deutschmanek fast unschlagbar“, kündigt das ZDF die Expertise an.

„Oh, das ist ja unsere Sportart. Da sind wir ganz weit vorne“, startet Moderator Horst Lichter das Gespräch. „Ich habe sowas von keine Ahnung“, schiebt er hinterher. Zu Gast ist Patrick Eltz. Der Vater des 55-Jährigen war ab 1973 Leiter der Sportschule in Ruit. Dabei kam er wohl auch in den Besitz eines besonderen Fußballs.

Auf dem Ball befinden sich unter anderem die Autogramme von Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Gerd Müller, Jürgen Grabowski, Georg Schwarzenbeck, Wolfgang Overath und Jupp Heynckes - alles Fußball-Weltmeister von 1974. Auch Bundestrainer Helmut Schön und Co-Trainer Jupp Derwall haben unterschrieben.

„Mich würde interessieren, ob man anhand der Unterschriften festmachen kann, von wann der Ball ist“, sagt Verkäufer Patrick Eltz. Das dürfte angesichts der Zusammennstellung der Autogramme eigentlich nicht weiter schwer sein, oder? „Ob der Ball jetzt vor der WM 1974 unterzeichnet worden ist oder nach der WM - das kann ich dir nicht sagen“, erklärt aber Experte Sven Deutschmanek.

Der gelernte Kfz-Mechaniker schätzt, dass der Ball in der Zeit um die WM 1974 unterschrieben worden ist. „Helmut Schön - weißt du, wer das war“, fordert Sven Deutschmanek Horst Lichter heraus, um dann auf Bernhard Dietz einzugehen. Er sei ganz kurz in der deutschen Nationalmannschaft gewesen. „Deswegen passt diese Zeitangabe - 1973, 1974.“

Dass der legendäre Spieler des MSV Duisburg dann aber 1980 als Mitglied und sogar Kapitän die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Gewinn der Europameisterschaft 1980 führte, schien der „Bares für Rares“-Experte nicht zu wissen. Der Ball-Datierung (Modell: Derby Star Comet Super) hätte er sich aber auch einfacher nähern können.

Eines der 15 Autogramme ordnet der Experte nämlich Gerd Müller, dem Siegtorschützen im Finale der Heim-WM 1974, zu. „Müller erkennst du sofort - das geht noch“, kommentiert der Experte, bezugnehmend auf die relativ unleserlichen Unterschriften. „Ja, ganz sauber lesbar“, meint Horst Lichter.

Wenn es sich aber um die Unterschrift von Gerd Müller handelt, kann diese wohl nicht von einem Lehrgang nach der WM 1974 stammen. Der im August 2021 verstorbene „Bomber“ des FC Bayern München hatte nämlich nach der WM 1974 im Alter von nur 28 Jahren seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Das WM-Finale gegen Holland war also sein letztes von 62 Länderspielen. „Die Entscheidung würde ich heute nicht mehr so treffen“, bedauerte Gerd Müller seinen Rücktritt in einem „Bild“-Interview 2012. Letztlich kaufte die aus Freiburg stammende Sarah Schreiber den Ball mit den Autogrammen von Franz Beckenbauer und Co.