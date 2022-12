Bares für Rares (ZDF): Anstecknadel mit Hundekopf ist mehr als 130 Jahre alt

Von: Sophie Brosch

Ernst Kaupel hat die viktorianische Anstecknadel mit Hundekopf von einem amerikanischen Offizier geschenkt bekommen. © ZDF-Mediathek/Screenshot

Dieses Schmuckstück ist alt und kurios: Eine viktorianische Krawattenanstecknadel mit Hundekopf sorgt im Händlerraum der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ für Begeisterung. Wer ihrem Eigentümer fast das Doppelte der Expertise bietet, lesen Sie hier:

Pulheim - Ernst Kaupel aus Unterfranken will die viktorianische Anstecknadel mit Hundekopf, die ihm ein amerikanischer Offizier als kleiner Junge geschenkt hatte, bei „Bares für Rares“ (ZDF) verkaufen. Zuvor klärt Expertin Heide Rezepa-Zabel den 87-Jährigen, dessen Tochter Nicole sowie Moderator Horst Lichter in der Folge vom 27. Dezember 2022 über Herkunft und Wert des Schmuckstücks auf.

„Es handelt sich um eine viktorianische Krawattenanstecknadel aus England“, erklärt die Expertin. Die Darstellung des Hundes, ein „Boston Terrier“, sei ab den 1870er Jahren beliebt gewesen. Das Alter der Anstecknadel schätzt Heide Rezepa-Zabel auf 130 bis 140 Jahre.