Bares für Rares (ZDF): Händler verliebt sich in fast 200 Jahre alten Tricktresor

Liebe auf den ersten Blick im Händlerraum bei „Bares für Rares“ (ZDF): Als Julian Schmitz-Avila den fast 200 Jahre alten Tricktresor enthüllt, ist es um ihn geschehen. Doch er ist nicht der einzige, den die Biedermeier-Antiquität begeistert.

Pulheim - Horst Neuhoff (81) aus Bergisch Gladbach hat den fast 200 Jahre alten Tresor im Keller seiner Eltern gefunden. Was der pensionierte Geophysiker über die Antiquität weiß, ist in ihren Deckel eingraviert: „H. Schmidt, 1823, Stralsund.“ Woher seine Eltern den Tresor hatten, ist dem Erben unbekannt. In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ (Sendung vom 30. Dezember 2022) will er mehr über das Möbelstück erfahren.

Bares für Rares (ZDF): Händlergefecht um Tricktresor aus dem Jahr 1823

Nachdem sich die Namensbrüder Horst Neuhoff und Moderator Horst Lichter einander bekannt gemacht haben, klärt Experte Sven Deutschmanek beide über den besonderen Kellerfund auf: Es handelt sich um einen Tricktresor mit verschiedenen Schließmechanismen. Nur, wer diese kennt, könne die Truhe aus der Biedermeierzeit öffnen. Der Experte demonstriert, dass sie beim Öffnen klingelt.

„Der Tresor wurde für den Privatgebrauch hergestellt“, sagt Sven Deutschmanek. Er sei von einem Schmied genietet worden. Auch das Schloss, dass der Experte allein mit 350 bis 400 Euro bewertet, sei handgefertigt. Insgesamt schätzt Deutschmanek, der kürzlich ähnlich vernarrt in eine Rennfahreruhr gewesen ist, den Wert des Tricktresors auf 1200 bis 1500 Euro. Horst Neuhoff, der einen Wunschpreis von 450 Euro geäußert hatte, ist überwältigt: „Wo kann ich mich abstützen?“

Ausrufe wie „Oh“ und „Ui“ erklingen auch im Händlerraum, wo Julian Schmitz-Avila den Tricktresor vor den Augen seiner Kollegen enthüllt. Der Händler aus Bonn ist sofort begeistert. „Sie bringen für mich persönlich heute das schönste Objekt mit“, sagt Schmitz-Avila zu Horst Neuhoff, der schlagfertig kontert: „Dann zeigen Sie sich mal großzügig.“

Händler Steve Mandel eröffnet die Auktion mit einem Gebot von 400 Euro. Elisabeth Nüdling aus Fulda (Hessen) war dieses Mal nicht dabei. Der Bieterkampf, auf den Verkäufer Horst Neuhoff zuvor gehofft hatte, bricht schließlich zwischen Wolfgang Pauritsch und Julian Schmitz-Avila aus. „Ich habe mich verliebt“, gesteht letzterer und bietet 1350 Euro.

Der Tricktresor wurde im Jahr 1823 in Stralsund handgefertigt und war für den Privatgebrauch gedacht. © ZDF-Mediathek/Screenshot: Fuldaer Zeitung

Für Wolfgang Pauritsch ist der Deal geplatzt, Horst Neuhoff nimmt das Angebot des Bonner Händlers dankend an. „Es war traumhaft schön“, sagt der Geophysiker im Ruhestand, der von dem Geld mit dem Heißluftballon über das Bergische Land fahren will.