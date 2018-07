„Bares für Rares“: So viel Geld verdienen die Promis in der Sendung

Ein Besuch in Horst Lichters Trödelshow „Bares für Rares“ lohnt sich für die Promis. Nicht nur die Verkäufe bringen Geld - so viel Geld kassieren die Stars.

Köln - Bei Horst Lichters Erfolgsshow „Bares für Rares“ sind dieses Mal Lindenstraße-Star Bill Mockridge und seine Frau, Schauspielerin Margie Kinsky, mit dabei. Das Paar möchte in der Sendung am Donnerstagabend ein Silverservice verkaufen, das Mockridge vor über 30 Jahren von seiner Mutter geerbt hat, wie die Bild-Zeitung berichtet.

„Wir hoffen, zwischen 400 und 600 Euro zu bekommen“, erklärte der Lindenstraße-Star der Bild seine Erwartungshaltung vor den Preisverhandlungen. Jedoch scheint der Gewinn aus dem Verkauf nicht der einzige in der Show zu sein. Für den Drehtag der Show gibt es laut dem Bericht nämlich eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro. Der Besuch in der Sendung lohnt sich für Promis also allemal, selbst wenn ihnen am Ende nicht die gewünschte Summe für ihren Trödel angeboten wird. In den regulären Ausgaben sind die Verkäufer allerdings „Normalbürger“.

„Bares für Rares“: Trödelartikel mit kurioser Geschichte

Die Redaktion hinter der Sendung habe bei ihm angerufen und gefragt, ob er und seine Frau etwas Ungewöhnliches besitzen würden, erklärt Mockridge. Und hinter dem Trödelartikel, dem Silberservice, steckt tatsächlich eine kuriose Geschichte.

Mockridge verriet der Bild , was es damit auf sich hat: „Mein Vater wollte das Silberservice meiner Mutter in den 50er-Jahren zu Weihnachten schenken. Aber bevor er die Geschenke damals unter den Baum legen konnte, musste er feststellen, dass er das Service am Taxistand vergessen hatte. Er ist dann zurück und hat es – heutzutage unvorstellbar – dort noch vorgefunden.“

„Bares für Rares“ erreicht Top-Quoten

Horst Lichters Trödelshow „Bares für Rares“ ist ein großer Erfolg, denn sie gehört zu den beliebtesten TV-Formaten des ZDF. Sie fährt zur Fernseh-Primetime Traumquoten für den Sender ein. Jedoch gibt es Spekulationen, dass vieles in der Sendung nachgestellt und vorgeplant sein soll - wir klären auf.

