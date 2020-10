Deutsche Netflix-Serie „Barbaren“ sorgt für Lobeshymnen im Netz: „Deutschland: on the road to großes Kino“

Im Oktober 2020 startet die neue deutsche Serie „Barbaren“ auf Netflix. Ein erster Trailer steht auch schon zur Verfügung – und der bekommt viel Lob im Netz.

Der deutschen Film- und Serien-Industrie wird häufig nachgesagt, keine Inhalte produzieren zu können, die mit amerikanischen Werken vergleichbar wären. Der Netflix-Hit „Dark“* hat einigen Zuschauern aber das Gegenteil bewiesen, denn alle drei Staffeln erhielten auch international viel Lob. Allerdings wird es von der düsteren SciFi-Serie keine Fortsetzung mehr geben - nur die deutschen Netflix-Produktionen „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und „Biohackers“ bekommen neue Staffeln.

Doch keine Sorge, es gibt weiteren Serien-Nachschub aus Deutschland: Am 23. Oktober 2020 startet das Historiendrama „Barbaren“. Einen ersten Trailer hat Netflix auch schon zur Verfügung gestellt - und der erhält jetzt schon viel Lob von den Zuschauern.

Neue Netflix-Serie „Barbaren“: Darum geht es in dem Historiendrama

Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handelt sich bei „Barbaren“ um eine Art Spin-Off von „Vikings“ oder „The Last Kingdom“. Die Serie hat aber nichts mit den beiden Produktionen zu tun. Ganz im Gegenteil: Während die genannten Werke in England spielen und die Geschichte der Wikinger aufgreifen, konzentriert sich „Barbaren“ auf die Schlacht im Teutoburger Wald, die zwischen Römern und Germanen im Jahr 9 nach Christus stattgefunden haben soll.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Arminius (Laurence Rupp) und die Germanen Folkwin (David Schütter) und Thusnelda (Jeanne Goursaud). Die letzteren beiden Figuren setzen es sich zum Ziel, gegen die Römer vorzugehen, die die Germanen unterdrücken. Allerdings gestaltet sich dieses Vorhaben als schwierig: Die germanischen Stämme sind untereinander verfeindet - und nur gemeinsam können sie sich gegen ihre Unterdrücker wehren.

Schlacht im Teutoburger Wald - Alles, was Sie dazu wissen sollten Bislang sind noch nicht alle Fakten zur Schlacht im Teutoburger Wald geklärt. Althistoriker Reinhard Wolters hat sich jedoch wissenschaftlich genauer mit dem Thema befasst und stellt seine Erkenntnisse in dem Buch „Die Schlacht im Teutoburger Wald: Arminius, Varus und das römische Germanien“ (werblicher Link) vor.

Video: Trailer zur 1. Staffel der Netflix-Serie „Barbaren“

Netflix-Neuheit „Barbaren“: Erster Trailer begeistert die Zuschauer

Einen ersten Trailer hat Netflix bereits zur Verfügung gestellt (siehe oben) - und der sorgt bei einem großen Teil der YouTube-Kommentatoren für Begeisterung. Viel Lob erhalten unter anderem die Kostüme und die visuelle Gestaltung, für die die Macher anscheinend viel Geld in die Hand genommen haben. Ein Nutzer schreibt deshalb: „Deutschland: on the road to großes Kino!!!“

Ob die 1. Staffel der Serie die Netflix-Nutzer aber tatsächlich überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Ab dem 23. Oktober können sich die Abonnenten „Barbaren“ auf der Plattform ansehen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

