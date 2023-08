Hartz und herzlich“-Elvis empört – „Das hat Dagmar nicht verdient“

Von: Madlen Trefzer

Elvis von „Hartz und herzlich“ dreht eine Runde durch die Benz-Baracken und kommt am Haus der verstorbenen Dagmar vorbei. Was er dort vorfindet, wühlt ihn emotional auf:

Elvis ist eine Persönlichkeit, die in der Sendung „Hartz und herzlich“ einen bemerkenswerten Einblick in sein Leben mit Ämterstress und Familienwahnsinn gibt. Die RTLZWEI-Sendung dokumentiert den Alltag von Menschen in den Benz-Baracken – dem sozial benachteiligten Stadtteil von Mannheim – und vermittelt ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen, mit denen sie fortwährend konfrontiert sind.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Trotz sozialer Benachteiligung humorvoll und lebensfroh – das ist Elvis von „Hartz und herzlich“

Elvis sticht durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine Lebensgeschichte hervor. Geboren und aufgewachsen in dem sozial schwachen Viertel, hat er früh gelernt, sich durchzusetzen, um seinen Platz in der Welt zu finden. Mit seiner markanten Erscheinung und seinem selbstbewussten Auftreten fällt er in der Sendung sofort auf. Doch hinter seiner harten Schale verbirgt sich ein Mensch mit vielen Facetten.

Trotz der Widrigkeiten seines Lebens bewahrt Elvis eine gewisse Leichtigkeit und seinen derben Humor. Seine positive Einstellung und sein unerschütterlicher Glaube an bessere Zeiten sind schon beinahe inspirierend. Doch mit Elvis ist nicht zu spaßen – wenn es darum geht, seinen Willen durchzusetzen, sträubt sich Elvis nicht davor, schwere Geschütze auszufahren. So widersetzt sich der „Hartz und herzlich“-Darsteller im Pool-Streit den Behörden.

Familie, Freunde, Nachbarn – darauf legt Elvis von „Hartz und herzlich“ großen Wert

Bei „Hartz und herzlich“ wird auch Elvis‘ soziales Umfeld gezeigt, das geprägt ist von Freundschaften, Familie und Nachbarschaftsgemeinschaften. Er ist eng mit seinen Freunden verbunden und unterstützt sie in schwierigen Zeiten. Seine Familie spielt ebenfalls eine enorm wichtige Rolle in seinem Leben – die enge Bindung zwischen ihnen ist spürbar.

Elvis‘ Lebensgeschichte ist auch eine Reflexion über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und die Herausforderungen, mit denen Menschen in sozial benachteiligten Gebieten konfrontiert sind. Die RTLZWEI-Sendung ermöglicht es dem Publikum, in seine Welt einzutauchen und die bittere Realität derjenigen zu kosten, die oft übersehen werden.

„Das hat Dagmar nicht verdient“ – „Hartz und herzlich“-Elvis ist entsetzt

Doch Elvis liefert noch tiefere Einblicke in sein Leben. Mit der Webserie „Einfach Elvis“ führt er seine Zuschauer durch die Benz-Baracken und zeigt sich so unverblümt und humorvoll wie immer. In der neuen Folge will er der Öffentlichkeit zeigen, was nach Dagmars Tod aus ihrem Haus geworden ist – oder zumindest „dem, was davon übrig ist“, wie Elvis sagt.

Das Haus soll nach dem tragischen Tod der „Hartz und herzlich“-Legende einfach nicht mehr dasselbe sein. „Das hat Dagmar nicht verdient, dass das so runtergekommen ist“, so Elvis. Hin und wieder kämen Fans, um zu trauern, oder um sich das ganze aus der Nähe anzuschauen. Zwar pflege Hausmeister Michael Dagmars Häuschen, aber so wie sie selbst, könne niemand das Haus – insbesondere den Garten – auf Vordermann bringen. Es folgt ein Zusammenschnitt von Bildern, wie Dagmar fleißig ihre vier Wände aufhübscht.

„Ich setze keinen Fuß in das Haus“ – für „Hartz und herzlich“-Elvis ist der Ort sehr emotionsaufreibend

„Ich setze keinen Fuß in das Haus“, verkündet Elvis kategorisch. Seit Dagmar nicht mehr ist, kann und will er sich nicht dazu überwinden, das Grundstück zu betreten. Der Kameramann verfolgt solche Prinzipien jedoch nicht und filmt das winzige Gebäude von innen. Das Filmmaterial begutachtet Elvis später genau und ist mit der Arbeit von Michael sehr zufrieden. Gleichzeitig fragt er sich, was mit der Immobilie demnächst passieren soll und ob sie überhaupt noch so stehen bleibt.

Zum Ende der neuen „Einfach Elvis“-Folge wird der Star der Sendung sehr emotional, sodass seine Stimme sogar versagt. Es ist spürbar, dass der „Hartz und herzlich“-Darsteller seine Freundin und Nachbarin Dagmar sehr vermisst. Hier finden Sie alle Infos zu Dagmars Haus in den Benz-Baracken. (mad)