Elvis von „Hartz und herzlich“ ist sauer: „Keiner ist schwanger! Ich auch nicht“

Von: Madlen Trefzer

Elvis von „Hartz und herzlich“ plant seit Langem, etwas Großes zu verkünden. Nun verschiebt sich das und Fans scheinen eine Ahnung zu haben, worum es dabei gehen soll:

Update vom 10. August: Nachdem „Hartz und herzlich“-Darsteller Elvis „etwas Neues“ angeteasert hat, das auf die Fans hätte zukommen sollen und bis heute nicht verraten hat, worum es geht, spekulieren seine Follower wie wild in den sozialen Medien, worum es gehen könnte. MANNHEIM24 greift die Spekulationen auf, auf die Elvis nun mit einem Video bei TikTok reagiert:

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Elvis von „Hartz und herzlich“ schießt gegen MANNHEIM24

„Ich hab gelesen, MANNHEIM24 schreibt: Was? Katrin ist schwanger? Hat damit gar nichts zu tun, ne. Leute überlegt mal, wenn ich sage, dass das was wir hier tun für euch ist – dann kann doch nicht sein, dass Katrin schwanger ist, oder überhaupt jemand schwanger ist. Was hat das mit euch Fans zu tun? Warum soll das für euch sein? Wollt ihr jetzt meine Kinder großziehen oder was?“ Elvis stellt Fragen über Fragen.

„Nein, nein, nein… Das, was wir hier machen, ist geil, ist für euch – und ich hoffe ihr erfreut euch daran. Es ist keiner schwanger, so wie MANNHEIM24 schreibt – ich weiß nicht, wie sie auf den Trichter kommen. Zu diesem Zeitpunkt lautet die Schlagzeile: „Jemand ist schwanger“: Was will Elvis von „Hartz und herzlich“ ankündigen?

Offenbar hat „Hartz und herzlich“-Elvis den Artikel gar nicht gelesen

„Medienkampus KECK Neckerau… war wieder geil hier – ich verrate nicht zu viel, aber keiner ist schwanger! Auf gar keinen Fall – ich auch nicht“, lacht Elvis. Hätte er den Artikel auch nur bis zur Hälfte gelesen, wüsste er, worum es geht. Moment mal… Medienkampus KECK – da klingelt doch was. Das Unternehmen aus Mannheim ist auf Ton-, Foto- und Viedoproduktion spezialisiert. Darum geht es also in Elvis’ großer und supergeheimer Ankündigung… So kam MANNHEIM24 aber „auf den Trichter“ mit der Schwangerschaft:

Erstmeldung vom 7. August: Die Hauptfiguren der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bewältigen ihren Alltag nach besten Kräften, wobei jeder mit seinen ganz individuellen Herausforderungen fertig werden muss. Ob finanzielle Nöte, Konflikte mit Behörden oder familiäre Schwierigkeiten – die Bewohner der Benz-Baracken in Mannheim bieten auf RTLZWEI einen Einblick in ihre manchmal erschreckend schwierigen Lebensbedingungen.

„Endlich geht‘s los“ – Elvis von „Hartz und herzlich“ teasert etwas Neues an

Elvis, seine Frau Katrin und deren Kinder gehören seit Folge 1 der Sozialdoku zum festen Bestandteil des Casts. Viele Höhen und Tiefen der Großfamilie haben RTLZWEI-Zuschauer bereits miterleben dürfen. So setzt sich der „Hartz und herzlich“-Darsteller Elvis neuerdings im großen Poolstreit durch, nachdem er zunächst das Schwimmbecken auf seinem Grundstück abbauen muss.

Elvis ist aber nicht nur in der Dokusoap im TV präsent, sondern auch in seiner Webserie „Einfach Elvis“. Vor kurzem kündigt er auf TikTok ein großes Ding an: „Endlich geht‘s los – jetzt wird was gedroppt.“ Handelt es sich hierbei um ein neues Format? Ein neues Haustier? Oder verlässt Elvis von „Hartz und herzlich“ nun wirklich die Benz-Baracken? So genau wird das nicht deutlich.

Es bleibt weiter spannend – was hat Elvis von „Hartz und herzlich“ vor?

Wann etwas Neues gedroppt werden soll, verrät Elvis aus Mannheim ebenfalls nicht, doch betont ausdrücklich seine gigantische Vorfreude: “Ich kann es kaum abwarten – es war schon immer ein lang gehegter Traum von mir.“ Seit es Gewissheit gibt, will er seine Follower nicht mehr lange in Ungewissheit lassen. Am 4. August sollte das Geheimnis nun endlich in einem TikTok-Live gelüftet werden.

Doch von wegen – alles kommt anders. Elvis entscheidet sich dazu, die Spannung weiterhin aufrecht zu erhalten. An jenem 4. August gegen Nachmittag macht er diesbezüglich ein Update: Die große Enthüllung muss verschoben werden. „Ich darf euch leider heute noch nicht verraten, um was es geht.“ Die „Hartz und herzlich“-Legende versichert seinen Fans jedoch: „Das, um was es geht, ist ja alles für euch.“

„Jemand ist schwanger…“ – „Hartz und herzlich“-Fans meinen zu wissen, was los ist

Wann genau die Welt nun wissen wird, was hinter seiner großen Ankündigung steckt, kann Elvis nicht sagen: „Es verzögert sich um Faktor X, keine Ahnung. Paar Tage, Wochen, Monate, Jahre. Nein, Spaß“. Auf Elvis’ Instagram-Profil, wo er das Video mit der Verzögerung ebenfalls veröffentlicht, wird spekuliert, was das Zeug hält. Die Vermutungen reichen laut Focus Online von Traumjob über Urlaub mit der Familie bis hin zu: „Bist du bei Promi Big Brother dabei?“

Andere Fans spekulieren auch: „Er wird Vorstandsvositzender von Daimler“, „Ich denke er wird verkünden, dass er einen Podcast hat“, „Jemand ist schwanger…“, „Ich hab da eine Vermutung, da ich gesehen habe wer dir folgt“, kommentiert ein Fan, doch führt die Vermutung nicht genauer aus. (mad)