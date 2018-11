Bambi-Gewinner vorab verraten: Diese Stars bekommen den Preis

Vor dem Bambi 2018 stehen bereits einige Gewinner und Nominierungen fest. Diese Stars nehmen das goldene Reh mit nach Hause.

Berlin - Das goldene Reh ist einer der begehrtesten Medienpreise in Deutschland: Schon zum 70. Mal wird im Jahr 2018 der Bambi vergeben. Geehrt werden laut des Veranstalters Hubert Burda Media „Menschen, die die Welt bewegen“.

Obwohl die offizielle Verleihung des Preises erst am Freitag, 16. November, stattfindet, stehen schon jetzt einige der Gewinner fest. Wir verraten, wer diese Jahr das goldene Reh im Empfang nehmen darf.

Bambi-Gewinner 2018: Diese Stars bekommen den Preis

In der Kategorie „Musik national“ wird der Bambi an den deutschen Sänger Mark Forster gehen. Er feiere in seinen Songs wie „Wir sind groß“ das Leben und die großen Gefühle, begründet die Bambi-Jury ihre Entscheidung, wie Bunte.de berichtet. Der 34-Jährige „vermählt die Eindringlichkeit des Rap mit melodischem Pop, der das Zeug zum Ohrwurm hat“.

Es ist nicht der erste große Preis, den Mark Forster, der gerade in der Jury bei „The Voice of Germany“ sitzt, gewinnen konnte. Unter anderem wurde ihm schon der Musikpreis Echo verliehen.

+ Mark Forster wird in der Kategorie „Musik national“ 2018 mit dem Bambi ausgezeichnet. © picture alliance / Henning Kaiser / dpa

Auch die britische Sängerin Dua Lipa darf sich über einen Bambi freuen. Sie wird in der Kategorie „Musik international“ ausgezeichnet. Die 23-Jährige veröffentlichte im Jahr 2017 ihr Debüt-Album, das in Großbritannien mit Platin ausgezeichnet wurde. „In ihren oft melancholischen und von ihr selbst verfassten Songs sind es die Frauen, die die Fäden in der Hand halten“, lautet die Begründung der Jury für die Vergabe.

Dua Lipa wird bei dem Event auch auftreten und ein Medley aus ihren Liedern „Be The One“, „New Rules und „IDGAF“ präsentieren.

Bambi-Gewinner 2018 in der Kategorie „Lebenswerk“

Eine ganz besondere Kategorie bei der Bambi-Verleihung ist die „Legende“, mit der Preisträger für ihr Lebenswerk geehrt werden. Dieses Jahr geht dieses ganz spezielle goldene Reh an den britischen Musiker Rod Stewart, der vor allem für seinen Song „Sailing“ bekannt ist. Dieser hielt sich 1975 insgesamt 17 Wochen lang in den westdeutschen Charts.

+ Rod Stewart erhält 2018 den Bambi als „Legende“. © picture alliance/dpa/Donald Kravitz

Rod Stewart verkaufte weltweit über 200 Millionen Tonträger und gewann unter anderem vier Grammys. Im Jahr 2018 veröffentlichte er sein bereits 30. Album, aus dem er die Single „Didn‘t I“ auf der Bambi-Bühne vorstellen wird.

Die 89 Jahre alte Schauspielerin Liselotte Pulver (“Eins, zwei, drei “, „Das Spukschloss im Spessart“ und „Kohlhiesels Töchter“) wird beim Bambi 2018 für ihr Lebenswerk geehrt.

+ Die 89 Jahre alte Schauspielerin Liselotte Pulver (“Eins, zwei, drei “, „Das Spukschloss im Spessart“ und „Kohlhiesels Töchter“) wird beim Bambi 2018 für ihr Lebenswerk geehrt. © picture alliance / dpa / Britta Pedersen Die Spanierin Penelope Cruz wird beim Bami 2018 als beste internationale Schauspielerin mit einem goldenen Rehkitz geehrt.

+ Die Spanierin Penelope Cruz wird beim Bami 2018 als beste internationale Schauspielerin mit einem goldenen Rehkitz geehrt. © picture alliance/dpa / Warren Toda

Bambi 2018 Die Nominierungen in der Kategorie „Neuer Deutscher Musikstar“

Auch die Zuschauer können bei der Bambi-Verleihung 2018 mitmachen und mitbestimmen, wer den Preis als „Neuer Deutscher Musikstar“ erhält. Für den Publikums-Bambi 2018 gibt es vier Nominierte. Sie alle gehören zu den jungen Hoffnungsträgern der deutschen Popmusik und haben schon große Erfolge gefeiert. Die Nominierten für diesen Preis sind:

Mike Singer: Mit gerade einmal 18 Jahren hat der Sänger bereits mehr als ein Nummer-Eins-Album veröffentlicht. Auch mit Rapper Kay One arbeitete er bereits zusammen.

Mit gerade einmal 18 Jahren hat der Sänger bereits mehr als ein Nummer-Eins-Album veröffentlicht. Auch mit Rapper Kay One arbeitete er bereits zusammen. Nico Santos: Mit den Songs „Rooftop“ und „Safe“ hatte Nico Santos die Radiostationen fest im Griff. Reicht es jetzt auch noch für einen Bambi?

Mit den Songs „Rooftop“ und „Safe“ hatte Nico Santos die Radiostationen fest im Griff. Reicht es jetzt auch noch für einen Bambi? Lea: Ihre ersten Songs stellte Lea auf YouTube online. Mit Songs wie „Wohin willst du“ feiert die Sängerin inzwischen große Erfolge.

Ihre ersten Songs stellte Lea auf YouTube online. Mit Songs wie „Wohin willst du“ feiert die Sängerin inzwischen große Erfolge. Michael Schulte: Mit „You Let Me Walk Alone“ trat er beim Eurovision Song Contest für Deutschland an. Vielen Zuschauern wird er auch aus „The Voice of Germany“ bekannt sein.

Bambi 2018: Die Nominierten für „Schauspielerin National“

Paula Beer: wurde für ihre Rolle in "Bad Banks" nominiert.

wurde für ihre Rolle in "Bad Banks" nominiert. Marie Bäumer : Kann einen Bambi für ihre Darstellung von Romy Schneider in "3 Tage Quiberon" bekommen.

: Kann einen Bambi für ihre Darstellung von Romy Schneider in "3 Tage Quiberon" bekommen. Claudia Michelsen: Nominiert für ihre Rolle in "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" .

Nominiert für ihre Rolle in "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" . Liv Lisa Fries: Nominiert für ihre Darstellung von Lotte Ritter in "Babylon Berlin".



Bambi 2018: Die Nominierten für „Schauspieler National“

Lars Eidinger: Nominiert unter anderem für seine Hauptrolle in "Mackie Messer".

Nominiert unter anderem für seine Hauptrolle in "Mackie Messer". Peter Kurth: Nominiert für seine Rolle des Kriminalkommissars Bruno Wolter in "Babylon Berlin".

Nominiert für seine Rolle des Kriminalkommissars Bruno Wolter in "Babylon Berlin". Sebastian Koch: Nominiert für sein Mitwirken in "Werk ohne Autor".

Nominiert für sein Mitwirken in "Werk ohne Autor". Kida Khodr Ramadan: Nominiert für "4 Blocks".

Bambi 2018: Nominierungen in der Kategorie „Serie“

Babylon Berlin

Bad Banks

Dark

Abstimmen kann man auf der offiziellen Website des Bambis.

+ Für den „Neuen Deutschen Musikstar“ kann das Publikum beim Bambi 2018 abstimmen: Unter anderem ist Michael Schulte nominiert. © picture alliance/dpa/Axel Heimken

Bambi 2018: Franck Ribéry von der Liste der Preisträger gestrichen

Schon vor der Bambi-Preisverleihung gab es einen kleinen Skandal: Eigentlich hätte Fußballer Franck Ribéry einen Bambi bekommen sollen - zusammen mit Mannschaftkollege Arjen Robben vom FC Bayern München. Aber nach der Tätlichkeit Ribérys gegen einen französischen TV-Experten strichen die Veranstalter ihn von der Liste der Preisträger - zusammen mit Arjen Robben. "Arjen Robben und Franck Ribéry sollten ursprünglich einen Bambi erhalten für ihre außergewöhnlichen Leistungen als eines der kreativsten Spieler-Duos der Bundesliga", teilte Hubert Burda Media der Deutschen Presse-Agentur mit.

Man habe sich gegen die Verleihung entschieden, nachdem Ribéry einen Journalisten nach der Niederlage bei Borussia Dortmund körperlich attackiert habe. "Ein solches Verhalten gegenüber Vertretern der Medien können wir als journalistisches Haus nicht akzeptieren. Es tut uns Leid, dass ein großartiger Sportler wie Arjen Robben von dieser Entscheidung mit betroffen ist." Nun soll Ribérys ehemaliger Bayern-Mannschaftskamerad Claudio Pizarro, der aktuell bei Werder Bremen spielt, den Bambi in der Kategorie "Sport" bekommen.

+ Franck Ribéry wurde beim Bambi 2018 von der Liste der Preisträger gestrichen. © picture alliance/dpa / Guido Kirchner

Das gibt außer den Bambi-Gewinnern noch zu sehen

Neben der Verleihung der Bambis gibt es bei dem Event auch zahlreiche musikalische Darbietungen zu sehen. Außer Rod Stewart und Dua Lipa werden unter anderem auch die Grammy-Gewinnerin Alessia Cara und Udo Lindenberg auf der Bühne stehen und ihre Songs zu Besten geben.

Bambi 2018: So sehen Sie die Preisverleihung live im TV und Live-Stream

Der Bambi 2018 ist die 70. Auflage des wichtigsten deutschen Medienpreises und wird live von der ARD im TV und im Live-Stream übertragen. Los geht es am Freitag, 16. November, um 20.15 Uhr. Wir verraten, wie Sie das Event live im TV und Live-Stream sehen können und stellen Ihnen auch einen Live-Ticker zum Bambi 2018 bereit.

sch