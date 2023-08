„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Diese Familie verlässt schon bald die RTLZWEI-Sendung

TV-Aus

„Hartz und herzlich“: Regelmäßig wird das Leben der Teilnehmer im TV ausgestrahlt, doch der Fernseh-Ruhm hat auch seinen Preis. Lesen Sie hier mehr:

Durch die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ sind die Bewohner der Benz-Baracken nicht nur in Mannheim bekannt wie bunte Hunde. Überall werden sie erkannt! Petra, Pascal und Selina müssen sich tagtäglich mit Hassnachrichten und wüsten Beschimpfungen herumschlagen – und das geht ihnen so langsam an die Substanz.

MANNHEIM24 verrät, wieso die „Hartz und herzlich“-Darsteller aus dem TV-Format aussteigen wollen.

Selbst nach ihrem Umzug nach Sachsen-Anhalt kommt es bei den Sozialdoku-Teilnehmern Petra, Pascal und Selina zu unzähligen Nachrichten über Social Media und Begegnungen mit Zuschauern. Trotz einer großen und treuen Fan-Gemeinschaft werden die „Hartz und herzlich“-Bekanntheiten Opfer von Mobbing. (sik)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI