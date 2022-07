Bachelorette-Wiedersehen: Sind Sharon und Jan ein Paar?

Sharon Battiste ist die neue RTL-„Bachelorette“. © René Lohse/RTL/dpa

„Die Bachelorette“: Sharon Battiste hat ihre letzte Rose vergeben. Im Finale hat sie sich für Jan Hoffmann entschieden. Lesen Sie hier, ob die beiden noch zusammen sind:

„Bachelorette“ Sharon hat sich im Finale gegen den Zuschauerliebling Lukas und für den Floristen Jan entschieden. Ihre Gefühle für Jan haben am Ende die für Lukas überwogen. Jetzt fragen sich die RTL -Zuschauer nach dem Finale: Sind die „Bachelorette“ und Jan noch zusammen? Schließlich wartet in Deutschland nach der langen Auszeit in Thailand, mit vielen romantischen Dates, der Alltag auf das Paar.

MANNHEIM24 verrät, welche Antwort die „Bachelorette“ Sharon auf die alles entscheidende Frage im großen Wiedersehen gibt.

Ob die frische Liebe den beruflichen Verpflichtungen und dem Alltag standgehalten hat? – schließlich könnte der Kontrast zum „Bachelorette“-Abenteuer kaum größer sein. (sik)