Die Bachelorette: „Ich bin bei ihr rein!“ Geschlechtsverkehr bei RTL?

„Ich bin bei ihr rein...“, berichtet Tim in der neuen Bachelorette-Folge. Zeigt RTL den ersten Geschlechtsverkehr der aktuellen Staffel? Achtung, Spoiler!

In der neuen Bachelorette-Folge, die RTL am Mittwoch zeigt (und die im Stream schon bei TV Now zu sehen ist) erleben wir das erste Übernachtungs-Date der aktuellen Staffel. Wie der glückliche Teilnehmer hinterher berichtet, knallten bei dem romantischen Abend nicht nur die Sektkorken.

Vorsicht, Spoiler! Wenn Sie die Bachelorette erst am Mittwoch im TV sehen möchten, dann sollten Sie an dieser Stelle NICHT weiterlesen!

Dass Bachelorette Gerda Lewis Gefallen an Polizist Tim gefunden hat, ist mehr als offensichtlich. In der neuen Folge lädt sie ihn zum Dinner in ihre Villa ein. Bislang ist Tim bei den Dates vor allem durch große Schüchternheit aufgefallen. In der vergangenen Woche blockte er sogar einen Kuss der Bachelorette ab. Es ging ihm einfach zu schnell...

Pikante Enthüllungen bei der 'Bachelorette': Sie haben einen Dreier gehabt!

Auch in der Villa ist er beim nächtlichen Dinner mal wieder sehr verhalten. Deswegen reicht ihm die Bachelorette erst mal ordentlich Alkohol (der Wein der Marke „Pierlant“ und Martini „Fiero“ sind - Stichwort: Product-Placement! - überdeutlich zu sehen). Dann kuschelt Gerda sich auf der Liege an ihn ran. Tim labert sich erst wieder einen Ast, dann kommt es doch zur Knutscherei, wobei die Initiative von der Bachelorette ausgeht. Im Pool wird weitergeknutscht, dann deutet Gerda an: „Meinst Du, der Abend könnte noch schöner werden?“ Aber Tim kapiert die Anspielung natürlich nicht: „Nein? Ein warmer Pool vielleicht?“ Nein, Du Superchecker! Die Bachelorette hat eher ihr Bett im Sinn.

Gerda muss dem Schnellchecker auf die Sprünge helfen: „Nee. Schöner wär, wenn Du einfach hier bleibst.“ Der ist mal wieder ahnungslos: „Hier?“ Mit einem Blick auf ihr Schlafzimmer sagt die Bachelorette: „Bei mir schlafen!“ Die beiden ziehen sich ins Schlafzimmer zurück. Gerda lässt die Jalousien runter und knipst das Licht aus.

Die Bachelorette: „Ich glaube, der hat gevögelt!“

Am nächsten Mittag kehrt Tim strahlend in die Kandidaten-Villa zurück. Serkan ahnt es sofort: „Der ist tiefenentspannt. Ich glaube, der hat gevögelt.“

In der Kandidaten-Runde muss er nun berichten, was sich zugetragen hat: „Ich bin um neun Uhr bei ihr rein... Also ins Haus!“ Alle lachen, nur Oggy blickt stocksauer drein. Und was lief am Ende? Tim: „Dann sind wir hoch und dann waren die Kameras aus.“

Oggy will es genau wissen: „Also Fakt ist Tim, damit keine Fragen aufkommen: Ihr habt kein ‚Mensch-Ärgere-Dich-Nicht‘ gespielt, als die Kameras aus waren. Auch keine Karten getauscht. Sondern das gemacht, wozu Menschen auch konzipiert sind.“

Tim: „Es war wirklich krass. Und ich fand sie wirklich gut.“

Oggy mit spürbarem Sarkasmus in die Runde: „Ja, Freunde! Dann beglückwünscht ihn doch einmal für seinen Akt, den er vollzogen hat. Der Bruder hatte Erfolg!“

Jetzt sollte dem Dümmsten ein Licht aufgegangen sein: Bei der Bachelorette gab es den ersten Geschlechtsverkehr.

Überraschendes Geständnis der "Bachelorette"

Anschließend schaut die Bachelorette mit Kuchen in der Kandidaten-Villa vorbei. Aber: Nach dem Übernachtungs-Date ist die Stimmung frostig. Die Kandidaten sagen kein Wort. Gerda: „Ihr macht mich nervös!“

Anschließend sucht sie das Gespräch mit Keno, der sie als erster küsste. Hat da jemand ein schlechtes Gewissen? Keno geht in die Offensive: „Man weiß nicht, wie ernst du manche Sachen nimmst. Wie sehr Du an die Person denkst.“ Gerda: „Für mich ist es total schwierig, mich von Dir zu lösen und mich auf jemand anders zu konzentrieren. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen!“

Aber hey: Wenn da so viele attraktive Kandidaten sind, dann wäre man als Bachelorette ja blöd, wenn man das nicht auch ausnutzen würde. Sagt Gerda nicht, kommt aber bei Keno so an: „Ich sage es mal so hart: Selbst wenn ich im Finale stehen würde und man wüsste, da waren jetzt vier Typen, bei denen Du übernachtet hast mit allem drum und dran... Das ist eine schwierige Entscheidung, am Ende zu sagen, ob man das will.“

Klartext: Keno will keine Bachelorette, die im Sternzeichen Nähmaschine geboren ist.

Jetzt kriegt auch Gerda ein bisschen Bammel. „Ich denke oft an Dich!“, flötet sie ihm beim Abschied ins Ohr.

Dass Keno auch noch ein Übernachtungs-Date hat, das hat RTL schon in der ersten Bachelorette-Folge unfreiwillig verraten, als in einem Teaser zu sehen war, wie Gerda in seinen tätowierten Armen aufwacht. Damit nicht genug: Es mehren sich die Anzeichen, dass Keno am Ende der Gewinner dieser Staffel sein könnte.

Und noch ein kleiner Spoiler: Am Ende der neuen Bachelorette-Folge bekommt auch Keno wieder eine Rose. Tim allerdings auch...

