Bachelorette 2020 (RTL): Dramatischer Unfall - Kandidat geht zu Boden

Fünf Bachelorette-Kandidaten dürfen in der zweiten Folge auf RTL auf ein Gruppendate mit Melissa Damilia. Doch das Abenteuerdate nimmt eine tragische Wendung.

Kreta in Griechenland - Kaum wurden die ersten Rosen der neuen Bachelorette-Staffel auf RTL mit Melissa Damilia verteilt, stehen in der zweiten Folge am Mittwoch (21. Oktober) die ersten Gruppen- und Einzeldates an.

Fünf Bachelorette-Boys ziehen das große Los und dürfen mit Melissa auf ein Abenteuerdate. Doch das Date endet für Kandidat Angelo nach einem Unfall böse.