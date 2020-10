Bachelorette 2020 (RTL): Annäherungsversuch von Emre - Melissa stinkwütend

In der zweiten Bachelorette-Folge (RTL) stehen die ersten Dates an. Kandidat Emre versucht Melissa Damilia näher zukommen und schießt sich ins Aus.

Kreta in Griechenland - Kaum haben sich Melissa Damilia (25) und die 20 heißen Single-Männer in der ersten Folge „Die Bachelorette“ 2020 auf RTL beschnuppert, stehen die ersten Gruppen- und Einzeldates an. Ein bisschen Ouzo trinken, ein bisschen flirten und ein bisschen die griechische Landschaft bewundern - das steht in der zweiten Folge auf dem Plan.

Doch Kandidat Emre Özan (30) will die Gunst der Stunde nutzen und seiner Angebeteten mit einem Kuss auf eine intime Körperstelle näher kommen. Ob er sich so ins Abseits geschossen hat? // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks