So will „Mister Bayern“ Gerda Lewis rumkriegen: Hat der Münchner Chancen bei der „Bachelorette“?

Als amtierender „Mister Bayern“ kann Marco Schmidt sicherlich bei vielen Frauen punkten - aber auch bei RTL-„Bachelorette“ Gerda Lewis?

Marco Schmidt (26) ist der schönste Mann Bayerns, hat einen Traumkörper und arbeitet erfolgreich als Model. Doch eine Sache fehlt ihm in seinem perfekt wirkenden Leben: Die richtige Frau an seiner Seite. Die will der Münchner in der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ finden. „Ich möchte endlich ankommen und gemeinsam ein Lebenswerk aufbauen…“, so der Münchner.

Wie groß sind die Chancen von „Mister Bayern“ bei „Die Bachelorette“?

Gemeinsam mit weiteren 19 Junggesellen wird der amtierende Mister Bayern in der sechsten Staffel bei verschiedenen Einzel- und Gruppen-Dates versuchen, „Bachelorette“ Gerda Lewis (26) zu beeindrucken. Dabei hat Marco, der neben seinem Modeljob als Fitness- und Gesundheitstrainer arbeitet, in Bezug auf seine Optik gute Karten. Schließlich hat er ebenso wie Gerdas Exfreund, Bodybuilder Tobi Ti (25), dunkelblonde Haare und dicke Muckis. Zugegeben, mit letzteren sind auch alle weiteren „Bachelorette“-Kandidaten der neuen Staffel gesegnet. Und ganz so muskulös wie Gerdas Exfreund, der kürzlich zu „Mr. Olympia“ gekürt wurde, ist „Mr. Bayern“ dann doch nicht.

Gerda und Marco teilen neben Muskeln eine weitere Leidenschaft: Die für Tattoos. Gerdas Haut schmücken zahlreiche Sprüche und Symbole und auf Marcos Rücken prangt ein großes Kreuz-Tattoo. Doch auch hiermit ist der Münchner nicht der einzige, kaum ein „Bachelorette“-Kandidat der sechsten Staffel ist nicht tätowiert. Marcos Erfolg hängt also ganz davon ab, wie er sich gegenüber Gerda verkaufen wird.

„Mister Bayern“: Mit dieser Taktik will Marco Schmidt die „Bachelorette“ erobern

Gegenüber RTL.de verriet der schöne Münchner, wie er die „Bachelorette“ für sich gewinnen will: mit seinen exzellenten Manieren! Denn der gelernte Dachdecker ist ein Kavalier der alten Schule, der seine Angebetete auf Händen trägt. Besonders essenziell in einer Beziehung sind für Marco gesundes Vertrauen, Kommunikation und Freiräume.

Ebenso wichtig ist Marco, der seit einem Jahr Single ist, dass seine Partnerin sportlich ist und Lust hat, neue Sportarten mit ihm auszuprobieren. Da ist Gerda Lewis, die sich 2018 bei „Germany‘s next Topmodel“ ebenfalls im Modeln versuchte, sicherlich nicht abgeneigt: Auf Instagram zeigt die gebürtige Litauerin regelmäßig, dass sie viel Sport macht und mit welchen Übungen sie sich fit hält.

„Die Bachelorette“: Alle Infos zu den Sendeterminen auf RTL

„Die Bachelorette“ 2019 startet am Mittwoch, den 17. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL. Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Sendeterminen. Dann sehen wir, wie gut die Chemie zwischen Gerda und Marco ist - ein schönes Paar wären sie auf alle Fälle.

Um einiges auffälliger als „Mister Bayern“ präsentieren sich übrigens Headhunter Fabio, der ebenfalls aus München kommt, und Yannic, der mit Macho-Sprüchen schockt.

sp