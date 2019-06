„Die Bachelorette“-Kandidaten 2019: Ist dieser Rosenkavalier schon wieder dabei?

Wer sind die Kandidaten bei „Die Bachelorette“ 2019? Ein Junggeselle, der Gerda Lewis erobern will, soll schon feststehen. Und der ist kein Unbekannter!

Die RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ lebt bekanntermaßen von der bunten Mischung an liebeshungrigen Junggesellen, die ein und dieselbe Frau bezirzen wollen. Bei dem fast schon an Balztanz erinnernden Flirtverhalten mancher Kandidaten kommt es in jeder Staffel zu Muskelspielen und Machogehabe - ganz zur Freude der Zuschauer. Und auch in Sachen Zickereien können die Männer mit den „Der Bachelor“-Kandidatinnen mithalten.

Vielen wird beispielsweise noch „Schulterkuss“-Kandidat Rafi aus der fünften Staffel ein Begriff sein, der einfach nichts unversucht ließ, um bei Nadine zu landen. Oder Mister „Super Eitel“ Andi, für den es eine Zumutung wäre, das Haus ohne rasierte Beine zu verlassen. Wird uns RTL auch in der kommenden „Die Bachelorette“-Staffel mit derart amüsanten Kandidaten beglücken? Hier lesen Sie alles über die Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2019.

Kandidaten bei „Die Bachelorette“ 2019: Das ist schon bekannt

Es ist bereits bekannt, dass in der sechsten Staffel von „Die Bachelorette“ die ehemalige GNTM-Kandidatin und Influencerin Gerda Lewis (26) die Rosen vergeben wird. Bisher hält RTL die „Bachelorette“-Kandidaten allerdings noch streng geheim.

Auch wenn die Kandidaten noch nicht feststehen, gibt es schon ein heißes Gerücht über einen möglichen Wiederholungstäter, der offenbar nochmal sein Glück versuchen will.

„Die Bachelorette“ 2019: Wird der Gewinner vom Vorjahr zum Wiederholungstäter?

Das wäre wirklich eine Sensation! Wie das Ok!-Magazin berichtet, soll der Bachelorette-Vorjahressieger Alexander Hindersmann (30), der 2018 Nadine Kleins (33) letzte Rose bekam, in der sechsten Staffel nochmal dabei sein. Besonders pikant ist dieses Gerücht, weil nach der Trennung von Nadine und Alex gemunkelt wurde, dass Alex Nadine betrogen haben soll - und zwar wurde ihm ausgerechnet mit der neuen „Bachelorette“ Gerda Lewis ein Techtelmechtel nachgesagt!

Undenkbar wäre Alex‘ Teilnahme bei „Die Bachelorette“ 2019 nicht: Nach der schmutzigen Trennung des Pärchens ist Nadine wieder glücklich vergeben - Alex allerdings ist offiziell Single und wäre somit frei für eine neue Liebe. Auch seiner Karriere als Influencer würde eine erneute Teilnahme nicht schaden. Schließlich hat sich der durchtrainierte Personaltrainer aus Gammelby seit seiner „Bachelorette“-Teilnahme eine enorme Instagram-Fangemeinde von 213.000 Followern (Stand 13. Juni 2019) aufgebaut, die er durch einen erneuten TV-Auftritt nochmal vergrößern könnte. Außer seiner Influencer-Karriere wurde es recht still um den 30-Jährigen. Ein zweiter Versuch die „Bachelorette“ um den Finger zu wickeln, könnte ihn also zurück in den öffentlichen Fokus bringen.

Das sollten die „Bachelorette“-Kandidaten erfüllen, um bei Gerda Lewis zu punkten

Ein Blick auf den Instagram-Account von Gerda Lewis‘ Exfreund Tobi genügt, um zu wissen, dass die schöne Blondine wohl weder auf Bierbäuche noch auf dünne Arme steht. Mit dem Bodybuilder, der kürzlich zum „Mr. Olympia“ gekürt wurde, war Gerda bis Anfang 2018 zusammen. Eine ganz schön hohe Messlatte für die „Bachelorette“-Kandidaten 2019!

Gegenüber RTL sagte Gerda zwar, dass sie keinen besonderen „Typ Kerl“ hat, dafür habe sie aber sehr hohe Ansprüche: „Ich kann nichts mit Männern anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben. Und ich will keinen Pantoffelhelden“, so das Model.

