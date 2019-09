Bachelorette Gerda Lewis und ihr Auserwählter: Sind die beiden nach dem Finale zusammen? 

Im Bachelorette-Finale 2019 am 3. September überreicht Gerda Lewis ihrem Auserwählten die letzte Rose. Aber hat das Liebesglück nach der RTL-Sendung eine Chance?

Achtung, Spoiler! Wenn Sie noch nicht wissen wollen, wie das Finale ausgeht und wem Gerda ihre letzte Rose übergibt, sollten Sie hier nicht weiterlesen.

Über Wochen konnte Bachelorette Gerda Lewis ihren Favoriten aus 21 Männern auswählen - wer ihr Herz erobert hat, ist schon einige Tage vor der Free-TV-Ausstrahlung des großen Finales durchgesickert. Denn auf TV Now konnten Premium-Abonnenten das Finale schon seit Tagen sehen.

Bachelorette Gerda Lewis und ihr Auserwählter: Sind die beiden nach dem Finale noch zusammen?

Keno Rüst aus Düren konnte das Herz der ehemaligen GNTM-Kandidatin erobern und bekommt von ihr die letzte Rose überreicht. Keno war schon in den Wochen vor dem Finale als Favorit gehandelt worden. Er und Gerda verstanden sich offensichtlich sehr gut, verbrachten diverse Dates miteinander, bei denen sie stets intensiven Körperkontakt suchten.

Eine wirkliche Wahl hatte Gerda in der letzten Episode aber eigentlich nicht mehr. Polizist Tim hatte freiwillig auf den Finaleinzug verzichtet - somit war Keno der einzige Mann, der zum Schluss übrig blieb. Annehmen wollte er die letzte Rose aber trotzdem.

Das Bachelorette-Wiedersehen auf RTL - Das große Geheimnis wird gelüftet

Ob das Liebesglück der beiden allerdings auch nach der Aufzeichnung der TV-Show hält, ist offiziell noch nicht bestätigt. Wie die AZ berichtet, sollen die beiden aber auch nach der Show noch glücklich verliebt sein und schon für mehrere Veranstaltungen gebucht sein.

Eine entgültige Antwort auf die Frage, ob Gerda und Keno noch zusammen sind, wird aber erst das RTL-Special „große Wiedersehen“ liefern. Frauke Ludowig empfängt in diesem Format liebgewonnene Kandidaten der letzten Staffel und natürlich auch Bachelorette Gerda. Ausgestrahlt wird das Treffen direkt im Anschluss an das Bachelorette-Finale am 4. September. Spätestens dann wird das Geheimnis um die Zukunft von Gerda und Keno als Paar gelüftet.

Bachelorette 2019: Gerda Lewis liefen die Männer davon

Darunter war auch Alexander Hindersmann, der Gewinner der letzten Bachelorette-Staffel. Er wollte sein Glück auch mit der Bachelorette 2019 versuchen, sah für sich allerdings keine Zukunft mit der Bachelorette.

agr