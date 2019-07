„Bachelorette“ 2019: Wo bleibt Vorjahressieger Alex? In dieser Folge ist er endlich zu sehen

Alexander Hindersmann ist zum zweiten Mal dabei bei „Die Bachelorette“ 2019 - sowas gab es noch nie! Doch in der ersten Folge war er nicht zu sehen. Auch in der zweiten Folge fehlte er. Wann kommt der Vorjahressieger nun endlich?

Das dürfte einige Bachelorette-Zuschauer enttäuscht haben! Alex Hindersmann (30), der die Show im vergangenen Jahr gewann und bei Gerda Lewis (26) sein Glück versuchen darf, war in der ersten Folge gar nicht dabei! In der ersten Folge am 17. Juli war schnell klar: Alex ist nicht unter den 20 Kandidaten, die am Ende um eine Rose bangen mussten.

Auch in der zweiten Folge war Alex nicht zu sehen. RTL hebt sich Alex offenbar als „Special Guest“ auf und spannt uns noch auf die Folter, bis Alex zu sehen sein wird. Wann zieht Alex denn nun in die Kandidaten-Villa ein?

RTL verrät: Alex kommt in der dritten „Bachelorette“-Folge

Auf Anfrage von tz.de löste RTL jetzt das Rätsel: Alex wird in der dritten Folge, also am 31. Juli, in die Villa der Bachelorette-Kandidaten einziehen. Seine Ankunft als Nachrücker an der Kandidaten-Villa wurde in der ersten Folge bereits angeteasert. Am Anfang war zu sehen, wie Alex mit einem Hubschrauber eingeflogen wird. Die anderen Kandidaten wundern sich über diesen bombastischen Auftritt. „Nein, oder?“ Anschließend marschiert Alex in die Villa und teilt den anderen mit: „Ich ziehe jetzt bei Euch ein.“ Worauf die übrigen Kandidaten nicht unbedingt begeistert reagieren - wie an ihren Geschichtsausdrücken (verwundert bis sauer) ablesbar ist. „Okay, was soll der hier?“, fragt Florian in angepisstem Tonfall.

„Der zieht hier drin eine komplette Show ab“, meint ein andere Kandidat zu Alex‘ Auftreten. Und dann wurde noch kurz angeteasert, wie Alex sagt: „Das passt nicht!“ Meint er damit sich und Gerda Lewis, die Bachelorette 2019? Das bleibt offen. Es wird auch spannend, wie die Platzhirsch-Kandidaten Yannic und Fabio, die sich ein heißes Rennen um den Titel „Bachelorette-Kotzbrocken“ liefern, auf die prominente Konkurrenz reagieren werden.

„Die Bachelorette“ 2019: Vorjahressieger Alex und Gerda haben eine Vorgeschichte

Kandidat Sebastian Mansla (30), der ein Techtelmechtel mit der besten Freundin der Bachelorette hatte, war nicht der einzige, der Bachelorette Gerda Lewis bereits vor der RTL-Show kannte. Auch Alex und Gerda haben eine Vorgeschichte. Denn nachdem sich Alex und Vorjahres-Bachelorette Nadine Klein nach nur wenigen Monaten Beziehung getrennt hatten, wurden schnell Gerüchte laut, dass eine Affäre zwischen Alex und Gerda der Trennungsgrund war. Wie OK! berichtet, soll Alex damals ein Foto mit Gerda in seiner Story gepostet haben, das die Spekulationen befeuerte. Zwar wies Alex die Trennungsgerüchte von sich, trotzdem bleibt ein fader Nachgeschmack.

Bleiben Sie immer informiert darüber, welche „Bachelorette“-Kandidaten noch dabei sind und welche keine Rose bekommen haben.