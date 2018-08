Bachelorette 2018: Wer die Rosen fürs Finale bekam - und wer leer ausging

Nadine musste nach den Dreamdates einen Kandidaten nach Hause schicken und diese Entscheidung fiel ihr sichtlich schwer. Bei einem Date flossen sogar Tränen.

Update vom 29. August, 22.45 Uhr: Es ist soweit! Nur noch zwei Männer kämpfen um das Herz der Bachelorette 2018, denn nach drei traumhaften Dreamdates musste sich Nadine Klein schweren Herzens von einem der drei übrigen Männer verabschieden.

Doch zunächst ging es zu einem kurzen Abstecher nach Holland - inklusive gemeinsamem Holzschuhe-Bemalen. Anschließend verbrachte Nadine drei unvergessliche Tage in der Karibik mit ihren Jungs. Am ersten Tag durfte Daniel sie zum Schnorcheln auf Aruba begleiten. Zwischen den beiden hat‘s sichtlich gefunkt - das stellte Nadine Klein auch später bei der Entscheidung fest. Mit Filip startete Nadine am nächsten Tag eine Tour durch Curaçao. Beim Abseilen von einer Brücke überwanden die beiden gemeinsam ihre Höhenangst - ein Erlebnis, das zusammenschweißt.

Zu guter Letzt ging es dann noch mit Alex nach Bonaire. Der Tag, der mit einem Rundflug über die Insel begann, endete schließlich romantisch beim Dinner zu zweit.

Die Entscheidung fiel Nadine Klein dann sichtlich schwer - von Filip, den sie schweren Herzens nach Hause schickt, will sie sich noch persönlich und unter vier Augen verabschieden: „Bleib so, wie du bist“, gibt der ihr mit auf den Weg und bleibt vermeintlich ganz cool. Hier sein „Abgang“:

Nun sind also noch Daniel und Alex im Rennen. Wir sind gespannt auf das Finale mit den beiden Rosenkavalieren.

Bachelorette 2018: Dreamdates auf den ABC-Inseln

Es sind nur noch drei Kandidaten übrig und das bedeutet: Es geht zu den Dreamdates! Bereits letzte Woche wurde bekannt, dass es nach Holland geht. Doch von dort aus geht es weiter, und dafür teilt Nadine den Kandidaten drei Buchstaben zu: A, B und C. Und wohin geht es?

Auf die ABC-Inseln, die zu Holland gehören. Daniel darf mit Nadine nach Aruba. Alexander fliegt mit Nadine nach Bonaire und Filip nach Curaçao. Und allem Anschein nach stehen drei aufregende Dates bevor. Und darüber sind die drei letzten Kandidaten sehr froh, denn Holland verbinden sie so gar nicht mit Traum-Dates. Diese Aussage geht übrigens laut Nadines Freundin und Ex-Mitkonkurrentin Jessica gar nicht, wie sie RTL erzählt. Denn es sollte doch darum gehen, Nadine besser kennenzulernen.

Nadine sieht das ganze wohl etwas lockerer und weiß, dass sie ihre letzten drei Favoriten etwas an der Nase herumführt. Doch letzten Endes machen sie die Dates selbst ganz sprachlos und bereiten ihr ein großes Gefühlschaos. Das steht außer Konkurrenz zu allem, was bisher in ihrem Leben war. Doch bei einem ist sich Nadine sicher: "Ich will einen Mann, der weiß was er will und der mir das auch zeigen kann." Aber können das die drei Jungs, die noch dabei sind?

Bachelorette 2018: Es fließen bei Nadine Tränen

Toll findet Nadine alle drei: "Drei verschiedene Männer, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sind eigentlich alle drei in meinem Herzen." Und auch den Männern scheint es nicht anders zu gehen. „Sie ist wirklich die Frau, die ich verdammt lange gesucht habe", gesteht Filip. Auch Daniel ist von Nadine hin und weg: „Es ist nicht ganz easy in Worte zu fassen, weil alles so intensiv ist." Es muss ihm tatsächlich ernst sein, denn er gesteht, dass er Seekrank ist und nun schon dreimal von Nadine mit auf ein Boot genommen wurde und deshalb Pillen nehmen musste. „Für mich ist es kein Spiel mehr! Ich will die letzte Rose haben! Ich will sie haben", sagt Favorit Alex, der rauch als erste einen Kuss bekommen hat. Und vor allem er sollte gute Chance haben, denn Chris ist nur wegen ihm ausgestiegen, nachdem er die Chemie zwischen Alex und Nadine beim Zelten mitbekommen hat. Am Ende des Dreamdates kullern bei Nadine dicke Tränen. Was da nur passiert? Das wird sich heute Abend bei RTL zeigen.

Doch der Abschied scheint Nadine nicht leicht zu fallen - von keinem. Also was tun? Sie versucht, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Das klingt mal extrem nach Gefühls- und vor allem Liebeschaos. Also wer muss heute nach Hause fahren?

