„F***e“ und „Bitch!“: Kevin beleidigt die Bachelorette

Böse Worte bei „Die Bachelorette“ 2018: Kevin lästert heute über die RTL-Junggesellin ab. Er beschimpft die Bachelorette als Fo*ze und B*tch!

Solche Sprüche gab es noch in keiner Staffel von „Die Bachelorette“ zu hören. In der vierten Folge am heutigen Mittwoch beschimpft ein Kandidat die RTL-Junggesellin Nadine Klein richtig wüst.

Wie RTL in einem Vorschau-Clip zeigt, bezeichnet Kevin Pander (27) die Bachelorette als „Fot*e“ und „Bitch“. Der Hamburger hat offenbar einen echten Hals auf Nadine. So ist zu sehen, wie er mit Eddy Mock (27) - beide haben einen Drink in der Hand - vor der Nacht der Rosen auf einer Bank sitzt. Kevin ist ziemlich aufgebracht: “Nadine kriegt mich kurz davor, den anderen eine zu ballern. Fot*e, Bitch!“

„Die Bachelorette“ 2018: Warum schimpft Kevin Nadine so krass über Nadine?

Ja, was ist denn da passiert? Bislang galt Kevin eigentlich als zurückhaltender, eher schüchterner Kandidat. In der Folge am vergangenen Mittwoch kam der schweigsame Hamburger im Gruppendate erstmals aus sich heraus. „Ich find‘s auf jeden Fall gut, dass Kevin heute auch ein bisschen kommunikativer war“, freute sich die Bachelorette hinterher. Kevin wollte von ihr wissen, was sie an Männern reizt - und was sie abtörnt. Nadine erklärte ihm, dass sie beim Aussehen auf keinen bestimmten Typ Mann mehr festgelegt sei. „Dann verknallst Du dich doch wieder in jemanden, der eigentlich gar nicht dein Typ ist, aber der Dich vom Charakter flasht.“ Da gab es Zustimmung von Kevin: „Charakter ist schon wichtig.“

Nach dem Gruppendate schwärmte Nadine noch von Kevin: „Der kann auch wirklich richtig süß und charmant sein, wenn er da so erzählt.“ Auch Kevin fand die Bachelorette eigentlich ganz süß: „Ich denke, die Sympathie ist auf jeden Fall da. Wenn von ihr auch ein bisschen Interesse besteht, dann kann sie das auch gerne zeigen. Aber ich bin offen und gehen natürlich auch wieder auf sie zu.“

Was bitte ist im Laufe einer Woche passiert, dass Kevin plötzlich so eine Wut auf Nadine hat? Kommt er mit der Konkurrenz durch die anderen Kandidaten nicht klar? Zeigte die Bachelorette zu wenig Interesse? Fühlt er sich von Nadine manipuliert? Schließlich bezeichnet man eine Frau ja nicht einfach so als „Fot*e“ und „Bitch“...

Die Bachelorette 2018: Kriegt Nadine Wind von Kevins Beschimpfungen?

Sollte Nadine von diesen Beschimpfungen Wind kriegen, dann dürfte sie Kevin ganz bestimmt nicht mehr „süß und charmant“ finden. Ballert Kevin wirklich noch einem der anderen Kandidaten eine? Es wäre nicht die erste Ohrfeige in diesem Sendeformat. Vor wenigen Monaten war bei RTL zu sehen, wie Bachelor Daniel Völz von einer Kandidatin eine geschossen bekam. Die Ohrfeige gab es aber nicht von Nadine, die damals noch um den Bachelor buhlte, sondern von Yeliz.

Wie reagiert eigentlich Eddy, vor dem Kevin so krass über Nadine herzieht? Er grinst. Wird er der Bachelorette von diesen Beschimpfungen berichten? Er wäre nicht die erste Petze in dieser Staffel. Bekanntlich steckte Rafi der TV-Junggesellin, wie er von Filip in der Villa schwach angepöbelt wurde. Nachdem er zuvor das genaue Gegenteil versichert hatte.

Ob Eddy nach diesen krassen Worten heute noch eine Rose bekommt? Oder hat er gar keinen Bock mehr auf die Bachelorette und zieht freiwillig aus? Wir dürfen gespannt sein! Ab 20.15 Uhr wissen wir mehr. Dann startet die neue Folge der Bitchelorette... Pardon: Der Bachelorette.

fro