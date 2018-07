Bachelorette 2018: Die erste Folge heute im Couchticker

Mit einer neuen Staffel kehrt „Die Bachelorette“ 2018 zurück. Heute geht es mit der ersten Folge los - wir verraten im Live-Ticker, was alles passiert.

Zum inzwischen fünften Mal darf eine Frau bei RTL die Rosen verteilen. Die Bachelorette 2018 heißt Nadine Klein und hat bereits Erfahrungen mit dem Konzept der Show. Sie war als Kandidatin bei „Der Bachelor“ dabei, wo sie in diesem Jahr den achten Platz belegte. Bei dieser Gelegenheit wurde sie als neue Bachelorette entdeckt. Ob sie für eine spannendere Staffel sorgen kann als ihre Vorgängerin Jessica Paszka? Das sehen wir uns heute in der ersten Folge an.

*** Willkommen beim Couchticker zur ersten Folge von „Die Bachelorette 2018“! Ab 20.15 geht es auf RTL los - und zwar mit dem bewährten Rezept: Eine Frau, viele Männer und jede Woche weniger Rosen. Zum Staffelstart sind wir im Live-Ticker dabei. ***

Bachelorette 2018: Die wichtigsten Infos

Auch wenn einem zunächst alles sehr bekannt vorkommt, gibt es bei der Bachelorette 2018 auch wieder kleine Neuerungen. Es sieht so aus, als hätte man sich ein wenig beim Bachelor und beim Dschungelcamp abgeguckt. Zum ersten Mal gibt es nämlich nach der Staffel ein Wiedersehen mit allen Kandidaten, der Bachelorette und natürlich ihrem Auserwählten. In einer Show mit Frauke Ludowig sollen sich alle nach dem Finale wiedersehen, hat RTL angekündigt.

Bis dahin ist es natürlich ein weiter Weg und die Kandidaten müssen der Bachelorette erst einmal näher kommen. Wer die Sendung kennt, weiß genau, dass dafür eine sonnige Location mit Urlaubs-Feeling genau richtig ist. Dieses Mal geht es auf die griechische Insel Korfu, wo die Junggesellin auf ihre 20 TV-Casanovas trifft. Ob es mit einem von ihnen richtig funkt, zeigt RTL immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Nadine Klein ist die Bachelorette 2018

RTL macht es dieses Mal genau wie im letzten Jahr: Der Sender hat eine aktuelle Kandidatin von „Der Bachelor“ ausgewählt, um die Rosen zu verteilen. Die neue Bachelorette heißt Nadine Klein, ist 32 Jahre alt und Studentin im Kultur- und Medienmanagement. Zuvor machte sie eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Die gebürtige Bayerin lebt inzwischen seit mehreren Jahren in Berlin. Auf ihrer Website verriet sie schon einmal die Daten, die viele Männer am meisten interessieren werden. Ihre Maße sind 90 - 67 - 95 bei einer Größe von 1,70 Meter.

Im TV war Nadine Klein auch schon bei GZSZ zu sehen und durfte im Rap-Video zu „Die Liebe macht blind“ von Fard durchs Bild laufen. Außerdem arbeitete die Bachelorette 2018 auch als Model. Laut Bild bekommt Nadine Klein übrigens 50.000 Euro für ihren TV-Auftritt. Vielleicht bekommt sie auch die große Liebe, aber das ist weniger sicher als das Geld. An den Traummann hat Nadine Klein jedenfalls keine großen Erwartungen. Er sollte „mich zum Lachen bringen, authentisch und ehrlich sein,“ verriet die Bachelorette vorab. Dunkle Haare könnten auch ein Bonus sein.

Bachelorette 2018: Erste Folge mit 20 Kandidaten

20 Männer haben es 2018 als Bachelorette-Kandidaten in die erste Folge geschafft. Sie alle wollen das Herz von Nadine Klein erobern, doch am Ende kann nur einer gewinnen. Eines bleibt nämlich auch in der fünften Staffel beim Alten: Immer wenn eine „Nacht der Rosen“ kommt, müssen einige der Kandidaten gehen. RTL hat angekündigt, dass es acht „Nächte der Rosen“ geben wird. Dann treffen sowohl die Bachelorette als auch die Männer ihre Wahl, denn jedes Mal bekommen die auserwählten Kandidaten dieselbe Frage gestellt: „Nimmst du diese Rose an?“ Es wäre alles andere als eine Premiere, wenn sich einer von ihnen selbst entschließt, stattdessen die Kuppel-Show zu verlassen.

Zunächst hat die Bachelorette 2018 aber die freie Auswahl und kann sich sicher sein, dass die Kandidaten sie von ihren Vorzügen überzeugen wollen. 24 bis 39 Jahre sind sie alt und haben - soweit der erste Eindruck - zumindest ihre Sportlichkeit gemeinsam. Ansonsten reicht die berufliche Bandbreite vom DJ bis zum Juristen und vom früheren Stripper bis zum Arzt mit einer Vorliebe für Botox-Behandlungen. Wer es in die engere Auswahl der letzten vier Kandidaten schafft, darf der Bachelorette beim Home-Date seine Familie vorstellen.

Bei dieser Masse an Bewerbern kann natürlich nicht jeder die gleichen Chancen bekommen. „Es ist sicher schwierig, allen gleich gerecht zu werden. Das kann man auch gar nicht. Gerade in der ersten Nacht trifft man lediglich aufgrund seines Bauchgefühls eine Entscheidung“, meint auch die Bachelorette 2018 im Interview mit RTL.

Die Bachelorette 2018 im TV und im Live-Stream

Wer live im TV die erste Folge der Bachelorette 2018 sehen möchte, schaltet um 20:15 Uhr RTL ein. Bis 22.15 Uhr erfahren wir, wer nach dem ersten Kennenlernen schon wieder abreisen darf. Ohne Fernseher kann man auch dabei sein. Auf TV Now gibt es ebenfalls das Programm von RTL zu sehen, wenn auch nicht ganz kostenfrei. Die Live-Streams der RTL-Sender sind nicht frei zugänglich. Wenn Sie den Live-Stream der Bachelorette verfolgen wollen, müssen Sie zunächst das Abo von TV Now abschließen.

Sendetermine der Bachelorette im Überblick