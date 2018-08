Die Bachelorette 2018: Er bekommt heute den ersten Kuss

In Folge 3 fällt er: Der erste Kuss der Bachelorette-Staffel 2018. Wen die Bachelorette Nadine Klein heute so romantisch küsst, verraten wir im Artikel.

Wir gehen heute in die Folge 3 der großen Suche nach der Liebe - oder besser bekannt als Bachelorette 2018. 14 Männer sind noch im Spiel und kämpfen um Nadine Klein und endlich - für uns ist es ein endlich, so lange läuft es ja noch gar nicht - fällt der erste Kuss. Und wer ist der Glückliche?Alexander Hindersmann.

Bachelorette 2018: Alexander stieg als Erster aus dem Auto und bekommt ersten Kuss

Alexander stieg in Folge 1 als erster Kandidat aus dem Auto. Und bereits da fand Nadine, dass er durchaus ihrem Typ entspricht. In Folge 2 fiel er Nadine Klein erst wieder so richtig in der Nacht der Rosen auf. Da nahm sie ihn zu Seite und er gestand ihr, dass er mehr der zurückhaltende Typ ist - und dass obwohl er Personaltrainer und Barkeeper ist. Also zwei Berufe ausübt, die man eigentlich mit kommunikativen Menschen assoziiert. Dennoch alles nicht so schlimm, denn Nadine zeigte sich von ihm angetan und gab ihm eine Rose.

Nadine und Alexander haben ein romantisches Einzeldate

In der neuen Folgen bekommt er nun seine große Chance bei einem Einzeldate, das es auch ziemlich in sich hat. Nadine hat sich in ein gelbes Tüllkleid gehüllt, Alexander trägt Hemd mit Fliege und eine Kutsche fährt vor. Danach gibt es noch einen innigen Tanz zwischen den beiden, der uns - auch wegen Nadines gelbem Kleid - an den Disney-Film "Die Schöne und das Biest" erinnert. Natürlich eher an eine Szene am Schluss des Filmes, denn Alex hat nichts mit einem Biest gemeinsam.

Bachelorette 2018: Nadine und Alexander küssen sich

Und dann passiert es beim Tanzen sehen sich Nadine und Alex ganz tief in die Augen und sie küssen sich. Nadine gesteht auch gleich im Anschluss: "Das hatte auf jeden Fall Schmetterlingspotenzial." Na das sind definitiv gute Aussichten für den 29-jährigen Bachelorette-Kandidaten Alexander Hindersmann - anders als bei Rafi, der am Lagerfeuer versucht Nadine zu küssen.

SL