Erstes Bachelor-Baby unterwegs? Andrej Mangold postet verdächtiges Foto

Gibt es bald das erste Bachelor-Baby? Ein Foto-Post von Andrej Mangold heizt die Gerüchteküche an. Ist seine Jennifer etwa in anderen Umständen?

Die Fans von „Der Bachelor“ spekulieren über das erste Bachelor-Baby.

spekulieren über das erste Bachelor-Baby. Ein Bild von Andrej Mangold und seiner Angebeteten ist der Auslöser.

Manche Fans von „Der Bachelor“ glauben, einen sicheren Hinweis entdeckt zu haben.

Bonn - Bei ihnen hat es wirklich gefunkt: Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange scheinen ineinander die große Liebe gefunden zu haben. Schon wenige Monate nach Drehschluss zog die 26-Jährige zu ihrem Liebsten nach Bonn. Seitdem schwebt das Paar auf Wolke sieben.

Bei der Kuppelshow im März erhielt die attraktive Brünette von dem 32-Jährigen nicht nur die letzte Rose im Finale, sondern eroberte auch sein Herz im Sturm.

RTL-Bachelor: Bekommen Andrej Mangold und seine Jennifer ein Baby?

Diese tiefe Zuneigung präsentieren die Verliebten auch ohne Scheu der Öffentlichkeit: Zahlreiche romantische Liebesfotos finden sich auf ihren Instagram-Accounts. Mit „TeamGold“ hat sich die beiden sogar einen eigenen Hashtag verliehen. Doch Andrejs neuester Post sorgt jetzt für wilde Spekulationen: Ist bei dem Traumpaar etwa ein Baby unterwegs?

„Heute Abend bist du endlich zurück. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr das Gefühl der Sehnsucht, das Gefühl des Liebens verstärken kann. Endlich kann ich dich wieder in den Arm nehmen, dich riechen, dich berühren und küssen“, mit diesen Worten veröffentlichte der Basketballer ein Foto, auf dem sich das Andrej und Jennifer eng umschlungen präsentieren und einen Kuss andeuten. Seine Freundin war nämlich ohne ihren Liebsten im Urlaub auf Fuerteventura.

Erstes Bachelor-Baby? Andrej postet verdächtiges Liebesfoto

Doch es sind nicht die romantischen Worte, welche die Fans beschäftige. Einige stellen sie sich die Frage: Wölbt sich unter Jennifers Pullover etwa ein kleines Babybäuchlein?

„Bachelor Baby, juhu!“, kommentiert etwa eine Userin. „Sieht echt aus wie ne Wölbung am Bauch. Könnte aber auch einfach unvorteilhaft fotografiert worden sein“, rätselt eine andere. Ein weiterer Fan ist sich hingegen ganz sicher - und analysiert die Outfits der Verliebten: „100 Prozent schwanger. Eine in Rosa, einer in Blau...“

Schon Anfang des Jahres, bei der großen Bachelor-Wiedersehens-Show, fragte Moderatorin Frauke Ludowig die beiden Turteltäubchen, ob sie sich denn ein Bachelor-Baby vorstellen könnten. "Generell würde ich das nicht ausschließen", lautete damals die Antwort der 26-Jährigen. Aber trägt die gebürtige Bremerin nun wirklich ein Kind unter dem Herzen?

„Der Bachelor“ (RTL): Paar äußerte sich bereits im Fernsehen zu einem Baby

GALA fragte beim Ex-Bachelor nach. Doch dessen Antwort war ernüchternd: Bei dem gemeinsamen Herbst/Winter-Shooting hätten ihre Klamotten lediglich geflattert, es gäbe "keine Baby-News". Schade, aber wie heißt es so schön: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Doch das Paar hatte nicht nur harmonische Momente. Kurz nach dem Finale behauptete die Zweitplatzierte beim Bachelor 2019, Eva Benetatou, sie und Andrej Mangold hätten miteinander geschlafen. Auch Jennifer äußerte sich zu den Behauptungen.