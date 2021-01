Bachelor (RTL): Kandidatinnen wollen Niko Griesert an die Wäsche

Ab dem 20. januar flimmert die 11. Staffel „Der Bachelor“ (RTL) über die Bildschirme. Direkt in der ersten Folge wollen zwei Kandidatinnen Niko an die Wäsche.

Berlin - Nachdem RTL den Staffelauftakt der 11. Staffel „Der Bachelor“ bereits verschoben hatte, flimmert nun am 20. Januar 2021 die allererste Folge der allseits beliebten Kuppel-Show über die heimischen Bildschirme. Gewiss ist eines: Der Staffelauftakt verspricht reichlich Ärger.

Denn während fünf der 22 heißen Single-Ladys aufgrund eine Corona-Panne in Quarantäne sind und Rosenkavalier Niko Griesert erst in der zweiten Folge persönlich kennenlernen, wollen zwei weitere Kandidaten dem RTL-Schnuckel in der ersten Folge direkt an die Wäsche. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.