Bachelor (RTL): Traurige Beichte - Vorfuß musste amputiert werden

Hannah Kerschbaumer kämpft als eine von 22 Kandidatinnen um das Herz von Bachelor Niko Griesert. Nun sprach sie ganz offen über ihr Handicap.

Osnabrück - Das Warten hat bald ein Ende. Ab dem 20. Januar 2021 buhlen 22 heiße Single-Ladys in der 11. Staffel „Der Bachelor“ auf RTL um Rosenkavalier Niko Griesert, in der Hoffnung, die letzte Rose im alles entscheidenden Finale überreicht zu bekommen und mit ihm gemeinsam in eine glorreiche Zukunft samt Haus, Hochzeit und Kinder zu blicken.

Eine von ihnen ist Hannah Kerschbaumer. Doch die hübsche Bachelor-Kandidatin hütet ein Geheimnis - bis jetzt. Nun sprach sie ganz offen über ihr Handicap, um anderen Frauen Mut zu machen. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.