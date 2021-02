„Psycho!“ Fans lästern über „Bachelor“-Kandidatin

Könnte sie sich mit ihrer Eifersucht selbst rauskegeln? Zwar gilt diese Kandidatin bei „Der Bachelor“ als Favoritin – doch bei vielen Fans ist die Kritik groß.

Sie ist seit Folge 1 eine der absoluten Favoritinnen der aktuellen 11. „Bachelor“-Staffel* auf RTL*: die 26-jährige Michelle „Mimi“ Gwozdz*. Sie begrüßte den diesjährigen Junggesellen Niko Griesert* als allererste Single-Dame und seitdem scheint der 30-Jährige mächtig verknallt zu sein in die Bürokauffrau aus Pfungstadt.

Hatte sie ihn etwa schon beim „Hallo“? Scheint so – denn die Worte, die der Junggeselle für „Mimi“ an diesem ersten gemeinsamen Abend wählte, lassen tief blicken: „Also so komisch sich das jetzt auch anhören mag: Aber Michelle gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit. Ich verbinde das damit.“ Doch nun ätzen die Fans gegen „Bachelor“-Kandidatin Mimi* und finden dabei drastische Worte – von „Psycho“ und „toxisch“ ist die Rede. Bei den Kollegen von msl24.de* lesen Sie die ganze Geschichte. (*Msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)