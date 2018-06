Heimliche Freundin bei "Bachelor in Paradise"? Jetzt packt Sebastian Fobe Tatsachen auf den Tisch

Hatte Sebastian Fobe während "Bachelor in Paradise" eine Freundin? Das sagt er dazu.

Janika Jäcke zieht als letzte Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" ein und behauptet: Sebastian Fobe hat eine heimliche Freundin! Jetzt äußerte er sich selbst zu den harten Vorwürfen.

Ko Samui - Es war das Gerücht der vergangenen Woche: Hat Sebastian Fobe (32) etwa gegen die wichtigste "Bachelor in Paradise"-Richtlinie verstoßen? Wohl hatte er während den ganzen Dreharbeiten eine Freundin zuhause sitzen. Jetzt äußerte er sich erstmal selbst zu den heftigen Vorwürfen und spricht endlich mal Klartext, wie extratipp.com* berichtet.

+ Sebastian Fobe soll heimlich eine Freundin zuhause haben. © MG RTL D / Arya Shirazi

"Bachelor in Paradise": Sebastian Fobe flirtet was das Zeug hält

Der Ex-Die Bachelorette-Kandidat (Übrigens: Wer 2018 die Bachelorette wird, ist auch schon bekannt) Sebastian Fobe (32) sorgt seit seinem Einzug ins "Bachelor in Paradise"-Camp für viel Aufregung. Erst datete er Viola - servierte die plötzlich ab und hatte nur noch Augen für die 21-jährige Carina Spack. In der kommenden Folge am Mittwoch kommt Janika Jäcke (29) als letzte Kandidatin nach Ko Samui und mischt den Haufen nochmal richtig auf.

+ Janika Jäcke zieht am Mittwoch ein und richtet vor allem bei Sebastian Chaos an. © MG RTL D / Arya Shirazi

Janika Jäcke bei "Bachelor in Paradise": Sebastian ist vergeben

Sie behauptet: Schon vor Beginn der Dreharbeiten war Sebastian in festen Händen - und das soll sich bis jetzt nicht geändert haben. Die Vorschau für die nächste Folge am kommenden Mittwoch zeigt: Janika lässt die Beziehungs-Bombe wohl sofort platzen. Moderator Florian Ambrosius bekommt von der Aktion auch Wind und reagiert darauf mit einer Rauswurf-Drohung.

+ Harte Vorwürfe gegen Sebastian von Ex-Flirt Janika: Hat er wirklich alle belogen? © MG RTL D

Sebastian Fobe: Das sagt er zu den Vorwürfen

Bis jetzt äußerte sich nur Janika zu Sebastians heimlicher Beziehung - doch wie extratipp.com* berichtet, bricht er gegenüber promiflash.de nun sein Schweigen: "Sebastian ist nach wie vor Single!", so seine Managerin. Bei der vermeintlichen Freundin handele es sich lediglich um seine Ex - mit der er auch nach der Trennung noch Kontakt hat.

+ Wohl ist Sebastian Fobe nach wie vor Single. © Screenshot Instagram

Sebastian ist sich sicher: Janika ist nur gekränkt

Beide bleiben also bei ihrer Meinung. Doch wieso sollte Janika solche Lügen über den "Bachelor in Paradise"-Kandidaten verbreiten? Für Sebastians Managerin ist das ein klarer Fall von gekränktem Ego: "Janika hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Sebastian konnte das aber nicht erwidern."

+ Für Sebastian Fobe ist klar: Janika ist sauer, weil er ihre Gefühle nicht erwidert. © Screenshot Instagram

Ob die Aktion wirklich nur ein Rache-Akt der 29-Jährigen war oder ob vielleicht doch Wahrheit in ihren Aussagen steckt, ist bis jetzt noch nicht klar. Noch äußerte sich Janika nicht zu der Aussage. Ob Sebastian Fobe aber aufgrund von Janikas Vorwürfen aus der RTL-Datingshow fliegt, erfahren wir am Mittwoch um 20:15.

Natascha Berger

