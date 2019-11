Kuschel-Zeit im Paradies: Dieser Kandidat kommt Carina bei "Bachelor in Paradise" ganz nah

Die Recklinghäuserin Carina Spack ist auch in diesem Jahr bei "Bachelor in Paradise" zu sehen.

Dienstag ist "Bachelor in Paradise"-Tag! Die Recklinghäuserin Carina Spack ist noch im Rennen. Wir berichten, wie es ihr in der kommenden Folge ergehen wird.

Carina Spack aus Recklinghausen ist derzeit in der RTL-Sendung " Bachelor in Paradise " zu sehen.

ist derzeit in der RTL-Sendung " " zu sehen. In der Folge am Dienstagabend (5. November) sind die Frauen an der Reihe, Rosen zu verteilen.

Zwischen Carina und Kandidatin Janine kommt es zum Zickenkrieg.

Die Recklinghäuserin Carina Spack ist erneut im Reality-TV-Universum unterwegs. Nachdem sie in der vergangenen Woche bei "Bachelor in Paradise" eingezogen war, geht es in der zweiten Woche bereits hoch her.

Achtung, Spoiler! Wenn Sie die kommende Folge heute Abend im TV genießen möchten, lesen Sie besser nicht weiter.

Bachelor in Paradise: Witziges Doppel-Date für Carina Spack

Für Carina Spack wird es in der kommenden "Bachelor in Paradise"-Folge interessant: Mit Filip und Serkan müssen sich gleich zwei Männer entscheiden, wen sie zusammen mit zu einem Date nehmen würden – und entscheiden sich für Carina! Und sorgen damit bei den anderen Frauen für Enttäuschung. Denn Samantha wäre ebenfalls gerne mitgekommen – doch sie fühlt sich von Teilnehmer Aurelio zu vereinnahmt. Carina dazu messerscharf: "Er ist eine Respektperson". Der steigt wiederum freiwillig aus, weil er merkt, dass er bei "Sam" nicht mehr landen kann.

Filip und Serkan dagegen müssen beim Date in einer Ladyboy-Show mittanzen, um Carina zu überzeugen. Die beiden Jungs kommen damit überhaupt nicht klar. Carina zu Filip: "Ich fand’s mega lustig, den lauten Vogel einmal ruhig zu sehen." Für die Recklinghäuserin ist er dennoch eher ein Kumpel-Typ, wie sie uns zuvor verriet. Zusammengefasst sagt sie: "Es war einfach eine lustige, ausgelassene Situation. Und das finde ich viel besser als Romantik."

Bachelor in Paradise: Carina Spack kuschelt mit diesem Kandidaten

Hinterher darf sich dann zumindest Serkan über ein paar kuschelige Minuten mit Carina auf der Villa-Couch freuen. Während er sitzt, legt sie ihren Kopf vertraut in seinen Schoß. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte", haucht die 23-Jährige. Klar löst das bei dem jungen Mann Gefühle aus: "Sie ist die einzige Frau, mit der ich mir mehr vorstellen könnte", sagt er. Und auch Carina gibt Serkan zumindest keinen Korb: "Serkan und ich lernen uns gerade kennen. Und wohin es mit uns geht, weiß ich selber noch nicht."

Serkan scheint zumindest schon ein paar Schmetterlinge im Bauch zu haben: "Sie ist so ein offener Mensch und es ist positiv, wie sie zum Leben steht." Carina zu Serkan hingegen: "Du bist irgendwie süß."

Kampf um Serkan bei Bachelor in Paradise

Doch auch Kandidatin Janine scheint sich in Serkan verguckt zu haben. Im persönlichen Gespräch teilt sie ihm mit, ihn ebenfalls interessant zu finden. Carina sieht darin jedoch kein Problem: "Janine ist definitiv keine Konkurrenz für mich, weil Serkan hat gar kein Interesse." Doch die fährt die Krallen aus und schießt im Gespräch mit Serkan indirekt gegen Carina: "Guckt halt auch immer ein bisschen dahinter. Ich will jetzt keinen schlecht machen. Das ist nicht meine Art. Mach dir einfach dein eigenes Bild."

Worte, die bei Serkan anscheinend eine Wirkung hinterlassen: "Ich gehe das mit ihr mit Samthandschuhen an. Ich habe Schiss, dass ich mir da die Finger verbrenne. Jetzt kommt sie dazwischen, da wird es halt schwierig", erklärt Serkan vor der RTL-Kamera - der sicher aber anschließend zum Kuscheln neben Carina legt und sagt, dass er Janine bereits gesagt hätte, kein Interesse an ihr zu haben.

Lästereien bei Bachelor in Paradise: Auch Carina ist beteiligt

Dass sich Carina und Janine hinterher aus dem Weg gehen und eher über- statt miteinander reden, ist keine Überraschung. Janine: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Carina es hier nicht ernst meint." Carina: "Sie versucht mich schlecht zu machen, damit sie besser dasteht." Serkan zerbricht sich schließlich den Kopf und fasst zusammen: "Ich mag das nicht mit zwei Frauen gleichzeitig."

Doch nicht nur Serkan ist in Carinas Blickfeld. Auch Alex, mit dem sie in der vergangenen Woche ein wenig erfolgreiches Date verbrachte, darf sich ein für ein neues Date entscheiden - und fragt Carina zunächst, was sie nach der vergangenen Woche über ihn denkt und ob zwischen den beiden etwas ist.

"Du bist danach nie auf mich zugegangen", sagt Carina daraufhin, lobt im gleichen Atemzug Serkan für sein Engagement und bittet Alex, eine andere Person mit aufs Date zu nehmen. Das Thema Alex und Carina scheint sich also endgültig erledigt zu haben.

Bachelor in Paradise: Carina Spack vergibt eine Rose

In der Nacht der Rosen dürfen in dieser Folge dann die Frauen die Rosen verteilen. Nachdem sich Kandidat Rafi als homosexuell outet, werden die begehrten Blumen an die Herren vergeben. An dritter Stelle darf Carina ihre Rose abgeben - noch vor Janine. "Es gibt eine Person, mit der hatte ich ein echt cooles Date und die bringt mich immer zum Lachen", sagt die Recklinghäuserin - und gibt die Rose wenig überraschend Serkan. Geht da also doch mehr? Carina: "Ich lasse mich von der Zeit überraschen, was mit mir und Serkan noch passiert." Janine gibt ihre Rose übrigens Alex.

Wer die aktuelle "Bachelor in Paradise"-Episode im Fernsehen sehen möchte, sollte am Dienstagabend um 20.15 Uhr RTL einschalten.

Stephan Rathgeber