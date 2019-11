"Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack mit vielsagendem Post: Ist sie nun vergeben?

Hat sie bei "Bachelor in Paradise" die große Liebe gefunden? Carina Spack äußert sich bei Instagram.

Die Recklinghäuserin Carina Spack nimmt in diesem Jahr bei " Bachelor in Paradise " teil.

" teil. Nun äußert sich die 23-Jährige auf Instagram zu ihrem Beziehungsstatus .

. Auch zu anderen Kandidaten nimmt Carina Spack Stellung.

Eine Recklinghäuserin auf der großen RTL-Bühne: Carina Spack nimmt auch in diesem Jahr an "Bachelor in Paradise" teil. Und sie gehört in der aktuellen Staffel ohne Frage zu den wohl interessantesten Kandidatinnen: Seit ihrem Einzug im Paradies sorgte sie nicht nur für Lästereien unter anderen Teilnmehmerinnen, sondern verdrehte auch schon einem Mann den Kopf.

Carina Spack auf Instagram: Followerzahlen steigen seit "Bachelor in Paradise"-Einstieg

Auch auf ihrem Instagram-Kanal steigen die Followerzahlen seit ihrem Einstieg unaufhörlich: Vor der Teilnahme an "Bachelor in Paradise" folgten ihr noch 107.000 Abonnenten, aktuell sind es nach zwei ausgestrahlten Episoden mit ihr bereits 112.000 Follower.

Klar, dass den neuen Fans einige Fragen unter den Nägeln brennen. Und Carina gibt ihnen in regelmäßigen Fragerunden (sogenannte "Q+As") im sozialen Netzwerk die Möglichkeit, diese zu stellen. So auch am Donnerstagabend.

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack äußert sich zu ihrem Beziehungsstatus

In ihrer Instagram-Story beantwortete die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin eine der wohl brennendsten Fragen, die sich einige Zuschauer stellen: "Bist du nun vergeben?", fragte etwa ein User. Die Antwort von Carina Spack fiel dagegen eher ernüchternd aus: Sie postete ein Foto von ihrem Hund Nanuuq und schrieb dazu: "Der einzig wahre Mann an meiner Seite". Das berichtet 24vest.de*.

Ein Hinweis, dass es mit der großen Liebe im Paradies nicht geklappt hat? Wohl eher nicht: Vor dem Ende der Ausstrahlung dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht offiziell zu ihrem Liebesleben äußern - ansonsten drohen hohe Vertragsstrafen. Wohl auch aus diesem Grund setzte Carina, der 24vest.de* vor ihrem Einstieg ebenfalls ein paar Fragen stellte, einen Lach-Emoji neben ihre Antwort. Zudem verdreht sie aktuell einem Kandidaten ganz besonders den Kopf.

Was hält Carina Spack von anderen "Bachelor in Paradise"-Teilnehmern?

Doch auch zu anderen Teilnehmern der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel äußert sich Carina in ihrer Instagram-Story. So seien ihr insbesondere Samantha, Christina und Nathalie während ihrer Zeit im Paradies ans Herz gewachsen. Filip bezeichnet sie als "besten Mann". Er sei "einer der Ehrlichsten da".

Das hält Carina Spack vom ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Aurelio

Insbesondere Aurelio, der in der vergangenen Folge ausstieg, widmet sie ein paar Zeilen: "Aurelio ist ein ganz lieber Wolf, der glaube ich einfach nur mal von der richtigen gezähmt werden muss", schreibt die 23-Jährige.

Wer sehen möchte, wie sich die Recklinghäuserin bei Bachelor in Paradise weiterhin anstellt, kann am Dienstagabend um 20.15 Uhr RTL einschalten: Dann wird die neue Folge ausgestrahlt.

Stephan Rathgeber

*24vest.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.